Lenovo ThinkPad P16 i u drugoj je generaciji radni stroj sposoban za najteže zadatke

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 Ekran 16 ” / 2560 x 1600 / IPS / 165 Hz Procesor Intel Core i7-13700HX (8P+8E/24 T) Grafička kartica Nvidia RTX 2000 Ada Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel WiFi 6E AX211 (2x2ax), Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

3 x USB 3.2 Type C (2 x Thunderbolt 4)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

SD Express 7.0 čitač kartica Masa 2,95 kg Dimenzije 364 × 266 × 30,23 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 3.489,56 eura

Lenovo ThinkPad P16 objedinjuje snažne Intel Core procesore s Nvidia RTX Ada profesionalnim grafičkim karticama. Ne osobito lagan desktop replacement radna stanica može se konfigurirati do 192 GB radne memorije i imati čak dva puta po četiri terabajta SSD. U našim trgovinama češće ćete naći umjerenije konfiguracije koje su također vrlo sposobne, ali imaju manje nabrijane specifikacije. Tako je i naša konfiguracija za 3500 eura donijela Core i7 procesor, RTX 2000 Ada grafičku karticu i 32 GB radne memorije.

Metalno kućište, prepoznatljiv ThinkPad logo i minimalizam, ideje su u dizajnu P16 modela koji ima nešto veće dimenzije zbog snažnih komponenti

ThinkPad P16 dolazi s prepoznatljivim dizajnom poklopca ekrana na kojemu se nalazi i poznati logo. U odnosu na neke druge ThinkPad serije, ovaj je uređaj zamjetno većih dimenzija, a nešto deblji profil straga donosi ventilacijske otvore u kombinaciji s dijelom sučelja. Na odmorištu za dlanove osim poznate ThinkPad tipkovnice koja ima pozadinsko osvjetljenje, TrackPoint, velike i udobne tipke i dodatak numeričkog dijela, nalazi se i prepoznatljiv touchpad s tri fizičke tipke na vrhu.

ThinkPad P16 dolazi s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 165 Hz te svjetlinom od 500 cd/m2

Lenovo se usredotočio na performanse, pa nije previše pozornosti obratio na debljinu rubova oko ekrana. Istovremeno, laptop dolazi s više zanimljivih mogućih odabira ekrana. Ovaj konkretni model dolazi s IPS panelom visoke stope osvježavanja, svjetlinom od 500 cd/m2. Ekran pokriva 100% sRGB spektra i ima rezoluciju od 2560 x 1600 pikslea. Inače je u ponudi i IPS niže rezolucije, ali i OLED opcija s visokom rezolucijom od 3840 x 2400 piksela koja pokriva 100% DCI-P3 spektra i ima HDR500 True Black certifikat. Sve opcije ekrana su vrlo dobre, a OLED ima bolje specifikacije i posljedično višu cijenu.

Ideja P16 serije nije biti poslovni laptop za svakodnevne zadatke, već uhvatiti se u koštac s naprednim alatima poput CAD-a, aplikacija za obradu videa, 3D rendering i sličnih koji trebaju napredne performanse. Koliko će ThinkPad biti uspješan u tome, ovisi o konfiguraciji, pa početna s Core i5 procesorom i integriranom Intel grafikom i najjača koja ima 14. generaciju Core i7-14700HX ili i9-13980HX i potencijalno RTX 5000 Ada se prilično razlikuju u mogućnostima. Model koji predstavljamo dolazi s i7-13700HX procesorom koji ima 16 jezgri, od čega su njih 8 tzv. performance i nudi vrlo dobru osnovu za napredne aplikacije. Tu je i grafička kartica za profesionalce Nvidia RTX 2000 Ada koja ima 8 GB video memorije te solidnih 32 GB radne memorije koje je moguće nadograditi baš kao i SSD od 1 TB.

I ova serija dolazi s prepoznatljivom ThinkPad tipkovnicom i touchpadom

Lenovo nije škrtario niti kada su u pitanju sučelja, pa uz HDMI donosi tri USB C porta, od čega su dva Thunderbolt 4 te dodatna dva USB tipa A. Tu je je 3,5 mm audio port te čitač kartica. Masa uređaja ide skoro do tri kilograma, no za snažni desktop replacement to nije pretjerano. Dimenzije ne odskaču puno od ostalih 16'' modela osim po debljini kućišta koja je preko 30 mm.

Lenovo ThinkPad P16 dolazi s baterijom od 94 Wh i možete očekivati nešto preko devet sati korištenja. Zvučnici su smješteni iznad tipkovnice i podržavaju Dolby Atmos. Iznad ekrana se nalazi 1080p web kamera s IR senzorom za login u Windowse. Što se tiče mrežnih mogućnosti, ThinkPad P16 podržava Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.