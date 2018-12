HP i Dell pripremaju laptope s GeForce MX250 grafikom

HP je slučajno na svojim službenim internetskim stranicama objavio PDF dokument sa specifikacijama prijenosnog računala – HP ZHAN 66 Pro 14 G2. Prijenosnik je još uvijek u razvojnoj fazi što se može vidjeti i prema nazivu koji nam se i ne čini kao konačni odabir.

No, kakav god naziv na kraju HP odabrao, specifikacije će ostati iste. HP ZHAN temeljit će se na najnovijem hardveru tvrtki Intel i Nvidia. Intel će osigurati svježe Core i5-8265U i Core i7-8565U procesore osme generacije, a Nvidia svoju još uvijek nepredstavljenu diskretnu grafiku – GeForce MX250 (2 GB GDDR5).

Kupcima će na raspolaganju biti više različitih konfiguracija. Ovisno o svojim potrebama kupci će HP-ovog Zhana moći opremiti s do 32 GB RAM-a (DDR4 @ 2.400 MHz) te sa PCIe i M.2 SATA SSD-ovima kapaciteta do 512 GB. Za korisnike kojima kapacitet SSD-a nije dovoljan imat će mogućnost kupnje 2,5-inčnih mehaničkih diskova kapaciteta do 1 TB (7.200 rpm).

Podršku za Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth (5.0) tehnologije osigurat će Intel (Dual Band Wireless-AC 9560), a podršku za Gigabitni LAN, Realtek, (RTL8111HSH-CG). Kad je u pitanu zaslon kupci će moči birati između dva 14-inčna modela, oba imaju IPS panele razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka, a razlikuju se po tome što jedan ima osvjetljenje od 220 nita te 66,7-postotnu podršku za sRGB spektar dok drugi ima osvjetljenje od 400 nita i 100-postotnu podršku za sRGB spektar.

HP ZHAN imat će bateriju od 45 Whr što će prema navodima proizvođača biti dovoljno za do 13 sati i 15 minuta rada. HP ZHAN imat će dimenzije od 32,42 x 23,77 x 1,8 centimetara i početnu težinu od 1,6 kilograma.

Slično razmišlja i Dell koji će također ponuditi prijenosna računala s Nvidijinom GeForce MX250 grafikom. Riječ je o prijenosnicima iz linije Inspiron – Inspiron 14 5480 i Inspiron 15 7586 2-in-1 koji će imati slične specifikacije kao i HP-ov ZHAN.

Jedino u čemu će Inspiron prijenosnici biti slabiji od ZHANA je količina RAM-a. Dell je odlučio kako većini kupaca ove linije nije potrebno više od 16 GB RAM-a i možda su i u pravu. Detaljne specifikacije za Dellove prijenosnike možete provjeriti na gornjim poveznicama.

Službeno predstavljanje HP-ovog ZHANA očekuje se na CES 2019 sajmu, koji će svoja vrata za posjetitelje otvoriti 8. siječnja 2019. godine. Veselje oko nove diskretne grafike za prijenosna računala donekle je pokvarila internetska stranica Notebook Check koja navodi kako MX250 nije nova grafika, već preimenovana MX150 grafika koja će raditi na nešto višim radnim taktovima. Je li tomu stvarno tako saznat ćemo kad se Nvidia službeno oglasi o tome.