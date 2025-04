Bazični laptop Dell Inspiron 15 3535 ima tajni adut u ekranu sa 120 Hz

SPECIFIKACIJE – Dell Inspiron 15 3535 Ekran 15,6 ” / 1920 x 1080 / IPS / 120 Hz Procesor AMD Ryzen 5 7530U (6 /12) Grafička kartica AMD Radeon Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 1.4

USB C

2 × USB A

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 1,66 kg Dimenzije 358,5 × 235,5 × 18,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Cijena 789 eura

I dok nam oči svakodnevno bježe prema novitetima i high-end uređajima kao očitim predmetima želja, puno su među svakodnevnim kupcima uređaja zastupljeniji pristupačniji mainstream modeli. Jedan takav je klasični prijenosnik za sve namjene Dell Inspiron 15 3535 koji kao noseću kvalitetu ima nisku cijenu. Dell je ovaj model predstavio s cijenom od 450 dolara, a kod nas se može naći za 789 eura, pri čemu su specifikacije modela na hrvatskom tržištu malo iznad onih na američkim Dell stranicama za kupovinu.

Laptop ima generički dizajn bez suvišnih elemenata. Tu je tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem (provjerite kod kupnje) i numeričkim dijelom

Kao što je to uobičajeno s pristupačnim laptopima za široke mase, Inspiron 15 ima u potpunosti plastično kućište i dizajn se može opisati kao generički, bez nekih posebno inspirativnih naglasaka. Uređaj dolazi u crnoj boji i na poklopcu ekrana je Dell logo, a na odmorištu za dlanove vlada minimalizam. Za ovu seriju se Dell nije potrudio smanjiti okvire oko ekrana, a u debljem gornjem rubu smještena je skromna 720p web kamera.

Inspiron 15 3535 ima IPS ekran s stopom osvježavanja panela od 120 Hz

Sam ekran je IPS i ima dobre kutove gledanja, ali s maksimalnom svjetlinom od 250 cd/m2 i inače slabijim kontrastom s kojim dolazi IPS tehnologija nećete dobiti prvoklasno iskustvo. Ipak, ekran ima skrivenu prednost, a to je stopa osvježavanja od 120 Hz, pa će ipak iskustvo korištenja biti bolje. Hardverska osnovica Dell Inspiron 15 3535 modela su AMD Ryzen procesori i to počevši od Ryzen 3 do Ryzen 7 modela koji već ima i zamjetno višu cijenu. Ovaj konkretan model stiže s AMD Ryzen 5 7530U procesorom koji ima šest jezgri i bazni radni takt od 2 GHz koji može skočiti do 4,5 GHz. Radi se o štedljivom i solidnom AMD modelu na Zen 3 arhitekturi koji će poslužiti za dnevne općenite zadatke poput uredskih aplikacija, pretraživanja interneta i multimedije. S integriranom AMD Radeon Graphics grafičkom karticom ovog procesora nećete se moći ozbiljnije igrati. Uz procesor stiže 16 GB radne memorije i 512 GB SSD, pa je cijela priča oko ovog modela zaokružena kao vrlo solidni prosjek za šire mase.

Od konektora laptop ima USB C (samo za podatke), dva USB A, HDMI, 3,5 mm audio utor te čitač SD kartica

Dell Inspiron 15 3535 je solidno opremljen brojem konektora, no neki su zastarjeli. Tako imamo HDMI 1.4 koji može isporučiti najviše 1080p rezoluciju uz 60 Hz. Tu su dva USB A porta od čega je jedan verzije 2.0, te jedan USB C koji nema power delivery ili alternativne DisplayPort funkcionalnosti. Dell je opremio laptop i 3,5 mm audio konektorom te čitačem SD kartica. Tipkovnica ima numerički dio i u američkoj varijanti nema pozadinsko osvjetljenje, dok je model s našeg tržišta opremljen pozadinskom rasvjetiom. Tipke za smjer su stisnute, nema Copilot tipke i radi se o tipkovnici s plitkom hodom tipki.Ispod se nalazi prostrani touchpad. Laptop se oslanja na starije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 5. Jedna od većih prednosti je trajanje baterije, pa s ovim modelom možete očekivati preko 16 sati autonomije.