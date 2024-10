Acer Swift Edge 16 je tanak model s OLED ekranom i novim Ryzen 7 8840 procesorom

Za 16 inčni prijenosnik, Acer Swift Edge 16 ima vrlo tanki profil od 12,95 mm. Uz to, aduti su mu OLED ekran i snažni AMD Ryzen 7 8840 procesor

SPECIFIKACIJE – Acer Swift Edge 16 (2024) Ekran 16” / 3.200 x 2.000 / OLED / 120 Hz Procesor AMD Ryzen 7 8840U (8 / 16) Grafička kartica AMD Radeon 780M Graphics Memorija 32 GB LPDDR5X Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 × USB 3.2 Gen2 Type C

2x USB 3.2 Type A

microSD čitač kartica

3,5 mm combo audio Masa 1,23 kg Dimenzije 355,6 × 246,38 × 12,95 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine

Acer Swift dijeli se na nekoliko serija, pri čemu je Go nešto pristupačnija i namijenjena zamjeni za desktop računalo, dok je Edge opravdao svoj engleski naziv s vrlo tankim kućištem. Uz kvalitetnu izradu, najveće prednosti ovog modela su OLED ekran i novi AMD Ryzen procesor. Prethodnika ove serije za 2024. godinu detaljno smo testirali prošle jeseni, a Acer je u međuvremenu bio aktivan u nadogradnji.

Mala masa, tanak profil i minimalizam odlike su dizajna, dok je kućište laptopa napravljeno iz kombinacije magnezija i aluminija

Radi se o prijenosniku koji je s 1,23 kilograma lakši od brojne manje konkurencije, dok je za 16'' konkurenciju skoro bez konkurencije u tom segmentu. Uz malu masu, kod dizajna se ističe i debljina od samo 12,95 mm. Istovremeno treba pohvaliti odabir materijala za kućište koje je napravljeno od legure magnezija i aluminija. Na poklopcu ekrana se nalazi samo nenametljivi Acer logo na vrhu. Odmorište za dlanove dolazi s brojnim naljepnicama kao i kod drugih modela i proizvođača, no osim toga prati minimalizam u dizajnu. Oko OLED ekrana nalaze se tanji rubovi sa strana dok su brada i gornja strana nešto deblje. Opravdanje je dolje u smještaju Acer loga, dok je iznad ekrana smještena vrlo sposobna 1440p web kamera, koja je korak naprijed od sad već široko raširenih 1080p modela.

Sam ekran jedan je od većih prednosti ovog modela. Ima visoku rezoluciju od 3200 x 2000 piksela, ogroman kontrast zahvaljujući karakteristikama OLED-a u prikazu crne. Istovremeno laptop postiže svjetlinu od 500 cd/m2 s čime ruku pod ruku dolazi i VESA DisplayHDR True Black 500 certifikat. Panel ima visoku stopu osvježavanja od 120 Hz, a pritom pokriva 100% DCI-P3 spektra i moguće ga je koristiti za kreativne profesije. Omjer stranica je očekivani 16:10.

Acer Swift Edge 16 ima OLED panel sa 120 Hz, visokom svjetlinom i rezolucijom od 3200 x 2000 piksela

Novost kod ovog modela je i AMD Ryzen 7 8840U procesor koji dolazi s osam jezgri i maksimalnim radnim taktom od 5,1 GHz. Iako se radi o štedljivijem U procesoru, performanse bi trebale biti dovoljne za većinu zadataka izuzev potreba radnih stanica. U paru s procesorom stiže integrirana grafička kartica Radeon 780M, dovoljna za rad, multimediju i pokoju grafički manje zahtjevnu igru. Ono gdje je ovaj laptop u zaostatku za konkurentima je trajanje baterije od oko 7 i pol sati. Primjerice novi Acer Swift Go 16 ostvaruje i preko 18 sati.

Tipkovnica ima i numerički dio, dosta prostora između tipki i očekivanu tipku za Copilot. Iako je dodan dio s brojevima, društvo Home, End, Page Up i Page Down dostupno je samo uz funkcijsku tipku, a stiješnjene su i tipke za smjer. Touchpad je velik i dolazi bez fizičkih tipki. Acer je unatoč tankom profilu ugradio bogat set sučelja koja uključuju HDMI 2.1, dva USB C porta, dva USB tipa A, čitač microSD kartica i 3,5 mm audio utor. Ukupno se radi o vizualno atraktivnom modelu s čvrstim kućištem i OLED ekranom. Cijena ovog modela koji se može naručiti u nekim web trgovinama je 1371 eura što je u skladu s iznosom koji se trebalo izdvojiti za prethodnika.