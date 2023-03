HP ProBook 440 G9 je predstavnik pristupačnije poslovne klase

SPECIFIKACIJE – HP ProBook 440 G9 Ekran 14” / 1920x1080 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel Core i7-1255U (2P, 8E / 12T) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB DDR4 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 (2 x 2) i Bluetooth®️ 5.2 Konektori 1 × HDMI 2.1

1x USB Type C (Display Port)

3 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,38 kg Dimenzije 321,9 × 213,9 × 19,9 mm Operacijski sustav Window 11 Pro Jamstvo 1 godina Cijena 1.220,70 eura

HP ProBook laptopi dugo su na tržištu i serija 440 G9 koja je naslijedila G8 nastavlja dugu tradiciju mainstream prijenosnika s oznakom Pro koja naslućuje da se radi o uređaju namijenjenom poslovnim korisnicima. Kako su poslovni laptopi prilično skupocjena kategorija, HP već godinama nudi seriju ProBook koja u ponešto pristupačnijoj cijeni daje najznačajnije karakteristike koje su potrebne za office uređaj.

Elegantan izgled jedna je od stavki koja prati seriju. Prijenosnik ima minimalistički dizajn, jasne linije i oko ruba ekrana i tipkovnice upotrebljen je aluminij pa je kućište relativno čvrsto i ne savija se pod opterećenjima. Radi se o 14'' prijenosniku i prenosivost te mala masa među glavnim su mu karakteristikama. Ono čime se baš i ne može pohvaliti su sučelja. Iako je serija G9 napravljena na Intelovom čipsetu izostala je podrška za Thunderbolt 4, no jedan USB C bit će vam dovoljan za povezivanje s vanjskim monitorom. Uz to, tu su tri klasična USB porta te HDMI 2.1.

HP ProBook 440 G9 neće oduševiti izborom sučelja, ali prisutan je USB C s podrškom za Display Port. Doduše, na laptopu s Intel čipsetom voljeli bi vidjeti i Thunderbolt

Ono čime HP s ovom serijom konkurira je odabir hardvera. Intelov Core i7-1255U je učinkovit procesor koji ima dvije Performance i osam Efficiency jezgri te je za veliku većinu radnih zadataka koje se u uredskom radu mogu staviti pred ProBook overkill. Rame uz rame s procesorom Intelove dvanaeste generacije radi 16 GB, doduše DDR4 radne memorije te 512 GB SSD koji je povezan PCI 3.0 konekcijom. Bez obzira što to nisu najrecentniji standardi, u samim performansama se to neće osjetiti. A s pozitivne strane, prijenosnik je lako nadogradiv s još radne memorije, većim diskovima i do svih je komponenti jednostavno doći.

Novi IPS ekran, aluminijska ploha oko tipkovnice i minimalistički pristup otkrivaju poslovnu namjenu ProBook serije

U odnosu na prošlu generaciju HP je napravio promjenu u području ekrana jer je VA zaslon zamijenio IPS tehnologijom koja ima puno bolje kutove gledanja i prikaz, mada svjetlina od maksimalnih 250 cd/m² ne obećava čuda. Mrežne performanse su dobre s podrškom za Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 modulom. Tipkovnica se zove HP Premium Keyboard i uz uobičajen layout i kvalitetu za ovu kategoriju može se pohvaliti pozadinskim osvjetljenjem i otpornosti na prolijevanje tekućine. Touchpad maksimalno iskorištava preostali prostor i nema vidljive fizičke tipke.

Kada gledamo na poslovnu upotrebu, HP je ugradio čitač otiska prsta za biometrijsko prijavljivanje. HP Wolf Security je paket softvera koji dolazi uz ovaj uređaj, a omogućuje vam da u zaštićenom sandbox pregledniku štitite uređaj od potencijalnog malwarea kroz modove kao što su HP Sure Sense i HP Sure Click. Drugi nabrojani instalirani softver od HP-a se ipak čini malo pretjeran. HP je na seriju ugradio 720p webkameru koja nudi prosječne perfomanse, ali ima fizički zatvarač s kojim možete zakloniti pogled oku kamere.

Ono što ne oduševljava je trajanje baterije od oko 6 sati za što je djelomično kriva mala baterija, no i Intelov procesor koji nema Ryzenovu učinkovitost.

Cijena ovog uređaja je oko 1000 eura za model s i5 procesorom i iznad 1200 eura za uređaj kojeg pogoni i7. Radi se o kompaktnom i laganom uređaju koji fokusirano pruža one značajke zanimljive uredskim korisnicima. Na mnogim je drugim područjima ProBook uštedio, no ukupni paket ipak je povoljniji od specijaliziranih poslovnih serija laptopa premium izrade i značajki.