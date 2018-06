Touchpad je prošlost, ZenBook Pro ima ScreenPad

Asus je na ovogodišnji Computex sajam između ostaloga donio i nove prijenosnike iz serije ZenBook Pro. Radi se o 15,6 i 14-inčnim modelima koji su standardni touchpad zamijenili modernijim, 5,5-inčnim FHD IPS ScreenPadom.

Lokacija ScreenPada je na istom mjestu gdje se kod ranijih modela nalazio touchpad. Jedina razlika je u tome, što je potonji kadar izvesti i dodatne trikove. Posebice ako ga uparite s Microsoftovim Word, Excel i PowerPoint aplikacijama, odnosno s YouTubeom. Prema želji, možete ga iskoristi i na način da vam odglumi i dodatni zaslon kakav biste inače morali spojiti video kabelom.

Za sada podršku za ScreenPad ima tek mali broj aplikacija, ali se u skorijoj budućnosti očekuje da se broj istih poveća. Jedna od njih bit će i Asus Sync koja će omogućiti korisnicima upravljanje mobitelom uz pomoć ScreenPada.

Ovisno o dubini džepa, kupci će svoje nove ZenBook Pro prijenosnike moći opremiti s Intelovim procesorima osme generacije (do Core i9-8950HK), Nvidijinim GeForce 1050 Max-Q (UX480) i GeForce 1050 Ti (UX580) grafičkim karticama, s do 16 GB DDR4 RAM-a i povećim podatkovnim prostorom (do 1 TB NVMe PCI x4 SSD).

Oba modela su opremljena IPS NanoEdge zaslonima, s tim da 14-inčni (UX480) ima rezoluciju od 1.920 x 1.080 točaka, a 15,6-inčni (UX580) rezoluciju od 3.840 x 2.160 točaka. Prisutna je podrška za Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (5.0) tehnologije, Intelovu Optane memoriju i Amazonovu Alexu.

ZenBook Pro (UX580) ima debljinu od 18,9 milimetara i težinu od 1,88 kilograma. Manji, 14-inčni UX480 model tanji je za milimetar (17,9 milimetara) i lakši za 280 grama (1,6 kg). Novi ZenBook Pro prijenosnici u trgovine stižu sredinom srpnja po početnoj cijeni od 2.299 USD.