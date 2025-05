Novi Asus ROG Zephyrus G14 za 2025. godinu stiže s jačim grafičkim karticama i Ryzen AI procesorima

SPECIFIKACIJE – Asus ROG Zephyrus G14 (2025.) Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED/ 120 Hz Procesor AMD Ryzen AI 9 370 (12 / 24T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 2TB GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2x2,Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2x USB Type C ( DisplayPort, power delivery)

2 × USB 3.2 Gen 2 Type A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,57 kg Dimenzije 311 × 220 × 15,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Cijena 3.694,74 eura

I dok neki gaming klasičari odbijaju spojiti igranje video igara i laptop u istu rečenicu, još veće okretanje očiju potiču tanki otmjeni igraći modeli poput Asusove ROG Zephyrus serije. Ponovno je Asus predstavio gaming prijenosnik relativno malih dimenzija s kvalitetnim kućištem i s OLED ekranom. Hardverski je Zephyrus doživio nadogradnju na novu seriju AMD Ryzen AI procesora te na novu generaciju Nvidia RTX Blackwell grafičkih kartica. I dok su prijašnje generacije dolazile s RTX 4070 kao najjačom opcijom, sada su u ponudi i nešto jači modeli poput RTX 5070 Ti koju ima ovaj konkretan model te RTX 5080, dok i dalje nema najjače kartice RTX 5090.

Asus ROG Zephyrus G14 stiže s nešto debljim, i dalje metalnim unibody kućištem s osvjetljenom crtom na poklopcu ekrana

Kućište je zbog nešto jačih komponenti za 2 milimetra deblje straga. Osim toga se dizajn prenio s prošle generacije i radi se o minimalistički nastrojenom uređaju s metalnim kućištem. Zbog nešto većeg kućišta ROG Zephyrus G14 prešao je granicu od 1,5 kilograma. Osim tamno sive boje laptop stiže i u bijeloj varijanti, a tu je i dalje dijagonalna osvjetljena crta na poklopcu ekrana. Asus je oko OLED panela stavio sa strana vrlo tanke rubove, dok je iznad ekrana smještena 1080p web kamera s IR senzorom za biometrijski login u Windowse.

OLED ekran sa 120 Hz jedna je od većih prednosti ovog modela

Laptop stiže s ROG Nebula Display ekranom, a iza tog marketinškog nazva krije se 14'' OLED panel rezolucije 2880 x 1800 piksela, omjera stranica 16:10 i stope osvježavanja ekrana od 120 Hz. Osim što dolazi s G-Sync i HDR podrškom, ovaj ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra pa ovaj uređa nije loš uređaj i za kreativne profesionalce. Za gamere će osim 120 Hz refresh ratea dobra stvar biti brzi odziv ispod 1 milisekunde.

A upravo je u onoj najvažnijoj komponenti za video igre, Asus ROG Zephyrus G14 doživio dodatni upgrade. Tako ovaj konkretan model stiže sa snažnom Nvidia RTX 5070 Ti grafičkom karticom. Cijena na našem tržištu mu je 3694 eura. Osim vrlo jake grafičke kartice koja će na ovoj rezoluciji omogućiti vrlo napredne performanse u igrama, tu je i snažni AMD Ryzen AI 9 370 procesor koji dolazi s 12 jezgri. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta. RAM je inače zalemljen na matičnu ploču i nije ga moguće nadograđivati, ali se u startu može uzeti u konfiguraciji od 64 GB.

Tipkovnica ima RGB pozadinsko osvjetljenje, a ispod nje se nalazi prostrani touchpad

Asus ROG Zephyrus G14 dolazi s najmodernijm mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a bogato je opremljen i konektorima. Tako ovaj laptop dolazi s HDMI 2.1, dva USB A i dva USB C priključka od čega je jedan USB 4. Tu su još 3,5 mm audio konektor te čitač microSD kartica.

U ovom se slučaju radi o vrlo zaokruženom gaming laptopu koji donosi dosta snage u malom paketu. U slučaju da se ne igrate, ovaj će laptop dogurati i do 15 sati korištenja. Visoka cijena je potencijalni minus, no to je više posljedica visokih cijena grafičkih kartica.