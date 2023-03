Poslovni laptopi ne moraju nužno imati visoku cijenu ako je suditi po Acer Travelmate P4

SPECIFIKACIJE – Acer Travelmate P4 Ekran 16” / 1920x1200 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel Core i5-1240P (4P, 8E / 16T) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2, Bluetooth 5.0 Konektori 1 × HDMI

2x USB 3.2 Type C (Thunderbolt)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,60 kg Dimenzije 357,9 × 251,9 × 18,5 mm Operacijski sustav Window 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 1.630,00 eura

Prilično napučena kategorija poslovnih laptopa Aceru kao konkurenciju nudi vrlo popularne ThinkPad modele, HP EliteBook i mnoge druge serije. TravelMate u verziji P4 i dalje ostaje tanak i lagan, te u odnosu na često razvikanije konkurente donosi vrlo značajnu stvar za naše tržište, a to je nešto niža cijena. Tako se Acer TravelMate P4 na našem tržištu može naći za 1399 eura u konfiguraciji s Intel procesorom.

Metalna kvalitetna izrada uz military grade izdržljivost i otpornost na prolijevanje tekućine dobri su preduvjeti za izdržljivi poslovni laptop

Inače TravelMate P4 dostupan je i s AMD Ryzen 7 Pro 6850U ili Ryzen 5 Pro 6650U. Ipak, u domaćim trgovinama prevladava Intelov čipset. Kada kažemo poslovni laptop, pod to proizvođači misle na prijenosnike usmjerene više prema office i sličnim zadacima nego prema radu u profi aplikacijama za rendering, 3D ili video produkciju. I u tom kontekstu konfiguracija TravelMate P4 modela u potpunosti ispunjava cilj. Opremljena je Core i5-1240P procesorom dvanaeste generacije koji dolazi sa 4 Performance jezgre, 8 Efficiency, te ukupno 16 Threadova. Uz više nego dovoljno jak procesor za svakodnevne radne zadatke, laptop dolazi sa 16 GB radne memorije te 512 GB SSD. Kako se radi o poslovnjaku, očekivano nema zasebnu grafičku karticu, već se oslanja na Intelovu Iris Xe integriranu. Intelov čipset donosi benefite u vidu bržeg modema koji podržava Wi-Fi 6E standard te podrške za Thunrerbolt putem jednog od USB C ulaza.

Acer TravelMate P4 ima dva USB C sučelja (Thunderbolt podrška) i prilično je dobro opremljen uz dodatna dva USB tipa A, HDMI, čitač kartice i 3,5 mm kombinirani audio priključak

Vrlo čvrsto metalno kućište i kvalitetna izrada su među jakim stranama serije, što potvrđuje i vojni standard (MIL-STD-810H) kao i tipkovnicu koja je otporna na prolijevanje tekućine te Corning Gorilla Glass tehnologija za zaštitu od ogrebotina. Laptop je dobro opremljen sučeljima. Ima dva USB C i dodatna dva USB 3.2 sučelja A tipa. Tu je i HDMI, te utor za slušalice. Tipkovnica ima nešto veće kapice te ugodan hod tipki od 1,55 mm. S obzirom da se radi o 16'' laptopu Acer je imao prostora i za numerički dio tipkovnice što su mnogi izbacili na ovom formatu u zadnje vrijeme.

Ugodna tipkovnica s numeričkim dijelom i pozadinskim osvjetljenjem

Kada smo se već dotaknuli ekrana, radi se o 16'' IPS panelu standardne rezolucije 1920x1200 piksela. Iako je na papiru ekran vrlo solidan, nešto je slabije svjetline, pa nije među najboljima u klasi. Idealno, ovaj sposobni prijenosnik možete lako USB C konekcijom povezati uz veći monitor, a ako idete na teren možete očekivati prilično dugo trajanje baterije. Za poslovne korisnike ima još nekoliko aduta poput čitača otiska prsta na power tipki. Visokorazlučiva video kamera koju možete fizički poklopcem zatvoriti u kombinaciji sa četiri zvučnika, DTS tehnologijom te dva mikrofona koji smanjuju pozadinsku buku omogućit će kvalitetnije video konferencije. Uz sve to, masa uređaja je 1,6 kilograma pa je on za 16'' model izuzetno lagan i prenosiv.

Acer se pokušava nametnuti kao najpovoljnija kupnja u segmentu poslovnih prijenosnika i postoje validni razlozi za odabir TravelMate serije. Istovremeno, ako cijena nije presudni faktor, konkurencija nudi niz vrlo zanimljivih modela.