Poslovni laptop HP EliteBook 865 G9 pogodio je skoro sa svim opcijama

SPECIFIKACIJE – HP Elitebook 865 g9 Ekran 16” / 1920x1080 / IPS/ 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 PRO 6850U (8C / 16T) Grafička kartica AMD Radeon 680M Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 (2x2)/ Bluetooth 5.2 Konektori 1 × HDMI 2.0

2 × USB 4 Type C (Power delivery, DP 1.4)

3 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Dodaci - Masa 1,9 kg Dimenzije 358 × 251 × 19,2 mm Operacijski sustav Window 10 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.895,25 eura

Konkurencija u segmentu poslovnih laptopa je izuzetno oštra, a HP EliteBook 865 G9 serija ima što reći konkurentima poput Dell XPS, Lenovo ThinkPad i ostalih poslovnih modela. Ovaj laptop dolazi u varijantama s Intel i AMD procesorima, a model 865 G opremljen je AMD Ryzen 7 Pro 6850U procesorom kod kojeg oznaka Pro označava dodatne sigurnosne značajke.

Procesor ima osam jezgri i 16 threadova uz maksimalni boost radni takt do 4,7 GHz. Ne samo da ovaj AMD donosi odlične performanse za radni prijenosnik, nego je i prilično štedljiv što se reflektira na autonomiji baterije koja će izdržati i više od 15 sati. Kao što je to najčešće slučaj kod ove serije i poslovnih laptopa generalno, EliteBook 865 G9 dolazi s integriranom grafikom. Srećom radi se o ponajboljoj integriranoj kartici AMD Radeon 680M koja je nešto bolja od Intel Iris XE G7. U ovom trenutku dolazimo i do prvog problema, a to je ugrađenih single channel 16 GB radne memorije što nije optimalno za iskorištavanje mogućnosti grafičke kartice. Unatoč tome, sustav će pružiti dugu autonomiju i pregršt snage za gotovo sve poslovne aplikacije, uključujući i one zahtjevnije za kreativne profesionalce, iako za njih postoje specijalizirani modeli iz ZBook serija s još nabrijanijim hardverom.

Kvaliteta izrade, jak hardver, brojni priključci i autonomija baterije dobri su preduvjeti za poslovni prijenosnik

Olakotna okolnost kod jednog keksa RAM-a je pristupačnost hardveru. Donja strana prijenosnika lako se odvaja i postoje slotovi za dodatni SSD i radnu memoriju, pa ne bi bilo loše dodati još jedan modul od 16 GB.

Sama izrada prijenosnika je izuzetna, s čvrstim aluminijskim kućištem. Na istom nivou je tipkovnica otporna na prolijevanja tekućine koja je pozadinski osvijetljena i jedna je od boljih na tržištu što se tiče kvalitete, hoda tipki i ukupnog dojma. Touchpad je prostran i nema posebnih zamjerki.

Niti gabariti na ovom laptopu nisu pretjerani ako znamo da dolazi sa 16'' zaslonom koji pruža prostraniju radnu površinu. IPS zaslon ima rezoluciju od 1920x1200 i anti reflektivni premaz. Uz tanke rubove ekrana EliteBook je ostao klasične veličine i mase ispod 2 kilograma čime kombinira prednosti većeg i radu prilagođenijeg 16:10 ekrana te standardne veličine prijenosnog računala.

EliteBook 865 G9 dolazi s alumijiskim kućištem i dovoljno priključaka uključujući dva USB Type C

HP EliteBook 865 G9 opremljen je najnovijim WLAN modulom koji podržava WiFi 6. Od mrežnih konekcija vrijedi izdvojiti Bluetooth 5.2, a u seriji postoji i opcija za LTE utor. Baterija od 51 Wh ima prilično dobru autonomiju. Treba izdvojiti i stereo zvučnike, već standardno potpisane od strane Bang & Olufsena koji su i više nego dobri u kategoriji laptopa te 5MP kameru za video konferencije koja dolazi s fizičkim zatvaračem za dodatnu sigurnost. Na našem tržištu ovaj se prijenosnik može naći za oko 1900 eura što je visoka, ali uobičajena cijena za ovu kategoriju. Dodatni bonus je garancija od 36 mjeseci.