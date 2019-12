LG na CES 2020 donosi nove Gram laptope

CES 2020 održat se od 7. siječnja do 10. siječnja 2020. godine. Među mnogobrojnim izlagačima naći će se i južnokorejski LG koji će između ostalih uređaja donijeti i nove laptope iz serije Gram. Podsjetimo, radi se laptopima koji su dosta lagani u odnosu na standardne, često i ispod kilograma zbog čega su i dobili takav naziv.

Novi modeli za 2020. godinu temeljit će se na desetoj generaciji Intelovih Core procesora, Wi-Fi 6, Thunderbolt 3 i drugim tehnologijama. Kupci će moći birati između četiri modela, tri standardna i jednog 2-u-1 modela koji će se moći koristiti i kao tablet.

Od ukupno četiri modela za 2020. godinu samo jedan će imati masu ispod kilograma, a to je 14“ 14Z90N model koji će prema navodima proizvođača težiti ukupno 999 grama. Težina mu nije osjetno ispod kilograma, ali i gram manje je dovoljan za uspješan marketing.

Svi modeli osim 17“ (17Z90N) imat će IPS zaslone omjera 16:9, a 17“ Gram omjera 16:10. Razlučivost zaslona kod 17“ modela bit će 2.560 x 1.600 točaka, a kod ostala tri (15Z90N, 14Z90N i 14T90N) – 1.920 x 1.080 točaka. Budući će 14T90N model biti opremljen sa zaslonom osjetljivim na dodir imat će i dodatnu zaštitu od oštećenja – Gorilla Glass 6 staklo.

Najmanji modeli (14“) imat će baterije kapaciteta 72 Whr, a srednji (15“) i veliki (17“) baterije od 80 Whr. Ovisno o načinu korištenja baterije bi trebale biti u stanju osigurati autonomiju do 20 sati sa samo jednim punjenjem. Touch model podržavat će do 16 GB (2.666 MHz), a ostala tri do 24 GB (3.200 MHz) DDR4 memorije. Svi modeli imat će po dva utora za M.2 NVMe SSD.

Kupci će moći birati između dvije boje kućišta – bijele i tamno sive. Tipkovnice na svim modelima imat će pozadinsko osvjetljenje tipki. Od portova LG je osigurao Thunderbold 3, USB 3.1, HDMI i audio portove. Zatim za povećanu sigurnost pri prijavi u sustav dodan je i skener otisaka prstiju.

Detaljnije specifikacije o novim modelima iz serije Gram za 2020. godinu možete doznati ovdje. O cijenama je još rano govoriti, za te informacije bit će potrebno pričekati CES 2020.