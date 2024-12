Latitude 7455 je Dellov poslovni laptop prvi put s Qualcomm procesorom

Latitude 7455 je kompoaktan laptop čvrstog metalnog kućišta koji je u novoj inačici predstavljen i s Snapdragon proceorima. Uz to ima IPS ekran visoke rezolucije i vrlo dobru opremljenost

SPECIFIKACIJE – Dell Latitude 7455 Ekran 14” / 2560 x 1600 / IPS / 60 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10 jezgri) Grafička kartica Qualcomm Adreno Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2, BT 5.4 Wireless Konektori 2 x USB 4 Type C (Power delivery, DisplayPort 2.1)

USB A

3,5-mm audio

Čitač MicroSD kartica Masa 1,44 kg Dimenzije 314 × 223,7 × 16,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 2.079,00 eura

Latitude serije laptopa namijenjene su prije svega poslovnim korisnicima i to prodaji u većim korporativnim okruženjima. Kod novog modela Latitude 7455 imamo primjer uređaja koji spaja poslovni minimalizam s natruhama estetike modela namijenjenih široj publici s vizualne strane. S one izvedbene, Dell se odlučio u svoju poznatu Latitude seriju uvesti ARM procesore, pa je ovaj model pokretan Qualcomm Snapdragon procesorima, pri čemu je X Plus X1P-64-100 najslabiji u ponudi, dok je najjači Snapdragon X Elite X1E-80-100.

Dell Latitude dolazi s čvrstim aluminijskim kućištem, Titanium Grey bojom i minimalističkim dizajnom

Vizualno je Latitude 7455 predan minimalizmu, obučen u Titan Grey boju i dolazi s kućištem izrađenim od aluminija. Na poklopcu ekrana je Dell logo, a odmorište za dlanove je vrlo uredno bez suvišnih detalja. Latitude ne prati trend koji je još davnih dana postavio drugi Dell laptop, popularni XPS, pa okviri oko ekrana nisu najtanji. To se pogotovo odnosi na gornji dio gdje su smještene dvije kamere, 1080p web kamera za kvalitetnije video konferencije te 720p kamera s IR senzorom za login u Windowse.

U ovoj Latitude seriji nema OLED opcije, pa su ekrani IPS visoke rezolucije i svjetline od 400 cd/m2

Dell Latitude 7455 dolazi s IPS ekranom dijagonale 14'' i rezolucije 2560 x 1600 piksela. Radi se o standardnom ekranu sa 60 Hz koji ima vrlo dobru svjetlinu od 400 cd/m2. Osim toga, u pitanju je dodirni ekran, pa to daje više mogućnosti korištenja. Laptop inače malo nadilazi masom zamišljenu liniju razgraničenja za ultraprijenosnike s 1,44 kilograma, no dimenzijama je vrlo prenosiv i mnogima dodatni grami neće biti problem.

Pogled na standardnu pozadinski osvjetljenu tipkovnicu i touchpad

Unutar tog ljepuškastog kućišta kuce novo srce u vidu Qualcomm Snapdragon X Plus X1-64-100 procesora koji ima deset jezgri (najjači X1E Elite ima 12) i dolazi s integriranom Adreno grafičkom karticom. Što se tiče očekivanih performansi, laptop je sposoban odraditi sve uredske i multimedijalne zadatke, a i rad u nekim zahtjevnijim aplikacijama je moguć kao i gaming donekle. Najveća prepreka mogla bi biti kompatibilnost s aplikacijama, no na tom polju je sam Qualcomm već puno odradio, pa su svi oni elementarni i najkorišteniji softveri već dobili svoje ARM Windows inačice. Uz Snapdragon procesor, laptop ima 16 GB (moguće 32) radne memorije te 512 GB SSD. Ovakva konfiguracija kod nas ima cijenu od 2079 eura, što je otprilike cijena kakvu u SAD-u ima najjači model s jačim procesorom i više memorije.

Od sučelja izdvajamo dva USB C porta koja podržavaju power delivery i DisplayPort konekciju, a s lijeve strane nalazi se još i čitač microSD kartica

Dell Latitude 7455 dolazi s dva USB C porta koji podržavaju power delivery i DisplayPort konekciju, te USB A sučeljem i 3,5 mm audio priključkom. Osim toga, Latitude ima čitač microSD kartica te opcionalno dolazi s utorom za nano SIM karticu.

Tipkovnica na ovom kompaktnom modelu očekivano nema numerički dio. Između pozadinski osvjetljenih tipki nalazi se dovoljno prostora, a malo su stisnute tipke za smjer što je već očekivano u mnoštvu laptopa. Ispod se nalazi prostrani touchpad bez fizički izdvojenih tipki. Za zvuk se brinu četiri stereo zvučnika koji dolaze uz Qualcomm Aqstic Speaker Max tehnologiju. Laptop ima bateriju od 54 Wh i možete očekivati oko 18 sati autonomije na ovom uređaju.