Samsung predstavio 2-u-1 Galaxy Chromebook

Samsung je na CES 2020 sajmu koji se održao početkom ovog mjeseca predstavio i novi model Chromebooka. Radi se o modelu naziva Galaxy Chromebook koji je ujedno i prvi Chromebook iz nove istoimene serije, a kojeg odlikuje premium hardver te premium cijena od 1.000 USD.

Galaxy Chromebook odlikuje se 2-u-1 dizajnom. U prijevodu može se koristiti kao laptop, ali i kao tablet. Shodno tomu zaslon je osjetljiv na dodir. Kad smo kod zaslona potrebno je istaći kako se radi o AMOLED zaslonu dijagonale 13,3“ i razlučivosti 3.840 x 2.160 točaka.

I dok je većina Chromebooka slabašna po pitanju hardvera, osim primjerice Googleovih Pixela, sa Samsungovim Galaxy Chromebookom to nije slučaj. Temelji se na desetoj generaciji Intelovih Core procesora, može se opremiti s do 16 GB RAM-a (LPDDR3) te s do 1 TB podatkovnog prostora (SSD). Podržava najnovije tehnologije kao što je primjerice Wi-Fi 6.

Kao i većina drugih laptopa/tableta tako i Galaxy Chromebook ima dvije kamere. Prednja ima razlučivost od 1 MP, a druga koja se nalazi povrh tipkovnice razlučivost od 8 MP. Za kvalitetne konferencijske i video pozive tu su i dva mikrofona. Za sigurnost podataka pobrinut će se čitač otisaka prstiju. Za dobar zvuk Samsung je ugradio stereo zvučnike od 2 W. Tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje tipki. Unutar kućišta našlo se mjesta i za S-Pen.

Kućište je izrađeno od aluminija, što je još jedan znak kako je Galaxy Chromebook iz višeg razreda. Samsung je Galaxy Chromebook opremio s dva USB-C porta, jednim 3,5-milimetarskim audio portom te čitačem memorijskih kartica (microSD). Kapacitet baterije je 49,2 Whr. Operacijski sustav je naravno Chrome OS.

Dimenzije uređaja su 302,6 x 203,2 x 9,9mm, a masa 1,04 kilograma. Galaxy Chromebook bit će dostupan za kupnju tijekom prvog kvartala 2020. godine. Moći će se nabaviti u dvije boje – Fiesta Red i Mercury Gray. Cijenu smo naveli na početku teksta, no nije zgorega ponoviti ju – 1.000 USD i to za osnovni model.