Razer Blade 18 uz kvalitetnu izradu i nabrijane specifikacije stiže s dual mode ekranom

Blade 18 jedan je od onih predmeta želja i gaming uređaja za korisnike kojim budžet ne predstavlja problem. Tako novo izdanje prati tu tradiciju i uz vrhunske materijale u izradi donosi najjači dostupni hardver i zanimljivo rješenje kod ekrana

SPECIFIKACIJE – Razer Blade 18 (2025.) Ekran 18” / 3840 x 2400 / IPS / 240 Hz (440 Hz - 1920 x 1200) Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8 P, 16 E / 24 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

1 x Thunderbolt 5

1 x Thunderbolt 4

3 × USB A

3,5 mm audio

Čita SD kartica

UHS-II SD čitač kartica Masa 3,1 kg Dimenzije 399,9 mm x 275,4 mm x 21,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 3.825,90 eura

Razer Blade 18 ne mijenja ime kroz godine, pa ćete novi model prepoznati po hardveru ili ako trgovine blagonaklono stave 2025. godinu uz ime uređaja. Novi Blade očekivano donosi nadograđenu listu komponenti pri čemu se oslanja na Intel Core Ultra 9 procesor i tri najjače Nvidia grafičke kartice. O izboru između 5070 Ti, 5080 i 5090 najviše će ovisiti i cijena uređaja. Najpristupačniji na našem tržištu ima cijenu od 3825 eura s očekivano početnom grafičkom karticom. Osim snažnog hardvera Razer je od početka ovog brenda mislio dosta na stil.

Elegantno crno aluminijsko kućište sa svjetlećim elementima poput loga na poklopcu ekrana

Tako je i novi Razer Blade 18 izrađen od jednog komada aluminija izrađenog na CNC stroju i potom pjeskareno. Iako ima svjetleće elemente, oni su vrlo suptilno uklopljeni u dizajn, a uključuju svjetleći logo na poklopcu ekrana, tipkovnicu koja može podešavati RGB osvjetljenje za svaku tipku zasebno i prozirni dio na donjem dijelu laptopa koji uz osvjetljenje nudi i uvid u novi sustav hlađenja potreban za snažne komponente.

Jedna od prednosti ovog modela je i kvalitetni IPS zaslon rezolucije 3840 x 2400 piksela, svjetline 500 cd/m2 i stope osvježavanja panela od 240 Hz. Razer je predstavio tzv. dual mode ekran koji se jednim pritiskom tipke (potreban je ponovno pokretanje sustava) pretvara u 1920 x 1200 točaka i stiže s 440 Hz refresh rateom. Razer nije posegnuo za mini LED ili OLED ekranom, a njegov klasični IPS pokriva 100% DCI-P3 spektra.

Ovaj veliki i masivni uređaj pravu snagu krije unutar ljepuškastog kućišta gdje se za performanse brine Intelov Ultra 9 275HX procesor Arrow Lake serije koji dolazi s 24 jezgre, od čega je onih jačih performance 8. Procesor radi zajedno s Nvidia RTX 5070 Ti grafičkom karticom na ovom konkretnom modelu, no u ponudi su još 5080 i apsolutno najjača 5090 koja za sobom povlači i dosta višu cijenu. I sa RTX 5070 Ti moći ćete ugodno igrati nove naslove, a želite li besprijekorne performanse u svim igrama, trebat će nadoplatiti više od 300 eura za 5080, dok cijena za RTX 5090 ide preko 5500 eura. Laptop stiže s 32 GB radne memorije (moguće do 64) i SSD-om od terabajta (nude se 2 i 4 TB).

Vrlo uredan i minimalistički pristup odmorištu za dlanove kod Razera koji dolazi s RGB pozadinski osvjetljenom tipkovnicom te vrlo prostranim touchpadom

Razer Blade 18 dolazi sa šest zvučnika za iznadprosječno audio iskustvo za laptope, tu su i novi mrežni standardi u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a prilično je bogato opremljen i konektorima. Uz HDMI 2.1, Razer stiže s Thunderbolt 4 i Thunderbolt 5 konektorima, tri USB A, 3,5 mm audio priključkom, Ethernetom i čitačem SD kartica. Spomenuta pozadinski osvjetljena tipkovnica dolazi s numeričkim dijelom, nešto stisnutijim tipkama za smjer i hodom tipki od 1,5 mm, dok se ispod nje ponovno nalazi vrlo prostrani touchpad.