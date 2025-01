Acerova ponuda za obrazovne ustanove nastala je prema željama učenika i nastavnika

U sklopu sajma edukacijskih tehnologija BETT UK, održanoga ovoga tjedna u Londonu, Acer je predstavo rezultate svojeg istraživanja o trendovima i izazovima u domeni digitalizacije obrazovnog procesa. Kao jedini medij iz Hrvatske prisustvovali smo premijernoj prezentaciji rezultata te predstavljanju nove linije Acerovih uređaja posebno namijenjenih obrazovanju, koji su nastali među ostalim i kao rezultat provedenih istraživanja među nastavnicima i učenicima.

Kako se obrazovanje digitalizira?

Pregled ključnih rezultata započinjemo zaključcima izvješća Education Policy Outlook 2024, koje kaže da svijet obrazovanja danas pred sobom ima tri glavna izazova – nedostatak učitelja, pretjeranu količinu vremena koju učitelji provode u ostalim zadacima pored onih obrazovnih te, kao treće, veliki nesrazmjer u digitalnim vještinama među učenicima. Budući da će se, prema Svjetskom ekonomskom forumu, do kraja desetljeća promijeniti oko 39% vještina bitnih za tržište rada, nove tehnološke vještine, posebice one povezane s umjetnom inteligencijom, postaju sve važnijima – isto tako, postaju neizostavne kako za učenike, tako i za učitelje.

Roberto Rosaschino, Acer for Education

Istraživanje Acerovog odjela za obrazovanje "Edutech – gdje su škole danas?" bavilo se implementacijom tehnologija, korištenjem digitalnih usluga, percepcijama prednosti i rizika kao i prioritetima u pogledu napretka digitalizacije obrazovnog procesa u regiji EMEA. Ispitanici su naglasili da u učionicama danas najkorisniji prijenosnici i projektori, no ipak se i dalje koriste tek za osnovne zadaće – što pokazuje da učiteljima nedostaje ključnih digitalnih vještina. Najčešće se računala koriste za provođenje pokusa i prezentacije, a nešto rjeđe za provođenje ispita, kao i za administrativne zadaće poput popunjavanja digitalnih dnevnika.

Koje su tehnologije ključne?

Polovica ispitanih učitelja već je reklo da koristi AI alate u pripremi predavanja i drugim zadacima, dok je druga polovica zainteresirana, ali im treba više informacija i edukacije o tim tehnologijama. Kad je riječ o rizicima, najčešće su ispitanici izdvajali previše vremena provedenoga pred računalom i loš utjecaj toga na zdravlje, ali i, zanimljivo – činjenicu da učenici kroz previše tipkanja zaboravljaju pisati rukom. "Acer sluša potrebe učitelja i nudi tehnologiju okrenutu budućnosti kako bi ih konkretno podržao u svakodnevnom radu i poticao smisleno, uključivo i privlačno iskustvo učenja", rekla je Cristina Pez, komercijalna direktorica odjela za obrazovanje u Acer EMEA.

Upitani o karakteristikama koje bi prijenosna računala za obrazovanje morala imati, Acerovi obrazovni partneri u regiji kao ključne su naveli robusnost i fizičku otpornost, laku popravljivost te dugo trajanje baterije. AI mogućnosti i dalje nisu među najtraženijima, jer nad interesom i koristima i dalje prevladavaju zabrinutost za sigurnost i privatnost tih tehnologija.

Uređaji prilagođeni učenju

I nakon što smo čuli što je obrazovnom sustavu trenutačno potrebno, dolazimo i do onoga što Acer nudi na tom području. Njihova je strategija ponuditi bolje "držanje" uređaja, širu povezivost, popravljivost te veći prostor na zaslonima. Iz tog razloga nova serija prijenosnika TravelMate donosi nisku potrošnju energije, povezivost prema standardu Wi-Fi 7, softver Acer User Sensing koji šalje upozorenja o dugom korištenju, ili premalenoj udaljenosti of zaslona.

Tu su i Acer PurifiedVoice, tehnologija AI filtriranja pozadinske buke, otpornost na uobičajene nesreće (u skladu su sa standardima MIL-STD 810H), a imaju gumene odbojnike koji apsorbiraju udarce i omogućavaju bolje držanje u ruci, ojačane šarke i mehanički učvršćene tipke, a sve su im tipkovnice otporne na prolijevanje tekućine. Ekrani su povećani u visinu za 11%, prelaskom sa 16:9 na omjer stranica 16:10. USB-C priključci motnirani su na vlastite male tiskane pločice, pa je njihova zamjena pri servisu jednostavnija. Serija uključuje tri modela.

Acer TravelMate B5 14 nudi veliki ekran, s opcijskim FHD zaslonom od 14 inča s IPS tehnologijom. Osigurava nisku potrošnju energije, a mogućnosti povezivanja uključuju USB-C, dva USB -A utora te HDMI 2.1. Bit će dostupan u regiji EMEA u veljači po preporučenoj cijeni od 400 EUR + PDV

Acer TravelMate B3 Spin 12 preklopni je uređaj čiji se ekran može okrenuti za 180°, opremljen je 12-inčnim zaslonom s opcijskim TÜV Rheinland Low Blue Light Emission za veću udobnost za oči. Pripadajući stylus pruža preciznu kontrolu i brzo bilježenje te ima priključak za brzo punjenje. Tu je i kamera od 5 MP okrenuta prema van dok je uređaj preklopljen, dok "šatorski" način rada omogućava uštedu prostora na stolu tijekom predavanja. Od veljače će biti dostupan po preporučenoj cijeni od 430 EUR +PDV

Acer TravelMate B3 11 Dizajniran za učinkovito mobilno učenje, ovaj model prijenosno je računalo od 11,6 inča s FHD zaslonom i širokim rasponom opcija za povezivanje perifernih uređaja, uključujući dva priključka USB-C, dva priključka USB-A i HDMI 2.0. U EMEA-u će doći u veljači po preporučenoj cijeni od 330 EUR + PDV

Povrh toga, predstavljena je i serija Chromebook tableta i prijenosnih računala, izrađenih s kućištima od reciklirane plastike, no oni po svemu sudeći na našem tržištu neće biti u ponudi.

Projektor za učionice

Zanimljivim nam se učinio i novi dodatak za digitalizaciju učionica, projektor Acer PD1520Us. On spada u "ultra short throw" LED projektore, sposoban je projicirati sliku dijagonale do 100" na zid udaljen tek nekoliko centimetara od sebe, ima ugrađene zvučnike, podržava rezolucije do 4K, kao i bežično spajanje te automatsko korigiranje distorzije slike. Na njega se mogu instalirati i aplikacije te mu se može priključiti dodatna baterija, čineći ga autonomnim pomagalom za učionice s mogućnošću rada do 2 sata.

U prodaju će stići u ožujku po preporučenoj cijeni od 699 eura.