ADATA će tijekom CES-a predstaviti gamerski laptop, mini računalo i monitor

ADATA Technology bit će jeda od tvrtki koje će tijekom CES 2020 sajma predstaviti svoju novu ponudu za gamere. Tih dana posjetitelji sajma moći će razgledati (možda i isprobati) njihov prvi laptop – XPG Xenia 15, gamersko mini računalo XPG Gaia te gamerski monitor XPG Photon.

Očekivano ADATA nije odmah otkrila sve značajke navedenih uređaja, nego tek dio njih kako bi potencijalnim kupcima zagolicala maštu. Primjerice za laptop se zna kako će imati 15,6“ IPS zaslon razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka te kako će ga pogoniti Intelov Core i7 procesor devete generacije.

Na fotografiji se vidi kako će tipkovnica imati pozadinsko osvjetljenje tipki i to ne bilo kakvo već RGB. Za očekivati je da će se osvjetljenjem moći upravljati preko softvera te da će pored stacionarnog osvjetljenja nuditi i različite svjetlosne efekte. Za pohranu podataka tvrtka će koristiti vlastite proizvode, točnije vlastiti SSD iz XPG serije – XPG SX8200 Pro. Ako se radi o standardnim modelima za očekivati je brzine do 3.500 MB/s (čitanje) i 3.000 MB/s (zapisivanje).

XPG Gaia je mini računalo namijenjeno gamerima. Osim fotografije o istome također nema previše poznatih podataka u ovom trenutku. Zna se kako će imati kućište zapremnine 5 litara, 500W napajanje (80 Plus Platinum) te utor za ugradnju jednog PCI uređaja. Inače mini računalo dizajnom uvelike podsjeća na Intelov Quartz Canyon NUC koji tek treba biti predstavljen. Jedna od razlika između XPG Gaia i Quartz Canyon NUC-a je u boji kućišta, NUC ima standardno crno kućište, dok je ADATA odabrala svjetlije boje – bijelu i ružičastu.

Kako bi ponudila cjelovito gaming rješenje ADATA će predstaviti i jedan gamerski monitor – XPG Photon. Monitor će se temeljiti na IPS panelu dijagonale 27“ i za sada nepoznate razlučivosti. No poznato je kako će podržavati Vivid Color Eye-Safe Display tehnologiju tvrtke PixelDisplay Inc.

ADATA neće stati samo na gore navedenim uređajima. Za korisnike koji vole sami sastaviti svoju gamersku konfiguraciju tu je XPG VOLTA kućište. Budući se radi o Full Tower kućištu u unutrašnjosti ima dovoljno mjesta i za matičnu ploču E-ATX formata. Kako je riječ o kućištu za gamere osim na metalu temeljit će se i na staklenim površinama te će imati nezaobilazno RGB osvjetljenje.

Tijekom CES 2020 sajma ADATA će predstaviti i nove PCIe Gen4 SSD-ove – Sage, Indigo i Pearl koji će se odlikovati velikim brzinama. Navedeni SSD-ovi moći će podatke čitati brzinama do 7.000 MB/s i zapisivati ih brzinama do 6.000 MB/s. Bit će predstavljeni i SU630, SX8100, SE900G i SE770G RGB SSD-ovi kapaciteta 4 TB i brzine do 2.000 MB/s.

ADATA nije zaboravila ni na memoriju – na najvećem sajmu potrošačke elektronike ADATA će predstaviti i dvije nove memorije. XPG Darkmoon i XPG Sydyru memorija imat će kapacitet od 32 GB i brzinu do 4.800 MHz. Unutar serije XPG Hero ADATA će predstaviti i nove gamerske headsetove.

Točne specifikacije svih navedenih uređaja doznat ćemo uskoro. CES 2020 sajam svoja će vrata po 53. put otvoriti 7. siječnja 2020. i držat će ih otvorenima sve do 10. siječnja 2020.