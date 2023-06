Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 za 2023. godinu ima nove Intel procesore i poznatu kvalitetu izrade

X1 Carbon Gen 11 osvježio je popularnu seriju 13. generacijom Intel Core procesora, a moguće je dobiti do 32 GB radne memorije i do 2TB SSD-a

SPECIFIKACIJE – Lenovo Thinkpad x1 Carbon Gen 11 Ekran 14'” / 1920x1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i7-1355U (2 P i 8E / 12T) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1 Konektori 1 × HDMI

2 x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 1.4)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,12 kg Dimenzije 315,6 x 222,5 x 15.36m m Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 2679,87 eura

ThinkPad Carbon godinama je serija koja kombinira vrhunsku izradu, ultraprijenosni faktor i snažne komponente. Sam dizajn ne mijenja se drastično od godine do godine, no ipak postoji dovoljno promjena da ne možemo govoriti o istom proizvodu. Lenovo je uz Carbon među ostalim ove godine osvježio i ThinkPad Z13, ulaznu ThinPad E14 seriju te u ponudi ima jako velik broj modela.

ThinkPad X1 logo na poklopcu i crveni detalji u unutrašnjosti jedino iskaču od crne boje laptopa izrađenog od kombinacije aluminija, magnezija, karbonskih vlakana i plastike

X1 Carbon dizajnom laptopa prati poslovni stil. Njegovo u potpunosti crno kućište izrađeno je od kombinacije aluminija, magnezija, karbonskih vlakana i plastike te djeluje kao premium proizvod. Čvrsta izrada popraćena je dizajnerski tankim rubom sa strana ekrana, dok otvoreni laptop donosi prepoznatljivu ThinkPad tipkovnicu s integriranim TrackPointom te touchpad s tipkama na vrhu.

Tipkovnica djeluje prostrano, ali ne uključuje numerički dio. FN tipka smještena je na standardno mjesto control tipke i to je uz gužve oko tipki za smjer jedino izvan standarda, dok je hod tipki i iskustvo tipkanja u skladu s reputacijom ThinkPad tipkovnica. Moguće je birati između dvije razine pozadinskog osvjetljenja.

Što se tiče zvučnika, X1 Carbon Gen 11 dolazi s četiri komada, pri čemu su dva sa svake strance tipkovnice i dva naprijed na donjoj strani laptopa.

Tu su i tradicionalna ThinkPad tipkovnica s TrackPointom te staklenim touchpadom s fizičkim tipkama na vrhu

Na našem tržištu, za oko 2670 eura moguće je nabaviti ovaj Gen 11 uređaj s relativno snažnim komponentama. Noseći dio računala je Intelov procesor 13. generacije Core i7-1355U koji ima dvije Performance i 8 Efficiency jezgri te će zadovoljiti potrebe za mobilnom radnom stanicom.

Serija inače ima raspon procesora od i5-1335U do i7-1370P pri čemu potonji donosi više snage i svojih 14 jezgri i nije tako štedljiv. Uz to, za ovu cijenu dobit ćete 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB. To su standardne specifikacije, no zahtjevniji kupci mogu Carbon dobiti sa do 32 GB radne memorije i 2 TB SSD-om. Grafička kartica je Intelova integrirana Iris XE koja je dovoljna za rad, multimediju i lagani gaming. Moguće je pokrenuti CS:GO, ali moderne igre nećete moći igrati bez vrlo ozbiljnih kompromisa u rezoluciji i količini detalja.

Lagani i kompaktni X1 Carbon dolazi prilično dobro opremljen sučeljima, pa ćete moći naći dva USB C priključka s podrškom za Thunderbolt 4 od čega je jedan ujedno namijenjen napajanju. Tu su još dva USB-a tipa A te HDMI i 3,5 mm audio kombinirani priključak. Treba napomenuti da uz laptop dolazi brzi 65 W punjač i da će baterija potrajati 10 sati što je i više nego dovoljno za radni dan na terenu.

Sada dolazimo i do ekrana koji također dosta varira u ponudi. Svi imaju dijagonalu od 14'', pri čemu je bazni panel IPS rezolucije 1920x1200, a moguće je odabrati ekran istih specifikacija s dodirnim panelom ili IPS sa višom 2240 x 1400 rezolucijom. Najviše ćete novca morati izdvojiti za opciju s OLED ekranom rezolucije 2880 x 1800 piksela koji će odskakati kvalitetom prikaza i dolazi s DisplayHDR True Black 500 certifikatom.

X1 Carbon dolazi s dva Thunderbolt sučelja, a tu su još dva USB-a tipa A, HDMI i 3,5 mm kombinirani audio priključak

ThinkPad X1 Carbon i u 2023. godini ostaje dio premium ponude ThinkPad računala koji se oslanja na izuzetno malu masu, kvalitetnu izradu i bogatu opremu. O konfiguraciji ovisi cijena, no ona je relativno visoka i za ovaj model iz sredine ponude.