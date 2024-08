Gigybyte AORUS 16X ASG nudi naglašeno gaming dizajn i nastoji se nametnuti povoljnijom cijenom

Četrnaesta generacija Intel Core procesora u kombinaciji s Nvidia grafičkim karticama do RTX 4070 kao najjače hardverska je osnovica, a laptop se ističe još ekranom sa 165 Hz te nametljivim dizajnom

SPECIFIKACIJE – Gigabyte Aorus 16X ASG Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS / 165 Hz Procesor Intel Core i9-14900HX (8P+16E / 32T) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR5 Memorija 32 GB LDDR5 Disk 2 TB NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža Intel Wi-Fi 7 Wireless (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 × USB 3.2 Gen2 Type A

2 × USB Type C (1x Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4, power delivery)

3,5-mm audio

Ethernet

microSD čitač kartica s podrškom za UHS-II Masa 2,3 kg Dimenzije / obujam 356 × 254 × 72 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 2.172,00 eura

Segment gaming laptopa pretrpan je raznorodnim modelima i svaki proizvođač nudi apsolutni high-end i pristupačnije linije koje imaju sličan hardver, ali su ovi slabiji modeli ograničeni u području grafičke kartice i nekih materijala u izradi. Tako se ovaj Gigabyte Aorus 16X ASG smjestio u toj zoni pristupačnijih modela, iako ima elemente najjačih uređaja na tržištu. Ograničen je ponudom grafičkih kartica na RTX 4060 i 4070 što je najbolji indikator da je Gigabyte jače grafičke kartice ostavio za sam vrh svoje ponude.

Kao posebnost ovaj laptop projicira ime branda Aorus na stol iza, što možda i nije korisno, ali je svakako zanimljiv dodatak

Dizajnerski se teško može promašiti u namjeni ovog uređaja. Sa stražnje strane ima matirani poklopac ekrana od aluminija koji je u kontrastu sa sjajnim logom serije. Uz to, proizvođač je ugradio neobičan dodatak u vidu mini projektora koji iza na stol projicira ime branda Aorus. S donje strane laptopa je Gigabyte stavio plastične lukove koji izdižu prijenosnik od podloge i omogućuju bolji protok zraka za hlađenje snažnih komponenti. Odmorište za dlanove ima dijagonalo iscrtane crtice s natpisom team up, fight on kao neka poticajna poruka za igrače Osim toga u tom dijelu dominira tipkovnica s tri zone RGB pozadinskog osvjetljenja, bez numeričkog dijela i s prozirnim QWERASD tipkama. Iznad tipkovnice nalazi se još ventilacijskih otvora, a sa strana je dodatno ukrašen dio odmorišta za dlanove.

Ekran dolazi sa 165 Hz i ima vrlo dobru svjetlinu, omjer stranica 16:10 i rezoluciju 2560 x 1600 piksela

Unutar naglašeno gaming dizajnirane vanjštine nalazi se vrlo sposoban hardver kojeg predvodi 14. generacija Intel Core procesora. U ovom slučaju radi se o snažnom i9-14900HX koji ima osam performance, 16 efficiency jezgri i 32 threada. Uz ovaj možda overkill procesor ova serija može dolaziti i s nešto slabijim i7-14650HX. Uz snažan CPU, Aorus 16X ASG dolazi s Nvidia RTX 4070 grafičkom karticom kao najjačim dostupnim odabirom. Na ovoj rezoluciji ekrana, ova će grafička kartica omogućiti ugodno igranje iako ne i 165 FPS-a u zahtjevnijim naslovima. Moguće je dobiti ovaj laptop i s RTX 4060. Upravo kroz te razlike u hardveru stvaraju se i razlike u cijeni. Ovaj model još nije raširen po najpoznatijim domaćim trgovinama, no moguće ga je u ovoj najjačoj konfiguraciji nabaviti za 2172 eura. Model s i7, manjim SSD-om i RTX 4060 biti će znatno jeftiniji, a pri tome zadržati podosta od onog što ga čini zanimljivim.

Tipkovnica ima tri zone pozadinskog RGB osvjetljenja i posebno izdvojene najčešće korištene tipke u igrama. S opcijama tipkovnice upravlja se putem Gigabyte Control Panel softvera

Jedna od tih zanimljivih stavki je ekran koji zbog četverostranih tankih rubova uspijeva imati impresivan omjer od 91% ekrana u odnosu na kućište. Radi se inače o IPS panelu omjera stranica 16:10 i rezolucije 2560 x 1600 piksela. Ekran pokriva 100% sRGB spektra i ima svjetlinu od 400 cdm2, odziv od 3ms i naravno podržava Nvidia G-Sync. Dosta je dobro opremljen i sa sučeljima pa uz HDMI 2.1 dolazi s dva klasična USB tipa A i dva USB C porta, utora za slušalice te čitačem microSD kartica. Iako se radi o velikom 16'' ekranu, laptop ima pristojne dimenzije i za gaming laptop prihvatljivu masu od 2,3 kilograma. Od mrežnih mogućnosti, laptop ima podršku za Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Dva stereo zvučnika imaju ukupnu snagu 4 W, a laptop podržava Dolby Atmos što priziva kvalitetne slušalice u priču. Iznad tipkovnice smjestila se 1080p web kamera s IR senzorom za login u Windows Hello. Što se tiče autonomije, Aorus 16X ASG dolazi sa baterijom od 99 Wh i moguće je dobiti skoro osam sati rada, što naravno ne vrijedi za scenarij igranja s punim pogonom RTX 4070 grafičke kartice.