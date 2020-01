Asus na CES-u predstavio Zephyrus G14 i TUF Gaming A/F laptope

Asus je na ovogodišnjem CES 2020 sajmu između ostalog predstavio i nove gamerske laptope iz serija ROG Zephyrus i TUF Gaming. Novi modeli dolaze u 14“, 15“ i 17“ formatima i s najnovijim Intelovim i AMD-ovim procesorima te najnovijim Nvidijinim i AMD-ovim grafičkim karticama.

ROG Zephyrus G14

Asus laptop ROG Zephyrus G14 najavljuje kao najmoćniji 14“ gamerski laptop na svijetu. Temelji se na četvrtoj generaciji procesora Ryzen 7 (do Ryzen 7 4800HS) i Nvidijinoj GeForce RTX grafici (do RTX 2060 6 GB). Budućim kupcima na raspolaganju su dva zaslona, oba su 14“, s 60 Hz i 120 Hz frekvencijom osvježavanja i FHD i WQHD rezolucijama.

Novi Zephyrus podržava do 32 GB DDR4 memorije (3.200 MHz) i može se konfigurirati sa SSD-om do kapaciteta 1 TB (NVMe PCIe 3.0). Podržava najnovije tehnologije kao što su Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0. Ima po dva USB 3.2 (Type-C) i dva USB 3.2 (Type-A) porta te po jedan HDMI (2.0b) i 3,5-mlimetarski audio port. Zbog manje debljine kućišta (17,9 milimetara) iz konfiguracije je izostao klasični RJ45 priključak, do istog će kupac morati doći preko USB adaptera.

Tipkovnica je opremljena s pozadinskim osvjetljenjem i podrškom za N-Key tehnologiju koja sprečava pogrešno prepoznavanje redoslijeda pritisnutih tipki. Proizvođač na svojim internetskim stranicama navodi kako je hod tipki 1,7 milimetara. Kad smo kod tipki napomenimo i kako je unutar power tipke ugrađen čitač otiska prsta.

Za dobar zvuk zadužena su dva zvučnika od po 2,5W koji podržavaju Smart AMP tehnologiju. za dodatan ugođaj tu su i dva tweetera (0,7W) iznad tipkovnice koji usmjeravaju zvuk u smjeru korisnika dok se dva woofera ispod njih brinu za duboki bas. S jednim punjenjem baterije laptop, ovisno o načinu korištenja, može raditi i više od 10 sati.

Ono što novi Zephyrus izdvaja u odnosu na konkurenciju je dodatni zaslon. Radi se o AniMe Matrix zaslonu koji se nalazi na poklopcu laptopa, a koji se sastoji od 1.215 bijelih mini LED-ica. Svaka od njih podržava 256 razina jačine osvjetljenja. Zahvaljujući njima na poklopcu laptopa moguće je prikazivati proizvoljne statične i animirane slike te tekst.

Dimenzije laptopa su 324 x 222 x 17,9 milimetara, a masa 1,6 kilograma. Kupcima će na raspolaganju biti dva izdanja, sa i bez AniMe Matrix zaslona. U prodaji će se najprije naći standardni model bez fancy zaslona (tijekom ožujka 2020.), a potom tijekom travnja 2020. i AniMe Matrix model.

TUF Gaming A15 i TUF Gaming A17

Za razliku od ROG Zephyrus serije, laptopi iz serije TUF Gaming nemaju fancy AniMe Matrix zaslon, ali to ne znači da je Asus i ostale komponente izostavio, štoviše čak je i dodao neke portove koje ROG Zephyrus serija nema, primjerice LAN port.

Shodno gore navedenom očito je da su laptopi iz serija TUF Gaming A15/A17 i TUF Gaming F15/F17 nešto deblji u odnosu na laptope iz serije ROG Zephyrus. Ne puno, oko pola centimetra, ali opet dovoljno da se nađe višak mjesta za ugradnju RJ45 porta.

Shodno oznakama unutar naziva, modeli A15 i F15 imaju 15,6“ zaslone, a modeli A17 i F17 – 17,3“. Asusov TUF Gaming A15 laptop temelji se na Ryzen 5 4600H i Ryzen 7 4800H procesorima, a kupcima su na raspolaganju četiri Nvidijine grafičke kartice – GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti i RTX 2060.

Veći, TUF Gaming A17 model ima iste procesore, ali u ponudi nema najsnažnije RTX 2060 grafike. Ostale specifikacije su identične za oba modela – do 32 GB DDR4 (3.200 MHz) RAM-a, do 1 TB M.2 NVMe SSD, podrška za Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 te stereo zvučnici s DTS:X Ultra tehnologijom.

Također oba modela imaju IPS zaslone razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka, s tom razlikom što A15 ima 60 Hz i 144 Hz, a A17 60 Hz i 120 Hz IPS panele. Oba podržavaju Adaptive Sync. Po pitanju portova Asus se odlučio za istu količinu i vrstu portova na oba modela – 1x HDMI (2.0b), 2 x USB 3.2 (Gen1, Type-A), 1 x 3.2 (Gen 2, Type-C) te 1x USB 2.0 (Type-A) i 1x RJ45.

Oba modela u ponudi će imati baterije kapaciteta 48 Whr i 90 Whr, ali različite naponske adaptere. A15 ima 180 W i 230W, a A17 150W i 180W adaptere. Ovisno o modelu i načinu korištenja laptopi s 90 Whr baterijama moći će s jednim punjenjem ponuditi autonomiju do 9 sati rada. Kućište im je izrađeno od brušenog aluminija i otporno je na udarce i druge nezgode prema specifikacijama MIL-STD-810H standarda. Detaljnije specifikacije nalaze se na službenim stranicama proizvođača.

Što se tiče serija TUF Gaming F15 i TUF Gaming F17 po specifikacijama će biti gotovo identične seriji A, jedina razlika bit će u ponudi procesora, koji će u tom slučaju biti iz Intelovog tabora, naravno najnoviji, desete generacije. Obje serije na tržište stižu u travnju 2020. godine.