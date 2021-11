Nove Asusove ROG Z690 ploče za igrače

Tvrtka Asus odlučila je iskoristiti sinergiju lansiranja Intelovih novih procesora Alder Lake do maksimuma. U prvom redu lansirane su nove matične ploče za procesore koji rabe ležište LGA-1700 – čak deset ploča u sklopu obitelji Republic of Gamers, te devet ploča iz serija Prime, TUF i ProArt. Neke od njih već su nam stigle na test, no još uvijek pokušavamo nabaviti procesor da bi ih mogli isprobati. Intel nam već godinama ne šalje svoje proizvode izravno na testiranje tako da smo prisiljeni čekati da procesori stignu do lokalnih distributera kao i svi ostali korisnici.

Iako je uz podršku za PCIe 5.0 standard jedan od udarnih noviteta novih procesora i podrška za novi tip memorije DDR5, pet Asusovih ploča opremljeno je DDR4 utorima kako bi se olakšala nadogradnja korisnicima koji imaju manji budžet. Procesori Alder Lake podržavaju oba tipa memorije, a na proizvođačima matičnih ploča je da odaberu koji će utori biti na kojem modelu ploče. Još jedan detalj zgodan za korisnike koji ne kupuju kompletnu novu konfiguraciju jesu dodatne rupe za montažu starijih hladnjaka. Ležište LGA-1700 koristi novi raspored rupa za montažu hladnjaka, no sve Asusove matične ploče nude i stare LGA-1200 rupe što ih čini kompatibilnim s postojećim hladnjacima.

ROG THOR II napajanja

U drugoj grupi noviteta nalaze se napajanje. Točnije, Asus je lansirao drugu generaciju ROG Thor napajanja u varijantama 1.600, 1.200, 1.000 i 850 W. Riječ je o vrhunskim napajanjima koja se mogu pohvaliti s 80 PLUS Titanium certifikatom efikasnosti koji je ujedno i najviši stupanj efikasnosti pokriven s 80 PLUS certifikatom. Ovaj certifikat jedini je koji propisuje efikasnost napajanja pri minimalnom opterećenju od 10%. Da bi napajanje zadovoljilo specifikacije, u ovom režimu rada mora imati efikasnost od minimalno 90%. Efikasnost pri opterećenju od 20% i 100% mora biti 94%, a pri 50%, što je idealno opterećenje u pogledu efikasnosti konverzije energije, mora biti 96%.

Za hlađenje napajanja brine se 135-milimetarski ventilator novog dizajna koji miruje dok opterećenje napajanja ne prijeđe razinu od 50%. Kako je riječ o luksuznim napajanjima najviše klase, THOR II osim odličnih električkih značajki nude integrirani OLED ekran, programibilno RGB LED osvjetljenje, nove 12-pinske PCIe 5.0 konektore koji mogu isporučiti do 600 W grafičkim karticama, individualno opletene modularne kabele i 10-godišnje jamstvo.

Novi monitori i slušalice

ROG obitelj proizvoda proširena je i s dva nova monitora. 29,5-inčni ultra-široki Strix XG309CM nudi razlučivost od 2.560×1.080 točaka, 200-hercno osvježavanje u kombinaciji s tehnologijom Asus Extreme Low Motion Blur Sync. Monitor za spajanje računala nudi USB-C portove, a funkcionira i kao KVM preklopnik što će reći da je s mišem i tipkovnicom koji su na njega spojeni moguće upravljati s dva računala. Dodatna neobična, a nekima i vrlo korisna značajka je integrirani nosač za kameru. Ideja je da se na nosač sa standardnim navojem za stative može fiksirati mirorless kamera što osigurava idealan kadar za snimanje lica igrača tijekom streamanja igara.

ROG Strix XG276Q je monitor s klasičnim omjerom stranica, 165-hercnim panelom od 27" i prilično skromnom razlučivosti FullHD. Ovaj monitor je u osnovi jeftinija inačica Strixa XG309CM, pa tako također nudi mjesto za montažu kamere.

Posljednji predstavljeni uređaj su ROG Delta S Animate slušalice. Riječ je o 310-gramskim žičnim slušalicama s USB-C konektorom koje podržavaju spajanje kako na PC, tako i na konzole (PS5, Nintendo Switch) i mobilne uređaje. Za digitalno-analognu konverziju brine se ESS-ov DAC 9281 koji funkcionira u kombinaciji s Asusovim 50-milimetarskim Essence driverima. Slušalice podržavaju i tehnologiju MQA (Master Quality Authenticated). U osnovi je riječ o naprednoj kompresiji audio signala koju podržavaju neki audio streaming servisi poput Tidala. Ključna značajka ovih slušalica su i integirane bijele ledice koje tvore takozvani AniMe Matrix zaslon. Njega je moguće programirati raznim animacijama, a dostupan je i efekt vizualizacije signala koje slušalice primaju preko mikrofona.