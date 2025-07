Lenovo Chromebook Plus donio novu generaciju hibridne umjetne inteligencije

Chromebook Plus (14", 10) Dimenzije 314,4 x 219,1 x 15,8 mm Težina Od 1,17kg Zaslon 14,0” WUXGA (1920x1200) OLED 100% DCI-P3,

16:10, 400nita

Zaslon osjetljiv na dodir - opcionalno Procesor MediaTek Kompanio Ultra 910 Memorija Do 16GB LPDDR5 Pohrana Do 256GB Operacijski sustav ChromeOS Baterija 60Wh s Rapid Charge (65W adapter)

Trajanje baterije do 17sati Kamera 5M RGB + Web kamera s poklopcem i dvostrukim mikrofonom Priključci 2x USB-C (5 Gbps)

1x USB A (5 Gbps)

1x Audio Combo Jack Audio 4x 2W zvučnici i Dolby® Atmos Povezivost Wi-Fi 7

Bluetooth® 5.4 Boje Seashell i Lunar Grey Certifikacija ENERGY STAR®

EPEAT® Gold

MIL-STD-810H

Lenovo je predstavio svoj najnoviji Chromebook – Chromebook Plus (14”, 10) sa 14“ zaslonom, moćnim procesorom i visokim performansama. Novi Chromebook Plus temelji se na MediaTekovom procesoru Kompanio Ultra kojeg odlikuju ekskluzivne Google AI značajke za hibridnu inteligenciju. Ovaj Chromebook dizajniran je za profesionalce, studente i kreatore sadržaja te u mnogim kategorijama postavlja nove standarde u svijetu Chromebooka -od procesora snage 50 TOPS za iznimne performanse, do mogućnosti obrade AI funkcija na uređaju i cloudu, kao i četiri zvučnika s Dolby® Atmos tehnologijom za očaravajuće multimedijsko iskustvo.

Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) prvi je Chromebook koji pokreće MediaTek Kompanio Ultra 910 procesor. Riječ je o vodećem procesoru s Arm Immortalis-G925 MC11 grafičkim i MediaTek 890 neuronskim procesorima. Kombinacija energetske učinkovitosti i AI mogućnosti, uz pomoć Gemini alata, omogućuje otključavanje novih načina rada, stvaranja i organizacije. Najnovije AI funkcije Googlea, uključujući ekskluzivne značajke na uređaju poput pametnog grupiranja (Smart grouping), koja omogućuje organizaciju kartica, dokumenata i aplikacija po kategorijama, te uređivanje slika izravno u aplikaciji Galerija oslobađaju kreativnost, a mogu se koristiti bez potrebe za internetom.

Chromebook Plus (14", 10) Lenovo

Stvoren za profesionalce, Lenovo Chromebook Plus s ugrađenim Gemini alatom na traci zadataka pojačava kreativnost i produktivnost. Funkcije poput Lens „Odaberi za pretragu” (Select to Search) omogućuju brzo pronalaženje bilo čega na ekranu bez prebacivanja između kartica ili prozora, a funkcija prepoznavanja teksta koristi optičko prepoznavanje znakova (OCR) kako bi prepoznala i automatski dodala datume i tekst u Kalendar i Dokumente – iz bilo kojeg dokumenta, e-maila ili fotografije. Unaprijeđena verzija funkcije „Pomozi mi pročitati“ (Help Me Read) pojednostavljuje stručne ili žargonske tekstove i omogućuje postavljanje dodatnih pitanja kako bi korisnici lakše zapamtili i razumjeli sadržaj.

Opremljen je sa 14“ OLED zaslonom razlučivosti 1.920 x 1.200 točaka s potpunim DCI-P3 rasponom boja, četverostrukim zvučnicima i s dva zasebna subwoofera usmjerena prema podu. Kao dodatnu opciju Lenovo nudi i zaslon koji je osjetljiv na dodir. Tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje tipki, a sam dizajn je minimalistički, čistih linija koje je dodatno naglašen aluminijskim kućištem.

Chromebook Plus (14", 10) Lenovo

Chromebook Plus nudi do 16 GB LPDDR5 radne memorije i do 256 GB podatkovnog prostora. Autonomija mu je izvrsna – do 17 sati rada s jednim punjenjem baterije (60 Wh). Kako nema aktivnih ventilatora, već pasivno hlađenje tijekom rada je nečujan. Web kamera je razlučivosti 5 MP i opremljena je sa poklopcem za privatnost. Od ostalih tehnologija tu su Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Od konektora Chromebook Plus raspolaže s dva USB-C priključka (5 Gbps) i jednim USB-A priključkom (5 Gbps) te jednim 3,5-mm audio priključkom. Na udarce je otporan prema certifikatu MIL-STD-810H. inače, ovaj Chromebook može prikazati sliku na dva vanjska monitora razlučivosti 4K.

Chromebook Plus (14", 10) Lenovo

Za obrazovne ustanove, Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) dostupan je i s Chrome Education nadogradnjom, koja omogućuje školama i IT administratorima konfiguriranje i upravljanje ChromeOS okruženjem prema vlastitim potrebama. Chrome Education Upgrade omogućuje brzo ocjenjivanje stotina Chromebookova, distribuciju novih uređaja, upravljanje skupnim ažuriranjima, kontrolu pristupa podacima, zaštitu od sigurnosnih prijetnji i još mnogo toga – sve putem cloud Google Admin konzole.

Lenovo Chromebook Plus (14”, 10) dostupan je na europskom tržištu putem maloprodaje i veleprodaje po početnoj cijeni od 649 €.