Razer Blade Pro 17 dobio 120-hercni 4K zaslon

Razer je predstavio novog člana obitelji Blade Pro – laptop Blade Pro 17 sa 120-hercnim 4K zaslonom. Inače, ovo je trenutno jedini laptop na svijetu koji je dostupan u takvoj kombinaciji – da u jednom zaslonu nudi visoku frekvenciju osvježavanja i visoku rezoluciju. Drugi će biti Asusov Zephyrus S GX502, jednom kada stigne na tržište, no za sada je kako smo već naveli Razerov Blade Pro 17 jedini takav.

Zaslon ima osvjetljenje od 400 nita, pokriva 100% sRGB spektra i dolazi tvornički kalibriran. Dodatan plus je svakako i to što je 17,3“ zaslon osjetljiv na dodir. No, ima i minusa, ali za njih nije krivac isključivo Razer. Naime, iako se novi Blade Pro 17 reklamira kao laptop za kreatore sadržaja i gamere, potonji će često morati birati između 4K razlučivosti ili 120-hercnog osvježavanja, oboje u isto vrijeme (u većini slučajeva) neće moći imati.

Razlog tomu je zaslon koji je hardverski ispred vremena u odnosu na GPU koji se ponekad muči i sa 60 fps pri 4K rezoluciji, a gdje neće pri 120 fps da bi iskoristio sve prednosti 120-hercnog zaslona. Kad već spominjemo GPU navedimo kako novi Blade Pro 17 dolazi u konfiguraciji s Nvidijinom grafičkom karticom – GeForce RTX 2080 Max-Q.

Što se procesora tiče, proizvođač se odlučio za Intelov Core i7-9750H sa šest jezgri brzine do 4,5 GHz. Osnovni model dolazi u konfiguraciji sa 16 GB RAM-a (DDR4 2.667 MHz), a može se nadograditi na do 64 GB (DDR4 3.200 MHz).

Operacijski sustav, aplikacije i podatci bit će smješteni na terabajtni PCIe NVMe SSD. Za korisnike koji imaju potrebu za većim podatkovnim prostorom Razer je osigurao i dodatni M.2 utor za ugradnju dodatnog SSD-a do kapaciteta 2 TB. Od ostalih tehnologija Razer navodi Wi-Fi 6 i Bluetooth 5, te USB-C konektore, Thunderbolt 3 i čitač memorijskih kartica (UHS III).

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama. U SAD-u i Kini, novi Razer Blade Pro 17 dostupan je od 23. rujna po cijeni od 3.699,99 USD. Na europsko tržište (Njemačku) stiže tijekom četvrtog kvartala 2019. po cijeni od 3.999,99 eura.