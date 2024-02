Poznati Asus ZenBook 14 OLED u novijoj verziji UX3405 dolazi s Intel Core Ultra procesorima

SPECIFIKACIJE – Asus Zenbook 14 OLED UX3405 Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6P, 8E, 2LP/22T) Grafička kartica Intel Arc Graphics Memorija 16 GB DDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth Konektori 1 x HDMI 2.1

2 x USB Type C (Thunderbolt 4,Display Port, power delivery)

1 x USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,2 kg Dimenzije 312,4× 220 × 14,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Cijena 1.449,99 eura

O Asus Zenbook 14 seriji pisali smo više puta, a ovaj refresh ponešto se razlikuje od našeg zadnjeg posjeta kada je predstavljen model UM3402 koji je bio na pogon AMD Ryzen procesora. Neki noviteti ipak su tu, a osim manjih gabarita najveća razlika je u specifikacijama komponenti gdje su se pojavili novi Intel Core Ultra procesori.

Tamnija varijanta ZenBook 14 OLED UX3405 modela zove se Ponder Blue. Laptop ima metalno kućište i nešto manje dimenzije u odnosu na prethodnike

Zenbook 14 OLED za 2024. godinu je u ponudi u dvije boje marketinški nazvane Foggy Silver i Ponder Blue. Asus je poradio na masi i ona je sada manja te laptop teži samo 1,2 kilograma. Manje su i ukupne dimenzije i debljina ovog uređaja je samo 14,9 mm. ZenBook je i dalje u aluminijskom kućištu s minimalističkim dizajnom. Na poklopac ekrana dodani su stilizirani uzorci, a kada otvorite ekran dočekat će vas omjer ekrana prema kućištu od 87%, što znači da su rubovi prilično tanki oko OLED panela, no ipak dostatni za sposobnu 1080p web kameru s IR senzorom za logiranje u Windows Hello iznad te Asus ZenBook logo ispod. Laptop je prošao testiranje za vojni standard MIL-STD 810H koji uključuje test vibracije, visinski izazov, padanje te otpornost na visoke i niske temperature.

OLED panel i dalje je jedna od najvećih prednosti ovog ultraprijenosnog modela

Upravo je OLED ekran zaštitni znak ZenBook serije i Asus je prvi koji je u nekim slabijim konfiguracijama ovako kvalitetni ekran donio u pristupačnije vode. Ovdje se radi o 14'' OLED ekranu visoke rezolucije od 2880 x 1800 piksela s omjerom stranica 16:10 te sada sa 120 Hz. Panel dostiže svjetlinu od 600 cd/m2 i ima DisplayHDR 600 certifikat te donosi sve poznate prednosti ove tehnologije kao što je precizan prikaz boja, visok kontrast i izniman prikaz crne. Ekran je inače zaštićen Corning Gorilla Glass zaštitom.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica i prostrani touchpad s dodirnim numeričkim tipkama po potrebi

U premium metalnom tankom kućištu Asus je smjestio novu seriju Intel Core Ultra procesora, a ovaj Ultra 7 155H ima 16 jezgri i 22 Threada, te će ponuditi i više nego dovoljne performanse za gotovo sve radne zadatke, a zbog svoji AI NPU dijela omogućuje proizvođačima čuda u marketinškom smislu. U pomoć mu stiže integrirana Intel Arc grafička kartica koja se pokazala kao dosta bolja u odnosu na Iris Xe, a s njom se doduše i dalje nećete moći baš igrati. Ova konfiguracija s dodatkom 16 GB radne memorije i terabajtnim diskom kod nas košta 1449 eura.

Od sučelja valja izdvojiti HDMI 2.1 i dva Thunderbolt 4 porta

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima klasični chiclet layout i pohvalno je što su tipke za smjer malo izdvojene iako manjih dimenzija. Do Home, End, Page Up i Down tipki morat ćete doći u kombinaciji s Fn tipkom. Ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad bez fizičkih tipki koji na dodir aktivira numeričku tipkovnicu na sebi po potrebi što smo već viđali na Asus laptopima ranije. Zvučnici su smješteni s donje strane kućišta. Asus ZenBook OLED 14 dobro je opremljen i sučeljima, pa dolazi s HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4 priključka te USB-om tipa A, kao i 3,5 mm utorom za slušalice.

Ukupno je ZenBook i dalje zaokruženi paket koji obećava preko 15 sati rada na bateriji uz paket od 75 Wh te brzo punjenje.