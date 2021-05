Budućnost zdravstvenih tehnologija i kako će je oblikovati računalstvo u oblaku

Zdravstveni sektor razvijao se eksponencijalno u proteklih 10 do 15 godina - nove tehnologije, kao što su 3D ispis, uređaji za brzo testiranje i primjena medicine na daljinu, poboljšavaju kvalitetu i brzinu rada, a cijelu industriju vode još ambicioznijem napretku

U nedavnoj globalnoj raspravi s dvadeset profesionalaca iz sektora, utvrđeno je sedam ključnih čimbenika koje treba uzeti u obzir kada se razmatraju teme zdravstvenog ekosustava. Počevši od medicinskih operacija koje se izvode na daljinu i pouzdanosti napajanja energijom, do bolje kibernetičke zaštite i smanjenja rizika – brojni su izazovi s kojima se zdravstveni sektor danas susreće i s kojima će se susretati i u doglednoj budućnosti. Mnogi od tih izazova mogu se riješiti primjenom adekvatne informatičke i digitalne infrastrukture.

Piše: Jelena Pejković, direktorica prodaje "Secure Power" odjela u Schneider Electricu

Potražnja za novim tehnologijama u zdravstvenom sektoru već danas je fenomenalna i dalje raste: predviđa se da će se količina medicinskih zapisa i podataka udvostručavati svaka 73 dana, u svakoj godini. Kako bi se podržala tako velika potražnja, potrebno je provesti digitalizaciju infrastrukture u samim organizacijama zdravstvenog sektora. To se već događa, golemim implementacijama tehnologija kao što su Internet (koji povezuje sve) stvari, obrada golemih količina podataka (Big Data) i, posebno, umjetna inteligencija.

Hitna pomoć u obliku drona?

Unutar samog sektora imamo nekoliko područja u kojima je primjena novih tehnologija nekoliko svjetlosnih godina ispred sadašnjih praksi u drugim područjima poslovanja. Primjeri toga su pokusi s dronovima-vozilima-hitne-pomoći, koji će, predviđa se, postati uobičajeni 2040. godine; primjena implantata za analizu krvi koji će se moći injektirati izravno u krvotok bit će stvarnost do 2035., a umjetna inteligencija koja se koristiti za prognostičko postavljanje dijagnoza i kao asistent u kirurškoj praksi bit će nešto što ćemo imati već 2030. godine. Posljednje dvije reference pokazuju kako je riječ o puno širem pomaku od primjene bolje prognostičke dijagnostike i zdravstvene zaštite na daljinu. Još boljim umrežavanjem uređaja i primjenom tehnologije obrade golemih količina podataka za analizu obrazaca i trendova, u zdravstvenom sektoru ćemo uskoro imati organizacije s puno bolje povezanim sustavima.

Primjena umjetne inteligencije u zdravstvu već od ove godine rasti će stopom od 40 posto i doseći će vrijednost veću od 5,5 milijardi eura.

Zdravstveni sektor razvijao se eksponencijalno u proteklih 10 do 15 godina, sve do današnjeg, gotovo neprepoznatljivog stanja. Nove tehnologije, kao što su 3D ispis, uređaji za brzo testiranje i primjena medicine na daljinu, poboljšavaju kvalitetu i brzinu rada zdravstvenih profesionalaca, a cijelu industriju vode još ambicioznijem napretku.

Sustavi za daljinsku intenzivnu njegu

Posebna tema u zdravstvu, za koju očekujemo da će se nastaviti razvijati velikom brzinom, je daljinska skrb o pacijentima. Primjenom uređaja Interneta stvari te pozadinske infrastrukture te nove mreže, biti će ostvarena kultura stalne i sveprisutne dostupnosti zdravstvenih usluga. Na primjer, jedinica za daljinsku intenzivnu njegu (Tele-ICU) u svojoj najjednostavnijoj formi znači da će medicinski praktičari moći ponuditi svoju ekspertizu pacijentima i komunicirati s medicinskim sestrama te konzultirati se s ostalim bolničkim osobljem, bez obzira gdje se oni, zemljopisno, nalaze (i često će to činiti iz druge jedinice za daljinsku intenzivnu njegu). Sa stalnim napretkom tehnologije, sustavi za daljinsku intenzivnu njegu postati će česta pojava u zdravstvenim ekosustavima, jer će medicinski profesionalci sve češće zahtijevati bržu, pouzdaniju i učinkovitiju skrb za pacijente.

Kad gledamo u budućnost zdravstva i ulogu tehnologija u tome, moramo u obzir uzeti i ordinacije liječnika opće prakse, domove zdravlja, ustanove za njegu mentalnih bolesnika, domove umirovljenika, a ne samo bolničke odjele, koji već danas koriste mnoge prednosti primjene inovativnih tehnologija. Na primjer, u domu za bolesnike s demencijom u gradu Leedsu, u Ujedinjenoj Kraljevini [7] pokrenut je eksperimentalni projekt u kojem se istražuju prednosti uporabe Amazonove Alexa i Appleove iPad tehnologije u skrbi o pacijentima i u radu njihovih njegovatelja. Tehnologija je pred programirana aplikacijama koje pacijente podsjećaju na uzimanje lijekova i na termine pregleda kod liječnika, a osmišljena je tako da pojedincima koji je koriste vrati osjećaj kontrole. Na prvi pogled, to se čini nečim što je jednostavno za primjenu, no važno je naglasiti dobrobiti koje te tehnologije donose, a to je povratak određenog stupnja neovisnosti pacijentima te oslobađanje vremena i kapaciteta njegovateljima koji se o njima skrbe.

Broj IoT uređaja u Europi će već 2025. doseći brojku od 10,34 milijuna

Schneider Electric ponosno može reći da podržava zdravstveni sektor već desetljećima, a to radi i danas, raditi će sutra, i ubuduće. Kako će broj umreženih uređaja u Europi doseći brojku od 10,34 milijuna [8] već 2025. godine, povezivost koja će se tako ostvariti promijeniti će način na koji živimo i radimo. Primjenom uređaja i tehnologija Interneta stvari u medicini, organizacije mogu stvoriti potpuno nove izvore prihoda, poboljšati operativnu učinkovitost i, najvažnije, poboljšati iskustvo liječenja pacijentima te bolje zaštititi osoblje zdravstvenih ustanova. Korištenjem proizvoda i usluga kao što su Schneider Electricov EcoStruxure mikro podatkovni centar, podaci se prenose na zaštićen i siguran način, a eventualni zastoji svedeni su na najmanju moguću mjeru. I što je najvažnije, latencija (kašnjenje pri prijenosu podataka) je u potpunosti izbjegnuta. U svakom zdravstvenom okružju, bilo da je riječ o nekoj istraživačkoj ustanovi ili centru za testiranja, ordinaciji liječnika opće medicine ili jedinici za intenzivno liječenje u kliničkom bolničkom centru, latencija se, najjednostavnije rečeno, ne može tolerirati. Životi su u pitanju: skrb o pacijentima često ima i razdoblja krize, pa su kontinuitet njege i stalna povezivost uređaja imperativi.

Kako Schneider Electric pomaže zdravstvenoj industriji?

Računalstvo na rubu - edge computing i tehnologija podatkovnih centara mogu se instalirati i primijeniti bilo gdje u svijetu, u posebnim znanstvenim organizacijama, te tako pomoći u borbi protiv smrtonosnih bolesti. Primjerice, Schneider Electric je nedavno instalirao EcoStruxure™ IT Expert rješenje u institut Wellcome Sanger, jedan od vodećih europskih centara za istraživanje genoma. U tom su institutu shvatili da su im potrebne tehnologije veće energetske učinkovitosti i tehnologije koje će im omogućiti veći fokus na glavni posao: istraživanje genoma. Zato je Institut Wellcome Sanger proširio svoj podatkovni centar na četvrtu dvoranu u koju je smješteno 400 ormara sa serverima, koji troše više od 4 MW energije. U to postrojenje instalirani su i Smart APC uređaji za neprekidno napajanje (UPS - Uninterruptible Power Supplies i oprema za hlađenje, kako bi se postigli uvjeti koji će maksimalno spriječiti zastoje u radu, osigurati optimalne parametre proizvodnje i, što je najvažnije, iznimno važnu stalnost rada opreme, tako da centar može raditi maksimalnim kapacitetima, 24 sata na dan, sedam dana tjedno.

Budućnost zdravstvene industrije je neizvjesna, no ono što će ona nedvojbeno zahtijevati jest još veća podrška novih tehnologija i financijskog sektora te svih ostalih, kako bi se mogla nositi s tekućom zdravstvenom krizom kao i onima koje će tek uslijediti. Schneider Electricova pouzdana i prilagodljiva rješenja, dizajnirana su posebno za zdravstveni sektor i njegove profesionalce koji se svakodnevno suočavaju s novim izazovima i pred kojima stoje nove mogućnosti, kako u neposrednoj tako i u daljoj budućnosti. Brza, sigurna i učinkovita primjena inovativnih tehnologija računalstva na rubu, podatkovnih centara i hiper-povezivosti, zadaće su Schneider Electrica u brzo rastućem zdravstvenom sektoru.

Više pojedinosti o tome kako Schneider Electric pomaže zdravstvenoj industriji, potražite, ovdje.