HP ProBook x360 440 G1 - konvertibilni laptop za poslovne korisnike

Tijekom ovogodišnjeg Computex sajma HP je između ostaloga predstavio i jedno konvertibilno prijenosno računalo za poslovne korisnike – ProBook x360 440 G1. Kako su tijekom predstavljanja istakli, ovaj model je posebno dizajniran kako bi osigrao snagu, sigurnost i izdržljivost.

Što se snage tiče, korisnici će ovisno o svojim potrebama moći birati između različitih modela Intelovih procesora iz Kaby Lake i Coffee Lake serije, od Celerona 3865U do Core i7-8550U. HP je pripremio i podršku za do 16 GB RAM-a (2.133 MHz) i do 512 GB podatkovnog prostora (SSD).

U slučaju da im zatreba snažnija grafika od one koja stiže uz procesor, kupci će moći svoj ProBook x360 440 G1 prijenosnik opremiti i sa Nvidijinim diskretnom grafičkom karticom GeForce MX130 koja raspolaže s vlastitih 2 GB memorije.

Kao što se vidi i otvorne fotografije, ProBook x360 440 G1 se može koristi i na drugačije načine, primjerice kao tablet. Time smo došli i do zaslona koji je kod ovog modela osjetljiv na dodir što omogućava i korištenje HP Pena.

U ponudi su dva IPS zaslona dijagonale 14 inča i rezolucije 1.902 x 1.080 točaka od čega jedan ima osvjetljenje od 400 nita i 100-postotnu podršku za sRGB, a drugi osvjetljenje od 220 nita i 62,5-postotnu podršku za sRGB spektar.

Softversku stranu prijenosnika čine Windowsi 10 u Home i Pro inačica te FreeDOS 2.0. Prodaja kreće tijekom ovog mjeseca po početnoj cijeni od 599 USD.