Dell 16 Plus dolazi s tanjim aluminijskim kućištem te novijim Intel Lunar Lake procesorima

Nasljednik Inspiron 16 Plus modela dolazi s novijim energetski štedljivijim Intel Core Ultra procesorima i s ponešto promjenjenim dizajnom u skladu s promjenom imena

SPECIFIKACIJE – Dell 16 Plus Ekran 16 ” / 2560 x 1600 / IPS / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 256V (4 P, 4 LP /8) Grafička kartica Intel Arc 140V Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

USB C (power delivery, DisplayPort 1.4)

Thunderbolt 4 (power delivery, DisplayPort 2.1)

USB A

3,5-mm audio Masa 1,87 kg Dimenzije 356,7 × 250,6 × 16,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Cijena 1.207,80 eura

Dell je promijenio način imenovanja svojih laptop serija kako bi jednostavnijim pristupom lakše došao do korisnika. I dok se mijenjaju imena, serije laptopa i dalje nasljeđuju karakteristike prethodnika te se ne radi o potpuno drugačijim uređajima. Tako je Dell 16 Plus nasljednik modela Dell Inspiron 16 Plus, a radi se o laptopu za sve namjene. Dell se u toj svakodnevnoj kategoriji s velikom konkurencijom bori kvalitetnim kućištem, novim Intel Core Ultra procesorima i dobrom opremljenošću konektorima i mrežnim mogućnostima.

Dell 16 Plus ima sivo metalno kućište i prepoznatljiv dizajn viđen kod Inspiron prethodnika

Sivo mat kućište tanje je 14% u odnosu na prethodnia i izrađeno je od aluminija. Dizajn je pomalo generički i teži se minimalizmu. Na poklopcu ekrana nalaz se Dell logo dok odmorištem za dlanove očekivano dominira tipkovnica koja uključuje i numerički dio te vrlo prostran touchpad. Dell je bio začetnik trenda vrlo tankih okvira oko ekrana, a tu je filozofiju djelomično primjenio kod 16 Plus modela, pa su sa strana ekrana nešto tanji rubovi, dok je iznad panela taj rub nešto širi kako bi se smjestila web kamera Full HD rezolucije s IR senzorom za biometrijski login u sustav. Masa uređaja je 1,87 kilograma što je u skladu s očekivanjima za modele s dijagonalom ekrana od 16''.

Laptop ima IPS ekran rezolucije 2560 x 1600 piksela i 120 Hz

Laptop je opremljen IPS panelom rezolucije 2560 x 1600 piksela koji dolazi sa 120 Hz te ima svjetlinu od 300 cd/m2. Ekran ima omjer stranica 16:10 kako bi se što bolje prilagodio radu u uredskim aplikacijama. Postoji i verzija s mini LED ekranom koji ima višu svjetlinu do 600 cd/m2 i pokriva 100% DCI-P3 spektra, no to je i skuplja opcija.

U odnosu na prošlu generaciju, novi model novog imena ima i novu seriju Intelovih procesora, ovog puta iz Lunar Lake serije. Radi se o Intel Core Ultra 7 256V modelu u ovoj konfiraciji, a postoje i jači procesori sve do Ultra 9. Ovaj procesor ima četiri performance i četiri low power jezgre i u pogledu sirovih performansi neće se natjecati za vrh ponude, no prilično je energetski učinkovit i iz ovog bi uređaja trebali izvući i preko 17 sati na jednom punjenuju. Osim toga, Core Ultra 7 256V dolazi s vrlo dobrom integriranom grafičkom karticom Intel Arc 140V koja će vam omogućiti i igranje, naravno s prilagođenim postavkama i rezolucijom ovisno o zahtjevnosti igara. Ova konfiguracija koja na domaćem tržištu ima cijenu od 1207 eura dolazi sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 512 GB.

Dell se vratio layoutu tipkovnice s numeričkim dijelom

Dell 16 Plus dobro je opremljen konektorima i mrežnim mogućnostima. Tako ćete se s kućnom mrežmo moći spojiti putem Wi-Fi 7 standarda, a tu je i Bluetooth 5,4. Laptop dolazi s HDMI 2.1, Thunerbolt 4 i dodatnim USB C konektorom te USB A. Osim toga ima i 3,5 mm audio priključak, dok se u odnosu na Inspiron 16 izgubio čitač kartica. I dok je u području konektora siromašniji za često koristan dodatak čitača kartice, Dell 16 Plus vratio je numerički dio kod svoje pozadinski osvjetljene tipkovnice kojoj bi se moglo prigovoriti na nešto stisnutijim tipkama za smjer. Osim toga, tipka za paljenje funkcionira i kao čitač otiska prsta, a tu je i nezaobilazna Copilot tipka.