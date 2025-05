Lenovo predstavio nove ThinkPade za moderne (AI) profesionalce

Nova serija uključuje Copilot+ osobna računala, kao što su ThinkPad P14s Gen 6 AMD, mobilne radne stanice i ThinkPad P16s Gen 4 AMD, nova poslovna prijenosna računala ThinkPad L Series te proširenje linije ThinkPad X1 Aura Editions. Uređaji su osmišljeni kako bi pružili performanse, pojednostavljeno upravljanje i inteligenciju potrebnu za radne procese koje pokreće umjetna inteligencija.

ThinkPad P serija

Najnovije radne stanice serije ThinkPad P, s izvanrednim performansama u mobilnom formatu, ubrzavaju inovacije i produktivnost za aplikacije vođene umjetnom inteligencijom dok ThinkPad L serija oslikava dizajn za stvarne potrebe poslovnih korisnika, od kreativnih profesionalaca i znalaca do timova i velikih tvrtki. Kako umjetna inteligencija preoblikuje industrije, potražnja za moćnim i učinkovitim rješenjima spremnim za AI nikad nije bila veća. Najnoviji dodaci Lenovo ThinkPad P seriji odgovaraju na te izazove.

S težinom od samo 1,39 kg i debljinom od 16,13 mm, Lenovo ThinkPad P14s AMD je najtanja i najlakša mobilna radna stanica u Lenovo portfelju, dok ThinkPad P16s AMD spaja vrhunske performanse i prenosivost, nudeći napredna AI iskustva za profesionalce koji rješavaju složene zadatke u pokretu. Obje radne stanice opremljene su AMD Ryzen AI PRO 300 serijom procesora, uključujući Ryzen AI 9 HX PRO 370 procesor s frekvencijom do 5,1 GHz i 12 jezgri. Ovi procesori pružaju do 50 NPU TOPS, omogućujući produktivnost ubrzanu umjetnom inteligencijom i obavljanje više zadataka za mobilne profesionalce.

ThinkPad P14s i P16s osmišljeni su za CAD (computer-aided design) i BIM (building information modeling) zadatke inženjera i arhitekata, kao i za edukatore i studente u ovim područjima. Pogonjene AMD "Zen 5" tehnologijom i integriranom grafikom temeljenom na AMD RDNA 3.5 arhitekturi, ove nove radne stanice P serije pružaju poboljšane performanse za složene inženjerske i kreativne zadatke bez ugrožavanja trajanja baterije. S do 96 GB memorije, ove radne stanice osiguravaju glatko pokretanje čak i najzahtjevnijih aplikacija, pružajući dovoljno prostora za velike skupove podataka i složene simulacije.

ThinkPad P14s i P16s su Copilot+ PC-i, dizajnirana su za optimizaciju radnih procesa vođenih AI-em uz povećane performanse i produženi vijek trajanja baterije. Također, sadrže jedinstvenu memorijsku arhitekturu koja omogućuje fleksibilnu dodjelu memorije između CPU-a i GPU-a. Ova tehnologija omogućuje da do 75% sistemske memorije bude dodijeljeno GPU-u, osiguravajući izvanrednu responzivnost i besprijekoran multitasking za zadatke koji zahtijevaju intenzivnu grafiku. Osim toga, grafički upravljački program certificirali su ISV-ovi za ključne industrijske aplikacije, pružajući optimalne performanse s nužnom stabilnošću i pouzdanošću. S do 82 TOPS-ova heterogene procesorske snage AI-a, nove mobilne radne stanice bez napora pokreću AI asistente koji mogu ubrzati upravljanje dokumentima, odgovore na e-poštu, virtualne sastanke i stvaranje sadržaja.

Lenovo je kroz najnoviji ThinkPad portfelj uveo niz inovacija osmišljenih da uređaje učini pametnijima, pristupačnijima i jednostavnijima za upravljanje. Značajke se razlikuju ovisno o modelu, ali zajedno odražavaju zajedničku predanost poboljšanju korisničkog iskustva kroz:

Poboljšane značajke suradnje , uključujući 5MP RGB+IR kamere i Dolby Atmos audio s Elevoc sustavom za suzbijanje buke.

, uključujući 5MP RGB+IR kamere i Dolby Atmos audio s Elevoc sustavom za suzbijanje buke. Fleksibilnu, modernu povezivost , s podrškom za Wi-Fi 6E/7, opcionalni 4G LTE i dva Thunderbolt 4 ulaza.

, s podrškom za Wi-Fi 6E/7, opcionalni 4G LTE i dva Thunderbolt 4 ulaza. Više komponenti koje korisnici mogu sami zamijeniti (CRU) , omogućuju lakše popravke i produženi životni ciklus uređaja (CRU baterija, tipkovnica, WWAN, zvučnici i ventilator, ovisno o modelu).

, omogućuju lakše popravke i produženi životni ciklus uređaja (CRU baterija, tipkovnica, WWAN, zvučnici i ventilator, ovisno o modelu). Poboljšanja pristupačnosti i dizajna, poput taktilnih oznaka na tipkovnici, ambalaže bez plastike i korištenja recikliranih materijala u odabranim dijelovima.

poput taktilnih oznaka na tipkovnici, ambalaže bez plastike i korištenja recikliranih materijala u odabranim dijelovima. Ugrađene softverske alate poput Lenovo Commercial Vantage, koji omogućuju korisnicima personalizaciju i jednostavno upravljanje postavkama uređaja, te Lenovo View, koji koristi AI za poboljšanje videopoziva sa značajkama poput automatskog kadriranja, zamućivanja pozadine i korekcije kontakta očima.

poput Lenovo Commercial Vantage, koji omogućuju korisnicima personalizaciju i jednostavno upravljanje postavkama uređaja, te Lenovo View, koji koristi AI za poboljšanje videopoziva sa značajkama poput automatskog kadriranja, zamućivanja pozadine i korekcije kontakta očima. ThinkShield sigurnosne značajke, koje pružaju zaštitu na razini BIOS-a, sigurno brisanje podataka i integrirane kontrole privatnosti kako bi se zaštitili osjetljivi podaci i osigurala sigurnost na razini poslovanja.

ThinkPad L13 Lenovo

ThinkPad L serija

Potpuno redizajnirani ThinkPad L13 Gen 6 i L13 2-in-1 Gen 6, nude tradicionalni klasični dizajn i konvertibilne 2-u-1 formate. Osvježeni dizajn ima manji ugljični otisak, čiste linije i omjer zaslona i kućišta do 84,7%, što pridonosi impresivnijem vizualnom iskustvu. Nova komunikacijska traka integrira 5MP + IR kameru, uz dodatnu kameru okrenutu prema svijetu na odabranim 2-u-1 modelima, za podršku snimanju sadržaja i suradnji u pokretu.

Ključna poboljšanja uključuju:

Svjetlije opcije zaslona, s panelima od 400 nita za bolju vidljivost u promjenjivim uvjetima osvjetljenja.

Lagan i promišljeno dizajniran, s 50% recikliranog aluminija korištenog za gornji poklopac, za moderan i održiviji oblik.

Novi raspored priključaka i proširena povezivost, uključujući dva Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 i opcionalni Smart Card čitač.

Ugrađena olovka u L13 2-u-1 Gen 6 modelu idealna je za bilježenje i skiciranje.

Ažurirani ThinkPad L14 Gen 6 i ThinkPad L16 Gen 2 i dalje nude pouzdanost i svestranost na koju IT timovi i krajnji korisnici mogu računati. Sada dostupni s najnovijim Intel i AMD platformama, ovi uređaji dizajnirani su da rastu s poslovnim potrebama – nudeći širok raspon konfiguracija, veličina zaslona i setova značajki idealnih za velike implementacije ili prilagodbu prema određenim ulogama.

Ključna poboljšanja uključuju:

Svjetlije zaslonske panele za poboljšanu vidljivost u raznim okruženjima.

Proširenu dostupnost platforme s opsežnim konfiguracijama.

ThinkPad L serija i dalje korisnicima nudi na izbor Intel i AMD platforme, uključujući najnovije generacije procesora Intel® Core Ultra 200U i 200H i Intel vPro te seriju mobilnih procesora AMD Ryzen AI PRO 300.

Svi modeli imaju poboljšane performanse i učinkovitost, s odabranim konfiguracijama ThinkPad L14 Gen 6 i L16 Gen 2 opremljenim serijom mobilnih procesora AMD Ryzen AI PRO 300. Ova Copilot+ računala opremljena su visokoučinkovitom NPU-om sposobnim za do 50 TOPS-a, omogućujući poboljšana AI iskustva na uređaju koristeći Windows 11.

U cijelom portfelju, modeli ThinkPad L14 Gen 6 i L16 Gen 2 podržavaju do 64GB memorije i do 2TB SSD-a, dok kompaktni ThinkPad L13 Gen 6 i L13 2-u-1 Gen 6 podržavaju do 32GB memorije i do 1TB SSD-a. Ove opcije pružaju fleksibilno skaliranje performansi kako bi zadovoljile različite potrebe korisnika, od osnovne produktivnosti do zahtjevnijeg multitaskinga i radnih tijekova intenzivnih pohrana.

ThinkPad X1 Carbon Lenovo

Lenovo također dodaje opcije konfiguracije svom premium portfelju s ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition i ThinkPad X1 2-u-1 Gen 10 Aura Edition, sada dostupnim s najnovijim Intel Core Ultra 200U i 200H procesorima i Intel vPro. Ovi modeli nastavljaju viziju predstavljenu s Intel Core Ultra 200V serijom, nastavljajući pružati Lenovo Aura Edition iskustvo – odabrani set poboljšanja koji donosi vrhunski dizajn, napredne alate za suradnju i besprijekornu personalizaciju poslovnim profesionalcima.

ThinkPad X1 2u1 Lenovo

Dizajnirani za elitnu mobilnost, oba uređaja imaju ultralagano kućište, visok omjer zaslona i tijela te inteligentne značajke za suradnju koje pokreću Lenovo View i Dolby Atmos audio. Uz dodatak novih opcija procesora, korisnici imaju koristi od poboljšane responzivnosti i energetske učinkovitosti, dok IT timovi zadržavaju očekivane sigurnosne i upravljačke značajke vrhunske serije Lenovo ThinkPad X1.