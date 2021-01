Acerovi noviteti za CES

Tvrtka Acer se pohvalila novim igraćim prijenosnicima među kojima se ističe Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 i Acer Nitro 5. Predator Triton SE i Acer Nitro 5 koriste Intel Core H-35 SE seriju procesora za ultraprijenosno igranje, dok Predator Triton 300 SE i Predator Helios 300 imaju novi grafički podsustav – GeForce RTX 30 i povećanu brzinu osvježavanja prikaza i bolje hlađenje na svom modelima.

Ampere serija grafičkih podsustava prema tvrdnjama proizvođača povećava energetsku efikasnost grafičkog sustava za dva puta, a RTX 30 serija procesora omogućava korištenje sjenčanja (ray-tracing) u igrama koje to podržavaju.

Predator Triton 300 SE omogućava i do više od 10 sati igranja bez ponovnog punjenja, WiFi6 i 5-gigahercni procesor. Debljine 17,9 mm i mase 1,7 kg, ovaj prijenosnik dolazi sa 14“ zaslonom na 144 herca, a tu su i tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem, DTS: X Ultra audio, te Thuderbolt 4, USB 3.2 gen 2 i HDMI utore.

Acer Triton-300SE

Predator Helios 300 donosi GeForce RTX 3080 GPU, do 32 GB DDR4 RAM-a, 240-hercni IPS monitor i DTS:X Ultra audio, a Acer Nitro 5 koji tradicionalno daje najbolji omjer cijene i performansi također donosi 11-tu generciju Intel Core H-35 serije procesora, Nvidijin GTX GPU i do 32 GB DDR4 RAM-a, te par M.2 PCIe/SATA SSD-ova. Ekran je na 144 herca kao i u Tritona. Utor za napajanje je pomaknut na stražnju stranu prijenosnika, USB-C, Thunderbolt 4 i WiFi 6 su tu za spajanje na drugu periferiju, a tipkovnica je pozadinski osvjetljena s četiri odvojene zone osvjetljavanja.

Acer Nitro 5

Za našu, EMEA regiju, Predator Triton 300 SE trebao bi doći u veljači po preporučenoj cijeni od 1.499 eura, kao i Predator Helios 300 , dok 15-inčni, ali i 17-inčni Acer Nitro 5 dolazi u ožujku s preporučenom cijenom od 999 eura.

Pored igraćih, tu su još i poslovni Aspire 5 i Aspire 7 s AMD-ovim procesorima i grafičkim sustavima baziranim na AMD-ovim ili Nvidijinim rješenjima.

Aspire 7 je baziran na Ryzen 5000 seriji mobilnih procesora, a za grafiku se brine Nvidija GeForce GTX 1650. Uz to ide i terabajtni PCIe SSD, do 32 GB memorije, USB-C, WiFi 6, a ekran je 15,6“. Masa prijenosnika je 2,15 kg. U EMEA regiju dolazi u veljači, dakle idući mjesec, s preporučenom početnom cijenom za osnovni model od 899 eura.

Aspire 5 je također baziran na Ryzen 5000 seriji mobilnih procesora, ali se ovdje za grafiku brine Radeon RX 640. Uz to dolazi do 24 GB memorije i terabajt M.2 PCIe SSD ili do 2 TB HDD. Ekran je 15,6“ FHD IPS, a za povezivost je tu USB-C i WiFi6. Preporučena cijena za osnovni model u EU je 699 eura, od veljače.

Acer Aspire 5

Na koncu, tu je i novi Acer Chromebook Spin 514, prvi Acerov Chromebook s Ryzen Mobile procesorom i Radeon grafikom. Radi se o seriji 3000-C mobilnih Ryzena i Radeon grafike za prijenosnike. Kućište je metalno i sukladno vojnom standardo MIL-STD 810H, a ekran je osjetljiv na dodir (14“ FHD Gorilla Glass) se može rotirati 360 stupnjeva.

Prijenosnici dolaze u verzijama (CP514-1H/ CP514-H) i „Enterprise“ verzijama Enterprise Spin 514 (CP514-1W/ CP514-WH) koje dolaze s najnovijim ryzenima 3000-C i Chrome OS-om s otključanim mogućnostima i funkcijama za poslovnjake.

Prijenosnici daju do preko 10 sati baterijske autonomije, a masa im je 1.55 kg sa 16 GB memorije i 256 GB prostora za pohranu podataka. Kao opcija moguća je verzija s tipkovnicom s pozadinskim osvjetljenjem, a od priključaka su tu dva USB-C porta, DisplayPort over USB-C i punjenje preko USB porta. Također su tu i dva USB 3.2 Gen 1 porta i čitač MicroSD kartice. Neki od modela dolaze i s HDMI portom za spajanje na projektore tijekom prezentacija. Uključeni su i dvostruki mikrofon, stereo-zvučnici, Bluetooth 5.0, WiFi 5 te HD webcam.

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H) u naše krajeve dolazi u ožujku po preporučenoj cijeni za osnovni model od 529 eura, a Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1WH) po cijeni (za osnovni model) od 799 eura.