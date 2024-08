Razer Blade 18 donosi mini LED ekran od 300 Hz i top hardver uz visoku cijenu

Ako cijena nije problem oko kojeg brinete, na tržištu gaming modela ističe se Razer Blade 18 i to svojim dizajnom, najjačim dostupnim hardverom te novitetom u vidu 18'' mini LED panela s 300 Hz

SPECIFIKACIJE – Razer Blade 18 (2024.) Ekran 18” / 2560 x 1600 / miniLED / 300 Hz Procesor Intel Core i9-14900HX (8 P, 16 E / 32 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4070, 8GB GDDR6 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Intel BE200, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

1 x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4, DisplayPort, power delivery)

3 × USB 3.2 Type A

3,5 mm audio

UHS-II SD čitač kartica Masa 3,1 kg Dimenzije 399 mm x 275,4 mm x 21,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 3.828,00 eura

Razer Blade je jedna od onih serija koje automatski asociraju na gaming slično kao Dellov Alienware, a niti samom proizvođaču nije lako iz godine u godinu dodati ono nešto više kako bi istaknuo svoj proizvod među gomilom konkurencije. Uz standardnu kvalitetu izrade, premium dizajn i ponajbolje komponente, Razer je za 2024. godinu na najveći 18'' uređaj ugradio specifični ekran koji uz 1600p rezoluciju i mini LED pozadinsko osvjetljenje donosi visoku stopu osvježavanja panela od čak 300 Hz.

Prepoznatljiv crni metalni dizajn sa svjetlećim Razer logom na poklopcu ekrana

S obzirom da ovaj model ima ekran od 18'' teško je bilo očekivati male dimenzije, no ako gledamo proporcionalno, Razer Blade i u ovom velikom izdanju donosi prihvatljivu veličinu pri čemu je debljina jednaka kao kod ranije predstavljene 16'' varijante. Laptop ima ujednačenu debljinu i ona je i na prednjem i na stražnjem dijelu 21,9 mm. S masom od 3,1 kilograma nije osobito lagan i prenosiv, no to je direktna posljedica velikog ekrana. Kao i kod ostatka Blade serija radi se o uređaju crne boje s metalnim kućištem, velikim zelenim logom na poklopcu ekrana i tankim rubovima oko panela.

Laptop ima IPS ekran visoke rezolucije i čak 300 Hz. Dolazi s mini LED pozadinskim osvjetljenjem koje omogućuje visoku svjetlinu i kontrast

Upravo je ekran jedna od velikih prednosti ovog modela. Radi se o IPS panelu rezolucije 2560 x 1600 piksela s mini LED pozadinskim osvjetljenjem što donosi iznimno visoku maksimalnu svjetlinu od 1000 cd/m2. Osim toga, ovaj ekran dolazi sa stopom osvježavanja ekrana od čak 300 Hz. UZ to ovaj ekran ima brzi odziv te pokriva 100% DCI-P3 spektra. Druga varijanta ekrana u ponudi donosi 4k rezoluciju i 200 Hz, s jednako impresivnim ostalim specifikacijama koje uključuju i podršku za Nvidia G-Sync.

Hardverski glavnu riječ igra 14. generacija Intel Core procesora, točnije i9- 14900HX koja dolazi s 24 jezgre od čega je 8 Performance jezgara. U igri su ponovno Nvidia RTX grafičke kartice pri čemu je najslabiji dostupni model 4060, a najjači 4090. Ovaj model s RTX 4070 na našem se tržištu može naručiti za oko 3800 eura. Za najjače grafičke čipove trebat će dublje posegnuti u džep, iako je već i ova cijena prilično visoka. Uz snažni procesor i grafičku karticu tu je terabajtni SSD (maskimalno je moguće 4 TB uz dva SSD-a) te 32 GB radne memorije, a moguće je dobiti maksimalno 64 GB.

RGB pozadinsko osvjetljenje moguće je podešavati pojedinačno za svaku tipku

Kvalitetna tipkovnica koju se temelji na Razer Chromi omogućuje namještanje RGB pozadinskog osvjetljenja za svaku tipku pojedinačno. Ispod se nalazi iznimno prostrani touchpad, a igrače će zadovoljiti i napredni audio sustav s dva stereo zvučnika i čak četiri subwoofera. Velika baterija od 91,7 Wh neće pružiti osobito dugu autonomju, pa je moguće navući do dva i pol sata, što je malo, ali i očekivano s obzirom na snagu komponenti i namjenu računala. Razer je isporučio najmodernije mrežne standarde s podrškom za Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Iznad ekrana nalazi se 5 megapikselna kamera s IR senzorom za Windows Hello login. Od sučelja laptop ima HDMI 2.1, jedan Thunderbolt 4 koji ujedno omogućuje spajanje putem DisplayPorta i power delivery. Tu su još tri klasična USB tipa A, čitač kartica i 3,5 mm audio utor. Moguća je inače konfiguracija koja ima i Thunderbolt 5 sučelje.

Od sučelja treba izdvojiti jedan USB C, HDMI 2.1 te tri USB-a tipa A

Ukupno se radi o iznimno opremljenom luksuznom prijenosniku s ponajboljim komponentama za koje će biti potrebno izdvojiti visok iznos.