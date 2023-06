Premium model Dell XPS 15 9530 osim cijenom ističe se kvalitetom izrade i snažnim komponentama

XPS serija među prvima je predstavila dizajn skoro bez ruba ekrana, a uz to naslijeđe novo predstavljeni model i dalje ima čvrsto kućište, najnoviji Core i7 i Nvidia RTX karticu te opciju OLED ekrana

SPECIFIKACIJE – Dell XPS 15 9530 Ekran 15,6” / 3456 x 2160 / OLED/ 60 Hz Procesor Intel i7-13700H (6P+8E / 20T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4060 8GB Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža Intel® Wi-Fi 6 (6GHz) AX211 2x2, Bluetooth 5.2 Konektori 1 ×USB 3.2 Type C (Display Port)

2 USB-C (Thunderbolt 4.0)

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 1,92 kg Dimenzije 344,72 × 230,14 × 19 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 3 godine Cijena Oko 3.500,00 eura

XPS serija je godinama sam vrh ponude ovog proizvođača, a model 15 punokrvni je desktop replacement model koji ima komponente spremne za sve radne zadatke, a zapravo se najviše diči svojim stilom i dizajnom. Dell je nastavio tradiciju tankog prijenosnika od samo 18 mm, potpuno metalnog kućišta i tzv. borderless dizajna oko ekrana, odnosno iznimno tankih rubova koji pridonose manjim gabaritima uređaja. Kao i kod XPS 13, model 15 zbog takve je uštede u prostoru stavio 15,6'' ekran i jake komponente u naizgled manje kućište. Iako tanak i relativno malen za ovu klasu, kod mase se ne osjeti taj ergonomski dobitak i s 1,92 kilograma nije najlakši model u kategoriji.

InfinityEdge dizajn je ime za ekran s vrlo tankim rubovima. To omogućuje manju veličinu uređaja i pridonosi stilu koji upućuje na visoku klasu

Dell XPS 15 dolazi u dvije varijante ekrana. Oba imaju IninityEdge dizajn a jeftinija opcija je FHD+ IPS ekran visoke svjetline od 500 cd/m2. Ekskluzivnija opcija kao kod našeg predstavljenog modela je OLED zaslon visoke 3,5K rezolucije koji je uz to dodiran i ima ne reflektirajući premaz uz nešto nižu vršnu svjetlinu od 400 cd/m2.

Model 9530 direktni je nasljednik prošlo generacijskog 9520 koji se s i7 procesorom 12. generacije i ipak slabijom karticom RTX3050Ti može kod nas naći u rasponu od 2500 do 3500 eura ovisno o ostalim komponentama. Kada na naše tržište dođe novi 9530 vjerojatno možemo očekivati slične cijene, pri čemu bi model s 4060 ili s najjačom u ponudi 4070 išao gore za još vrlo značajan iznos. Ukratko, radi se o premium modelu kod kojeg Dell nije štedio ni na jednom segmentu i nema namjeru dopasti se korisnicima koji vole srednju klasu i pristupačnije cijene.

Osim OLED ekrana i vrhunske izrade, Dell XPS 15 9530 ima i vrlo snažne komponente unutar metalnog kućišta. Pogoni ga Core i7 13. generacije koji ima 14 jezgri i 20 Threadova. Procesor je to koji je spreman i za ozbiljnije zadatke s videom i drugim vidovima profesionalne produkcije. Za mobilnu radnu stanicu, iako nije tako brendiran, Dell je ugradio i jaku Nvidia grafičku karticu. Najjača opcija u ponudi je RTX 4070, no ona je kod ovog modela ograničena na 40W, što znači da je sweet spot Nvidia RTX 4060 koja isporučuje dovoljno snage za igranje i radne zadatke i uz to je laptop s njom primjetno jeftiniji. Uz 32 GB radne memorije i terabajtni disk, Dell XPS 15 doista je nakrcan jakim komponentama te bi rad na njemu trebao biti bez ikakvih problema. Ako tome dodamo da baterija na XPS 15 može potrajati i 14 sati, onda je jasno da se radi o zaokruženom modelu čija je glavna i možda jedina mana izuzetno visoka cijena.

Kada otklopimo ekran otkriva se velik touchpad, odmorište za dlanove od karbonskih vlakana te pozadinski osvjetljena tipkovnica bez numeričkog dijela

Područje koje je najviše stradalo zbog tankog profila su sučelja, pa ovaj model dolazi samo s USB-C utorima pri čemu oni glume i Display Port, a podržavaju i Thunderbolt 4. U paketu se dobiju adapteri s USB -C na USB A te za HDMI. Zanimljivo, i dalje je tu 3,5 mm utor za slušalice te čitač SD kartica. Tipkovnica je također kolateralna žrtva tankog kućišta i ima plitki hod tipki. Nema numeričkog dijela tipkovnice, a kao nadopuna dodirnom ekranu za navigaciju možete koristiti vrlo prostrani touchpad. Neobična je i odluka da se u ovako premium kategoriju ugradi samo 720p web kamera.

OLED ekran, jake komponente i vrhunska izrada izdvajaju XPS 15 od konkurencije. Iako još čekamo konačnu cijenu za 9530 modele, sudeći prema trenutačno dostupnim modelima 9520 prošle generacije, XPS je i dalje flagship dostupan onima koji ne brinu za cijenu.