ROG Strix II - prijenosnici za ljubitelje MOBA i FPS naslova

Computex 2018 sajam svoja je vrata službeno otvorio jučer, 5. lipnja 2018. godine čime je svjetskim medijima omogućio uvid u nove tehnologije i proizvode koji će narednih mjeseci stići na svjetska tržišta. Jedan od izlagača na sajmu je i dobro nam poznati Asus koji je između ostaloga izložio i više modela prijenosnih računala među kojima su se našla i dva gamerska – ROG Strix II Hero i ROG Strix II Scar.

Odmah na početku valja napomenuti kako oba modela međusobno dijele većinu hardvera te kako se razlikuju tek u nekim komponentama. Primjerice, ROG Strix Hero namijenjen je ljubiteljima MOBA, a ROG Strix II Scar ljubiteljima FPS naslova.

Oba modela se mogu opremiti Nvidijinim grafičkim karticama, s tom razlikom što Hero model dolazi isključivo s GTX 1060 Max-Q grafičkom karticom, dok se Scar može opremiti i sa snažnijom GTX 1070 Max-Q grafičkom karticom.

Ostatak specifikacija je identičan za oba modela – Hero te Scar prijenosnici mogu se opremiti s Intelovim „H“ procesorima osme generacije (do Core i7-8750H), s do 32 GB DDR$ RAM-a (2.666 MHz) te s do terabajt i pol podatkovnog prostora (1x M.2 NVMe PCIe SSD do 512 GB, 1x 2,5“ 1TB HDD/SSHD).

Asus ROG Strix II Hero

Tipkovnica je tipično gamerska, s jasno istaknutim W, A, S, D tipkama za FPS igrače te istaknutim, Q, W, E, R tipkama za MOBA igrače. RGB osvjetljenje u četiri zone (Aura Sync) imaju obje tipkovnice.

Oba modela moći će se nabaviti u konfiguraciji sa 144-hercnim i 15,6 inča velikim IPS zaslonom FHD (1.920 x 1.080 točaka) rezolucije. Kupci Hero modela moći će prilikom kupnje odabrati i slabiji 60-hercni zaslon iste dijagonale i rezolucije.

Snažnije komponente iziskuju i bolji sustav hlađenja što je Asus riješio ugradnjom novih 12-voltnih ventilatora s većim brojem lopatica, koji ne skupljaju prašinu i koji se odlikuju 42,5% boljim protokom zraka. Kako bi odvod toplog zraka bio što bolji dodani su i mali urezi između zaslona i tipkovnice.

Detaljne specifikacije oba modela možete pronaći na službenim internetskim stranicama proizvođača. Početna cijena za ROG Strix II Hero je oko 1.700 USD, a za ROG Strix II Scar oko 2.000 USD.