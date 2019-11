ASUS ProArt StudioBook Pro X radna stanica s Xeon procesorima za 5000 dolara

Asus je službeno predstavio mobilnu radnu stanicu više klase ProArt StudioBook Pro X (W730) koja je prvi put spomenuta još za vrijeme ovogodišnjeg IFA 2019 sajma.

Asusova radna stanica donosi tanke rubove uz odnos između zaslona i kućišta koji iznosi 92%. Zaslon je 17,3-inčni NanoEdge s rezolucijom od 1920 x 1200 piksela s odnosom stranica od 16:10 uz 97-postotnu podršku za DCI-P3. Tu je i Screenpad 2.0 (kao zamjena za klasični touchpad), senzor otisaka prstiju s podrškom za Windows Hello te tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem.

Što se tiče ostalih značajki spominje se Intelov Xeon E-2276 procesor (šest procesorskih jezgri i 12 threadova, Turbo opcija do 4,7 GHz), 64 GB DDR4 memorije (proširive do 128 GB), 4 TB slobodnog prostora za pohranu podataka (proširivo do 6 TB pomoću četiri PCIe M.2 SSD-a i jednog mehaničkog diska) te grafičke komponente bazirane na Quadro RTX5000 GPU-u s 16 GB GDDR6 memorije.

Od priključaka dostupni su po tri USB 3.1 Gen 2 Type-A priključka, dva Thunderbolt 3 USB Type-C priključka s Display Portom 1.4, jedan HDMI 2.0 priključak, jedan Ethernet priključak te čitač SD kartica. Postoji podrška za Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, operativni sustav je Windows 10 Pro for Workstation, dok baterija ima kapacitet od 95 Wh.

Dimenzije radne stanice iznose 38,2 x 26,5 x 2,8 centimetara, a težina 2,5 kilograma. ProArt StudioBook Pro X na tržište stiže s cijenom od 5000 američkih dolara.