Lenovo LOQ je nova serija gaming laptopa koja cilja pristupačniji srednji segment

SPECIFIKACIJE – Lenovo LOQ 15IRH8 Ekran 16” / 2560 x 1440 / IPS/ 165 Hz Procesor Intel Core i7-13700H (6P, 8E /20T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4060 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB GB NVMe PCIe Mreža 2x2 Intel® WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 Konektori 1 × HDMI 2.1

3x USB 3.2 Type A

1 × USB 3.2 Type C (DisplayPort 1.4, 140 W napajanje)

3,5-mm audio Masa 2,4 kg Dimenzije 359,6 mm x 264,8 × 25 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 2.000,00 eura

Iako je ovaj prijenosnik izlistan na domaćim stranicama proizvođača, zasada u trgovinama možete nabaviti Lenovo LOQ stolna računala, dok laptopi nisu još u ponudi. Brand LOQ je namijenjen gaming publici i još je jedan od modela koji kombinira gaming hardver i pristupačniju cijenu. Lenovo već ima široku ponudu gaming uređaja, pri čemu su Legion serije vrh ponude. Pa što onda donosi Lenovo LOQ?

Puno pažnje posvećeno je ispuhu vrućeg zraka, a od gaming LED rasvjete straga su dvije svijetloplave trake

Vizualno se na prvu vidi da je riječ o prijenosniku za igrače. Deblji profil straga uz široke ispušne rešetke te dodir LED naglaska u vidu plavih traka sugeriraju tu namjenu. Plastično kućište je korak ispod Legion klase, ali postoji vizualna sličnost kroz srebrnkasto sivu boju, poziciju loga na poklopcu i još pokoji detalj. Lenovo LOQ ima i sličnu masu kao Legion 5i model, pa iako koristi jeftinije materijale ovaj model dolazi s MIL-STD 810H standardom za izdržljivost. Ako u ljutnji prolijete čašu po tipkovnici, velike su šanse da nastavite s igrom. Šarke koje drže ekran su odmaknute od kraja prijenosnika pa ima dovoljno mjesta za ventilacijske otvore i za dio sučelja koje je Lenovo tamo smjestio.

Tipkovnica ima hod od 1,5 mm i četiri zone RGB osvjetljenja

Laptop dolazi s više opcija ekrana. Slabija verzija je Full HD IPS panel sa 144 Hz i svjetlinom od 350 cd/m2 koji pokriva 63% sRGB spektra. Moguće je za veći iznos dobiti i model s rezolucijom 2560 x 1440 piksela i 165 Hz koji ima istovjetnu svjetlinu ali i 100% pokrivenosti sRGB spektra. U oba slučaja radi se o 15,6 inčnom modelu sa sada već staromodnim omjerom stranica 16:9. IPS panel omogućit će vrlo dobar prikaz boja i dobru vidljivost iz svih kutova, a na nižoj FHD rezoluciji i s RTX 4060 moći ćete ugodno pogurati nove igre.

Time dolazimo do hardverske osnovice ovog prijenosnika. Postoje varijante s Intel i AMD čipsetom, a kod ovog Intel modela laptop pogone Core procesori 13. generacije do i7-13700H. Ovaj procesor ima šest Perforamnce i 8 Efficiency jezgri te 20 Threadova. Jače jezgre mogu ići do 5 GHz. Osim potentnog Raptor Lake procesora, moguće je odabrati Nvidia RTX 4050 ili 4060 grafičku karticu. Laptop se reklamira kao prvi prijenosnik s AI čipom koji optimizira performanse tijekom igranja.

Profil prijenosnika deblji je na stražnjoj strani zbog sustava za hlađenje gaming komponenti

Model s ovom konfiguracijom na vanjskom tržištu košta oko 1800 dolara, pa bi kod nas mogli očekivati do 2000 eura za konfiguraciju s i7 i 4060. Uz to laptop ima do 1 TB SSD te 16 GB radne memorije. RAM je zalemljen, no postoji još jedan utor u koji možete dodati radne memorije.

Što se tiče sučelja, laptop ima HDMI 2.1, jedan USB -C koji ima power delivery do 140 W, pa ga je na taj način moguće povezati s monitorom. Tu su još tri klasična USB porta, 3,5 mm kombinirani audio utor te Ehtranet. Laptop dolazi s dva stereo zvučnika 2x 2W. Sustav hlađenja uključuje do 4 toplinske cijevi i dva ventilatora od 85 mm. Što se tiče tipkovnice, ona je vrlo slična onoj s Legion laptopa, a odlikuje se hodom tipki od 1,5 mm te RGB osvjetljenjem u četiri zone. Tipkonica ima numerički dio i tipke za smjer izdvojene su i nisu stisnute.

Sučelja su raspoređena s lijeve, desne i stražnje strane. Ističu se HDMI 2.1, USB-C i tri USB-a tipa A

Ukupno se radi o nadogradivom prijenosniku u koji lako možete ugraditi dodatni SSD ili RAM, modelu koji dolazi sa za gaming dovoljno snažnim hardverom, pogotovo na Full HD rezoluciji te izgledom i opcijama koje jasno daju do znanja da je pred vama gaming stroj.