Acer Swift Go 16 u 9. generaciji dolazi s OLED ekranom više rezolucije i Intel Ultra procesorima

SPECIFIKACIJE – Acer Swift Go 16 Gen 9 Ekran 16” / 3.200 x 2.000 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155U (2 P, 8 E, 2 LP / 14 Threads) Grafička kartica Intel Graphics Memorija 16 GB LPDDR5X Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 Konektori 1 × HDMI

2 × USB 3.2 Gen2 Type C (Thunderbolt 4, DisplayPort)

2 x USB 3.2 Type A

microSD čitač kartica

3,5 mm combo audio Masa 1,6 kg Dimenzije 356 × 244,5 × 14,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Cijena 1.599,00 eura

Acer Swift Go svojim imenom implicira prenosivost i mobilnost, pa iako je to teško povezati s modelom koji ima dijagonalu ekrana od 16 inča, Acer je uspio donekle pokriti tu tvrdnju. Radi se o modelu koji za veličinu ima vrlo konkurentnu masu, a i veličina i debljina su bolja od očekivanja. S 1,6 kilograma i debljinom ispod 15 mm, Swift Go je zadovoljio u smislu prenosivosti. Od hardverskih noviteta, nova deveta generacija prebacila se na Intel Ultra procesore, a jedna od glavnih prednosti modela je OLED panel visoke rezolucije.

Swift Go ima minimalistički dizajn bez suvišnih elemenata na poklopcu ekrana i na odmorištu za dlanove. Dolazi u boji koju proizvođač zove boja željeza, a prikladno ima kućište načinjeno od aluminija. Već smo spomenuli male dimenzije za uređaj s ovolikom dijagonalom ekrana. Inače, da se postigne ta nešto manja veličina, Acer je stavio vrlo tanke rubove oko ekrana. Na gornjoj strani postoji ispupčenje za 1440p web kameru koja nema IR senzor za logiranje u Windows Hello.

OLD panel dolazi s rezolucijom od 3200 x 2000 piksela, 120 Hz i pokriva 100% DCI-P3 spektra

Upravo je ekran omjera stranica 16:10 jedna od većih prednosti kod ove serije, budući da se radi o OLED panelu. Osim visoke 3200 x 2000 rezolucije i stope osvježavanja ekrana od 120 Hz, ekran pokriva 100% DCI-P3 spektra te dolazi s True Black 500 Display HDR certifikatom. Kao i drugi OLED paneli, tu je brz odziv od 0,2 ms, te ogroman kontrast i ponajbolji prikaz crne. Kvaliteta ekrana mogla bi privući i kreativne profesionalce, no specifikacije hardvera nisu odvele laptop u tom smjeru.

Pozadinski osvijetljena tipkovnica ima skučeni numerički dio i stisnute tipke za smjer. Ispod je prostrani touchpad bez fizičkih tipki

Unutar metalnog kućišta Acer je ugradio nove Intel Ultra procesore. Konfiguracija s ovim Ultra 7 155U modelom na našem tržištu košta 1599 eura, a u ponudi su i Ultra 5, dok se na stranim tržištima može pronaći Swift Go s Ultra 9 procesorom. U pomoć procesoru koji ima dvije snažnije Performance, osam učinkovitih i dvije Low Power jezgre dolazi 16 GB radne memorije i brzi terabajtni SSD. S ovim Ultra 7 procesorom dobiva se Intel Graphics integrirana grafika koja će poslužiti za Office zadatke, multimediju i opće namjene prijenosnika, dok igranje i nije baš opcija.

HDMI i dva Thunderbolt 4 sučelja izdvajaju se u bogatoj opremi ovog modela

Od sučelja je Acer ponudio HDMI, dva USB tipa A i dva USB C (imaju Thunderbolt 4, DisplayPort i power delivery opcije). Osim toga je proizvođač ugradio čitač microSD kartica i 3,5 mm audio utor. Što se tiče tipkovnice, Swift Go dolazi s pozadinski osvijetljenom tipkovnicom s numeričkim dijelom, ali i bez dediciranih Home, End, Page Up i Page Down tipki te stisnutim tipkama za smjer. Ispod tipkovnice se nalazi prostrani touchpad koji na sebi ima čitač otiska prsta. Tipkovnica ima tipku za Copilot, a novi Ultra procesori dio čipa su posvetili zadacima za umjetnu inteligenciju, pa svi proizvođači uključujući i Acer sada oglašavaju laptope kao uređaje s naprednim AI mogućnostima. Još jedan aspekt koji bi mogao privući korisnike je trajanje baterije iznad 9 sati, što će biti dovoljno za radni dan.