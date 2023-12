Lenovo predstavio ThinkPad E16 koji donosi benefite poznate poslovne serije uz pristupačniju cijenu

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Ekran 16 ” / 1900x1200 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel Core i7-1355U (2P+8E/12 T) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Intel WiFi 6E, Bluetooth 5.0 Konektori 1 × HDMI 2.1

2x USB 3.2 Type C (1xThunderbolt 4)

1 × USB 3.2 Type A

1x USB 2.0

3,5-mm audio Masa 1,76 kg Dimenzije 356,1 × 247,7 × 19,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 988,42 eura

Na stranicama Lenova postoji čak devet serija poslovnih Think laptopa gdje je proizvođač smjestio i ThinkBook te Chromebook modele namijenjene poslovnjacima. I dok na samom vrhu spektra stoluju X1 i Z serije, a tu su još s iznimnom kvalitetom X, T i P modeli ThinkPad prijenosnika, Lenovo je predstavio i E16 model koji kombinira prepoznatljive benefite iza poznatog imena i dosta pristupačniju cijenu.

Do sada smo imali priliku predstaviti ThinkPad E14, a sada je proizvođač ovaj „light“ ThinkPad predstavio i u 16'' varijanti. Izgledom, ne odudara od prepoznatljivih obilježja serije s metalnim poklopcem ekrana na kojemu se nalazi ThinkPad logo te u ovom slučaju plastičnim odmorištem za ruke koje je matirano. Ono što će dugogodišnje ljubitelje serije zanimati, model E16 dolazi s kvalitetnom ThinkPad tipkovnicom. Velike pozadinski osvjetljene tipke i crveni TrackPoint kao dugogodišnja nadopuna za navigaciju su tu, a tipkovnica dolazi s numeričkim dijelom. Page Up i Page Down tipke nalaze se oko izdvojenih tipki za smjer, a ostatak je prilično standardan. Ispod tipkovnice nalazi se također prepoznatljiv touchpad s tri fizičke tipke na vrhu. Ostatak unutrašnjosti ima još jedan ThinkPad logo i tipku za paljenje računala koja je ujedno i čitač otiska prsta, što će se svidjeti ljubiteljima biometrije budući da inače sposobna 1080p web kamera nema IR dodatak za logiranje u Windows Hello.

Prepoznatljiv dizajn donosi metalni poklopac ekrana i ThinkPad logo. Ostatak uređaja s ovom nešto pristupačnijom cijenom ima plastično kućište

Što se tiče hardvera, Lenovo je ponudio 13. generaciju Intel Core procesora pri čemu najjaču varijantu s Core i7 -1355U možete u našim trgovinama dobiti i za ispod 1000 eura, no većinom se cijena kreće oko 1100 eura pa na više. Ovaj procesor nudi dvije Performance jezgre i čak osam Efficiency jezgri. Dovoljno je snažan za sve Office, poslovne i multimedijalne zadatke, no nije među najjačim procesorima na tržištu. Radi u kombinaciji sa 16 GB radne memorije, pri čemu ThinkPad E16 ima jednu zalemljenu pločicu i drugi slot na kojemu možete nadograditi RAM do ukupno 40 GB. Slična je priča sa SSD-om. Laptop dolazi s 512 GB, a ima dva M.2 slota pa ga je moguće lako nadograditi. Za grafiku je zadužena integrirana Intelova Iris Xe grafička kartica od koje možete očekivati sve što je potrebno za svakodnevni rad, ali ne i gaming s novim igrama ili visokim postavkama. Baterija će s Intelovim štedljivim procesorom potrajati do 12 sati i to je vrlo respektabilan rezultat.

Nije Yoga, ali se da rastegnuti do 180 stupnjeva

Laptop dolazi sa 16'' IPS ekranom svjetline 300 cd/m2 koji pokriva 100% sRGB spektra i trebao bi dobro odrađivati osnovnu poslovnu namjenu. Radi se o ekranu s omjerom stranica 16:10 i rezolucije 1920x1200 piksela, dok u ponudi postoji još ekran s višom rezolucijom od 2560x1600 i nešto višom svjetlinom, no njega nismo vidjeli u ponudi trgovina.

Lenovo ThinkPad E16 solidno je opremljen sučeljima, pa tako ima dva USB-C utora od čega jedan podržava Thunderbolt 4, a tu su još dva USB-a tipa A od kojih je jedan starijeg 2.0 standarda. Osim toga, E16 ima HDMI i 3,5mm kombinirani priključak za zvuk. Laptop dolazi s dva stereo zvučnika izlazne snage 2 W, a ako imate kvalitetne slušalice moći ćete iskoristiti podršku za Dolby Atmos. Od mrežnih mogućnosti, Lenovo ThinkPad E16 podržava novi Wi-Fi 6E te ima Bluetooth 5.0 podršku.

Od dostupnih sučelja izdvajamo HDMi i dva USB C priključka od čega jedan podržava Thunderbolt 4

Ukupno se radi o pristupačnom poslovnom laptopu koji od ThinkPad serije donosi poznatu tipkovnicu, vizualni identitet i snagu brenda, a uz neke ustupke uspio je ponuditi vrlo kompetitivnu cijenu.