Asus VivoBook 14 X1407QA donosi 19 sati autonomije uz nove Snapdragon X X1 26 100 procesorima

SPECIFIKACIJE – Asus VivoBook 14 X1407QA Ekran 14” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Snapdragon X X1 26 100 (8 / 8) Grafička kartica Qualcomm Adreno Memorija 16 GB LDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 × USB 3.2 Gen2 Type A

2 × USB Type C (Power delivery, DisplayPort)

3,5-mm audio Dodaci Masa 1,49 kg Dimenzije / obujam 315,2 × 223,4 × 19,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Očekivana cijena 699,00 dolara

Kao što smo nedavno objavili, Asus je na CES-u u Las Vegasu predstavio niz novih uređaja, a ovaj model VivoBok 14 X1407QA već je izlistan na stranicama proizvođača s cijenom od 699 dolara. Dok stigne do hrvatskih trgovina cijena će u eurima biti vjerojatno nešto viša, a Asus se za ovu VivoBook seriju odlučio okrenuti prema Qualcomm Snapdragon procesorima. Najveći benefit koji proizvođač iskazuje prelaskom na ovu platformu je bolje trajanje baterije, pa bi korisnici novog modela X1407QA trebali uživati u do 19 sati autonomije.

VivoBook dolazi u tri zanimljive varijante bojei to Cool Silver, Quiet Blue i Platinum Gold, a ima uredan minimalistički dizajn

Vizualno se radi o čistom minimalističkom dizajnu koji na poklopcu ekrana ima logo proizvođača i serije, a na odmorištu za dlanove znatno veći touchpad. Laptop dolazi u tri moguće varijante boje koje naravno imaju marketinške nazive: Cool Silver, Quiet Blue i Platinum Gold. Iako prijenosnik ima male dimenzije, s obzirom na ARM čipset, one bi mogle biti i manje, a to se pogotovo odnosi na 19,9 milimetara debljine. Laptop također nadmašuje onu granicu mase za ultraprijenosnike, no 1,49 kilograma se ne čini pretjerano.

Asus VivoBook 14 X1407QA ima 14'' IPS ekran sa 60 Hz, 16:10 omjerom stranica i rezolucijom od 1920 x 1200 piksela

Kako je VivoBook serija namijenjena širokim masama, nije bilo realno očekivati premium komponente u svim segmentima, pa je tako ekran klasični IPS rezolucije 1920 x 1200 piksela. Radi se o ekranu sa 60 Hz i svjetlinom od 300 cd/m2. Odnos ekrana prema tijelu laptopa je 87 posto i time se također nastavlja moderna tendencija što tanjih rubova. Na vru ekrana smještena je 1080p kamera s IR senzorom za Windows Hello login. Osim toga, laptop za sigurnost ima čitač otiska prsta i na procesoru Microsoft Pluton čip za sigurnost.

Kada smo već kod procesora, ova serija dolazi s Qualcomm čipsetom, a konkretan procesor je Snapdragon X1 26 100 koji ima osam jezgri te dolazi s integriranom Adreno grafičkom karticom. Osim što je energetski učinkovit, Asus tvrdi da ima za 44% bolje performanse u odnosu na prošlu generaciju prijenosnika. U svakom slučaju ćete dobiti stroj koji se može nositi s uredskim, multimedijalnim i nekim naprednijim aplikacijama, ali ne i gaming uređaj. Uz Snapdragon procesor laptop ima 16 GB radne memorije i SSD od 1 terabajta.

Jedna od glavnih značajki je integracija AI alata za što čipset ima dedicirani čip (45 TOPS). Primjene sežu od Microsoft Copilota, preko generativnog popunjavanja i ko-kreatora u Paint (Bojanje) aplikaciji do simultanog prevođenja s titlovima u video pozivima (podržano 40 jezika) i ostvarivanja super rezolucije u fotografijama. Aplikacija StoryCube koristi AI pomoćnika za automatsko organiziranje fotografija i videa, a Adaptive Dimming podešava svjetlinu ekrana ovisno o tome da li ste pred ekranom. AI Noise Cancellation smanjuje pozadinski šum za bolje video pozive.

Pozadinski osvijetljena ErgoSense tipkovnica ima dugi hod tipki od 1,7 mm, a ispod se nalazi prostrani touchpad s podrškom za pametne geste

VivoBook je dobro opremljen konektorima, pa su tu HDMI 2.1, dva USB C porta s opcijom power delivery i alternativnom DisplayPort konekcijom te dva USB A sučelja, kao i 3,5 mm audio utor. Za mrežne mogućnosti je tu Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 Laptop dolazi s ErgoSense tipkovnicom s dugim hodom tipki od 1,7 mm, većim razmakom između tipki i udubljenjem u sredini svake tipke, a uz to ima i pozadinsko osvjetljenje. Povećani touchpad podržava pametne geste za volumen zvuka i jačinu svjetla, kontrolu videa i druge. Ukupno se radi o kompaktnom uređaju za svakodnevnu upotrebu koji s ovom cijenom i opremom može ozbiljno konkurirati za pozornost korisnika na našem tržištu.