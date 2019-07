Dynabook predstavio nove laptope iz serija Portégé i Tegra

Dynabook Inc., tj. bivši Toshiba Client Solution, predstavio je nove laptope iz serija Portégé i Tecra. Portégé serija je dobila pojačanje u vidu dva modela Portégé X30 i A30, a Tecra u jednom, Tecra X40.

Neovisno o seriji kojoj pripadaju novim laptopima je zajedničko barem jedno – svi se temelje na Intelovim procesorima osme generacije, Whiskey Lake. Kupci mogu birati između procesora Core i3-8145U, Core i5-8265U, Core i5-8365U, Core i7-8565 i Core i7-8665U.

Svi modeli se također mogu nabaviti u konfiguraciji s klasičnim i zaslonima osjetljivim na dodir razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka. Za modele Portégé X30 i Portégé A30 Dynabook je odabrao 13,3“ zaslone, a za Tecra X40, 14“. Nadalje, svi modeli podržavaju do 1 TB skladišnog prostora koji ovisno o želji kupca može biti SATA ili PCIe SSD. Kada je radna memorija u pitanju Portégé X30 i Tecra X40 podržavaju do 32 GB, a Portégé A30 do 24 GB RAM-a (DDR4).

Kako su laptopi iz ovih serija prvenstveno namijenjeni poslovnim korisnicima dodane su im različite sigurnosne zaštite – TPM čip i skener otiska prsta, a kao dodatna opcija u ponudi je čitač Smart kartica i IR kamera. Detaljnije specifikacije dostupne su ovdje.

Na američkom tržištu prodaja kreće tijekom kolovoza 2019. po početnim cijenama od 1.399,99 USD (Portégé X30), 1.074,99 USD (Portégé A30) i 1.289,99 USD (Tecra X40).