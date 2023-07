Alienware m16 dolazi s novim Nvidia grafičkim karticama, prepoznatljivim dizajnom te visokom cijenom

Iako je m16 serija među jeftinijim u Alienware brandu, na našem tržištu i dalje ima (pre)visoku cijenu. Ako vas za to nije briga dobit ćete snažan gaming laptop s najnovijim hardverom i tri godine garancije

SPECIFIKACIJE – Alienware m16 Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 165 Hz Procesor Intel i7-13700HX (8P+8E / 24T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4060 8GB Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Konektori 2 ×USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4, Display Port, power delivery)

2 x USB-A

HDMI 2.1

Mini Display Port 1.4

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 3,25 kg Dimenzije 368.9 × 289.9 × 25,4 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 3 godine Cijena Oko 3.281 euro

Logo vanzemaljca godinama je sinonim za high-end gaming laptope. To se nije promijenilo ni u 2023. godini, pa je Dell isporučio nekoliko svojih serija među kojima je i ona jeftinija Alienware m16 koja ima nešto manje otmjen dizajn u odnosu na x16. Radi se o punokrvnom laptopu za igranje čije konfiguracije idu od Intel Core i7-13650 HX do i9-13900HX procesora te kod grafičkih kartica od Nvidia GeForce RTX 4050 do najjače na tržištu RTX 4090.

Metalno kućište, produljeno kućište iza ekrana te mnoštvo rešetki za ispuh vrućeg zraka uz RGB trake i dalje su dizajnerski smjer Alienware m16 serije

Vizualno, novi m16 i dalje ima dizajn s puno prostora iza ekrana, a dolazi s aluminijskim kućištem, poznatim sivim tonovima i RGB LED rasvjetom koja okružuje heksagonalne rešetke za ispuh zraka i dio sučelja na stražnjoj strani te na tipkovnici. Kada se otvori poklopac ekrana s poznatim logom, ostavljeno je puno prostora između ekrana i tipkovnice kojeg također ispunjavaju heksagonalne rešetke. Tipkovnica je izdignuta iz kućišta, ima RGB osvjetljenje, a moguće je odabrati model s RGB podešavanjem svake tipke zasebno ili još skuplju varijantu s CherryMX mehaničkom tipkovnicom. Tipke su velike, i razmak među njima pridonosi ugodnosti tipkanja. Tipke za smjer su normalne veličine, a iako se radi o razmjerno velikom uređaju, nema numeričkog dijela, ali je zato desno smješten red s multimedijalnim komandama. Alienware m16 ima razmjerno mali touchpad koji osim veličine nema ostalih zamjerki, no ionako ćete za ovaj punokrvni gaming stroj trebati kvalitetan miš.

RGB osvjetljena tipkovnica odmaknuta je od ekrana i ima kvalitetne tipke s dostatnim međuprostorom

Konfiguracija s Intel Core i7-13700HX procesorom i mid-range RTX 4060 grafičkom karticom na našem tržištu košta oko 3280 eura, dok ćete za i9-13900HX i RTX 4080 trebati izdvojiti nestvarnih 4800 eura. Srećom, Alienware nije ograničio TDP za grafičku i procesor, pa ćete moći izvući maksimum performansi koje su na razini prošlogeneracijske RTX 3070 Ti i na ovoj rezoluciji moći ćete dobiti više od 100 FPS-a u većini novih igara.

Da bi se hladile ove snažne komponente, Dell je ugradio sustav od četiri ventilatora kojima možete upravljati softverski. Ako uključite maksimalno hlađenje možete očekivati prilično glasan rad. Iako ugrađeni stereo 2x2 W zvučnici neće razočarati, za puni gaming doživljaj vjerojatno ćete trebati kvalitetan gaming headset.

Postoji više opcija za ekrana, a standardna opcija je 16 inčni IPS ekran sa 165 Hz i rezolucijom od 2560 x 1600 piksela. Moguće je dobiti i zaslon s 240 Hz, a sve verzije podržavaju Nvidia G-Sync i dolaze s Full HD kamerom s IR senzorom za lakši login u Windows Hello.

Sučelja su smještena većinom na stražnjoj strani, a od važnijih su tu HDMI 2.1, Mini Display Port i dva USB-C porta

Alienware je ponovno ugradio i više nego bogat set sučelja koji uključuje HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 te dva USB-C sučelja koji podržava Thundrbolt 4, power delivery i Display Port 1.4 funkcionalnosti. Laptop je dobro opremljen bežičnim mogućnostima uz podršku za Wi-Fi 6E i Bluetooth.

Neobična duljina i masa od 3,25 kilograma ne pomažu kod prenosivosti, pa je ovo prava desktop replacement opcija u potpunosti usmjerena na gaming. Visoka cijena je opravdana kvalitetnom izradom, garancijom i dobrom opremljenošću, ali istovremeno postoje konkurentni modeli s istim komponentama i manjim gabaritima. Ako vam budžet nije problem, možete ići do RTX 4090 i dobiti ultimativan gaming stroj.