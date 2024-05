Intelovi Core Ultra procesori, dugo trajanje baterije i cijena aduti su Dell Inspiron 14 Plus modela

Inspiron 14 Plus je laptop za one kojima je premium XPS serija preskupa, a donosi sličan hardver uz dosta skromniju izvedbu ostalih elemenata i zamjetno nižu cijenu

SPECIFIKACIJE – Dell Inspiron 14 Plus (7440) Ekran 14 ” / 2240 x 1400 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6P+8E+2LP/22 T) Grafička kartica Intel Arc Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth Konektori 1 × HDMI 1.4

USB 4 Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,6 kg Dimenzije 314 × 226,56 × 18,99 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 3 godine

Dell Inspiron 14 Plus spaja kvalitetnu izradu, male dimenzije i vrlo dobre specifikacije. Istovremeno, izrada nije na razini XPS serije, dimenzijama i masom prelazi zadani limit ultraprijenosne kategorije i zapravo je relativno pristupačna cijena ono čime se Inspiron 14 Plus bori na tržištu. Ovaj prijenosnik još nije stigao do polica domaćih trgovina. Cijena modela na Dell stranicama je 999 dolara, a sličan model Inspiron 7430 koji je doduše bio konvertibilnog dizajna i s dodirnim ekranom je oko 1060 eura.

Dell Inspiron 14 Plus ima aluminijsko kućište i minimalistički dizajn

Dell u tom području oko 1000 eura u modelu Inspiron 14 Plus nudi aluminijsko kućište i minimalistički dizajn u kojemu na poklopcu ekrana ima Dell logo, dok na odmorištu za dlanove nema dodatnih detalja ako ne računamo naljepnice koje proizvođač stavlja. Uređaj dolazi u Icy Blue boji, što je zapravo plavičasti odsjaj na srebrnom aluminiju. Za razliku od svog skupljeg brata Dell XPS-a, Inspiron 14 Plus nema osobito tanke obrube oko ekrana, pa se tu nije dodatno pridonijelo manjim dimenzijama. Sa svojih 1,6 kilograma ovaj laptop je relativno težak za 14'' kategoriju, ali i dalje prilično prenosiv.

Kada smo već spomenuli ekran, nude se dvije IPS varijante, obje s omjerom stranica od 16:10. Ovaj model dolazi s rezolucijom od 2240 x 1400 piksela, a u ponudi je i viša rezolucija od 2880 x 1800. Radi se o klasičnom IPS ekranu sa 60 Hz i svjetlinom od 300 cd/m2. Možete očekivati dobar prikaz boja i vidljivost iz svih kuteva, dok je kontrast obično skromniji kod ove tehnologije. Treba napomenuti da jača varijanta ekrana dolazi i s 90 Hz.

Što se tiče hardverskih specifikacija, Dell nije previše šarao, pa su u ponudi samo dva moguća procesora. Radi se o Intel Core Ultra 7 155H kojeg ima ovaj model i snažniji Ultra 9 185H. Procesor ima šest perforamance, 8 efficiency te dvije low profile jezgre. Za sve kućno-multimedijske, uredske i poslovne aplikacije izuzev zahtjevnih alata za 3D, video obradu ili sličnih ovaj je procesor i više nego dovoljan. U pomoć mu stiže 16 GB radne memorije (moguć je maksimum od 32) te terabajtni SSD. Dell Inspiron 14 Plus dolazi s Intel Arc integriranom grafičkom karticom koja ima zamjetno bolje performanse od prijašnje Intel Iris Xe grafike, no i dalje daleko iza dediciranih kartica.

Ako želite spojiti Inspiron 14 Plus na monitor veće rezolucije umjesto HDMI-a ćete morati koristiti USB-C

Od sučelja je Dell ugradio HDMI 1.4, Thunderbolt 4, dodatna dva USB-a tipa A te 3,5 mm audio priključak te čitač micro SD kartica. HDMI je ograničen na Full HD rezoluciju, pa ćete laptop s monitorima veće rezolucije morati spajati putem USB-C kabla. Opremljen je Inspiron 14 Plus i kvalitentim bežićnim mogućnostima uz Wi-Fi 6E i Bluetooth. Tipkovnica ima pozadinsko osvijetljenje i čitač otiska prsta na tipki za paljenje, što je zgodno budući da web kamera 1080p rezolucije nema IR senzor za logiranje u Windows Hello. Ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad bez fizčkih tipki. Stereo zvučnici smješteni su na donjoj strani kućišta. Što se tiče trajanja baterije, na ovom modelu trebali bi dobiti preko 14 sati što je dovoljno i za najzahtjevni radni dan.