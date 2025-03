Po opremljenosti i materijalima poslovni laptop Dell Pro 13 Premium opravdava naziv

SPECIFIKACIJE – Dell Pro 13 Premium Ekran 13,3 ” / 2560 x 1600 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 268V (4 P, 4 LP/ 8 Threads) Grafička kartica Intel Arc Graphics 140V Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

2 x USB 4 Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort))

1 x USB 3.2 Type A

3,5 mm Masa 1,14 kg Dimenzije 296 × 208,9 × 17,2 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 3 godine Cijena 2.931,75 eura

Dell je promijenio nazivlje svojih laptop serija i na neki ih način pojednostavnio. Pro ime upućuje na poslovnu namjenu, a dodatak Premium označava upotrebu najboljih materijala i mogućnosti, pa stoga i ne čudi vrlo visoka cijena. Radi se o malom, kompaktnom laptopu mase samo 1,14 kilograma koji ima vrlo sposoban procesor, a iako je IPS ekran vrlo dobar, u ovom cjenovnom segmentu očekivali bi OLED ekran.

Dell Pro 13 Premium ima magnezijsko kućište tamnosive boje, minimalistički dizajn i malu masu od samo 1,14 kg

Kućište Dell Pro 13 Premium prijenosnika dolazi u tamnosivoj boji i napravljeno je od magnezija i to kako Dell tvrdi čak 90% od recikliranog. Benefit upotrebe ovog materijala je čvrstoća i mala konačna masa, pa je ovaj laptop jedan od lakših uređaja na tržištu s dijagonalom od 13,3''. Dell XPS serije laptopa započele su s vrlo tankim okvirima oko ekrana, no Pro 13 Premium to je načelo primijenio samo sa strana panela dok je iznad dosta deblji rub u koji je smještena napredna 8 megapiskelna kamera koja dolazi s IR senzorom za biometrijsko logiranje u Windowse. Osim toga, dizajn je minimalistički sa zaobljenim rubovima i bez suvišnih detalja.

Najjači među opcijama ekrana je IPS rezolucije 2560 x 1600 piksela koji dolazi sa 60 Hz i svjetlinom od 500 cd/m2

Dell Pro 13 Premium dolazi u nekoliko mogućih varijanti ekrana, a sve imaju IPS panel i 16:10 omjer stranica. Najslabija ponuda je rezolucija 1920 x 1200 piksela sa svjetlinom od 300 cd/m2, dok je na našem tržištu dobavljiv model s nominalno najjačim ekranom više rezolucije od 2560 x 1600 piksela i višom svjetlinom od 500 cd/m2. Ekran pokriva 100% sRGB spektra i ima 60 Hz te je prema Dellu fokus stavljen na energetsku učinkovitost.

Tipkovnica je pozadinski osvjetljena energetski učinkovitijom mini LED rasvjetom, a touchpad ima na vrhu dodirne tipke s prečacima za video pozive

Mala potrošnja dio je fokusa i unutar poslovnog tamnosivog kućišta u kojemu kuca Intel Core Ultra7 286V procesor. Radi se o Lunar Lake seriji Ultra procesora koji su stigli na tržište krajem 2024. godine i ovaj konkretni model ima četiri performance i četiri low power jezgre. Za ovu seriju procesora karakteristična je nešto jača integrirana grafička kartica Intel Arc Graphics 140V, pa ukupno možete očekivati vrlo dobre performanse u poslovnim aplikacijama. Uz to, ovaj konkretan model ima 32 GB radne memorije i SSD od 512 GB. Iako ovaj novi laptop još nije široko prisutan na hrvatskom tržištu moguće ga je naručiti u nekim web trgovinama po cijeni od 2931 euro.

Za taj iznos od konektora ćete dobiti HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4 priključka s power delivery i opcijom alternativnog DisplayPort spajanja. Tu su još jedan USB A i 3,5 mm audio konektor. Podržani su i novi bežični standardi u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a prijenosnik dolazi sa stereo zvučnicima ukupne snage 4 W. Dell 13 Pro Premium dolazi sa Zero-Lattice tipkovnicom koja je u ravnini kućišta sa spojenim tipkama, odnosno minimalnim razmakom među njima. Tipke su velikih dimenzija, osim stisnutih tipki za smjer, a i kod tipkovnice je vidljiva briga o potrošnji, pa ima mini LED pozadinsko osvjetljenje. Prostrani touchpad ima na vrhu dodirne tipke za video konferencije i to za uključivanje i isključivanje kamere i mikrofona, dijeljenje ekrana i chat. Jedna od najvećih prednosti je i autonomija baterije, pa na ovom modelu možete očekivati do 24 sata bez punjača.