HP je Envy prijenosnike obukao u drvo

Proizvođači računale opreme svake godine moraju iznova smišljati kako odvući kupce od konkurencije i nagovoriti ih da kupe njihov proizvod. Neki idu s nižim cijenama, nižom kvalitetom uređaja, a neki poput HP-a drže se cijena, ali i zanimljivih ideja.

Naime, ove jeseni HP će u prodaju nove modele prijenosnih računala iz serije Envy. Osim najnovijeg hardvera ova serija će dobiti i dodatne adute – dijelove kućišta od drveta. I ne, ne radi se o realističnom printu, već o pravom drvetu.

Kako što je vidljivo iz priloženih fotografija drveni tretman dobit će odmorište za dlanove, touchpad i skener otisaka prstiju. Ostatak kućišta bit će metalan, a tipke na tipkovnici od plastike. Kako bi zadovolji ukuse što većeg broja potencijalnih kupaca HP je odlučio osim tamnih boja oraha (Nightfall Black/Natural Walnut) ponuditi i svijetlije boje breze (Ceramic White/White Birch i Natural Silver/Pale Birch).

Za sada HP nije otkrio nikakve podatke vezano uz hardver, ali Intel jest, barem onog dijela koji se njih tiče. Nova Envy serija koja stiže ove jeseni temeljit će se na Intelovim 10-nanometarskim Core procesorima iz serije Ice Lake. Kupci koji se odluče na nabavku 13“ ili 15“ prijenosnika moći će birati između Intelovih i AMD-ovih procesora, dok će veći 17“ model biti moguće nabaviti samo u konfiguraciji s Intelovim procesorom.

Prema izvorima prijenosnici će podržavati do 16 GB RAM-a i imat će 1 TB podatkovnog prostora (SSD). Ovisno o tome pokreće li ih Intelov ili AMD-ovim procesor imat će Nvidia GeForce MX250 ili AMD Radeon Vega grafiku. No, HP je jasno dao do znanja da su sve specifikacije podložne daljnjim promjenama.

HP će na jesen predstaviti „drvene“ modele iz serija HP Envy 13, HP Envy 17, HP Enxy x360 15 i HP Envy x360 17. Kupcima koji se odluče za Envy x360 model isti će moći nabaviti i u konfiguraciji s OLED zaslonom. O cijenama se za sada ništa ne zna, osim kako početna cijena neće biti ispod 1.000 USD.