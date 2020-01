Epidemija izazvana novim koronavirusom 2019-nCoV: tko, što, gdje, kada, kako, zašto?

Već smo se privikli na kataklizmičke medijske naslove što nam redovito prognoziraju najmanje tri Sudnja dana u tekućem mjesecu, apokalipsu s barem 7-8 aktivnih jahača, još bubonskiju kugu od one bubonske, izravni udar meteora većeg od polovice naše galaksije i baba Vanginu najavu dolaska Smrti crnje od Vantablacka... A kada se smireno zagrebe ispod površine masno otisnutih naslova, najčešće se naiđe na daleko manje senzacionalnu senzaciju od one koju se pokušava iskoristiti za clickbait.

O čemu uopće govorimo?

Osim ako niste zadnjih tjedan dana proveli u kompletnoj antisocijalizacijskoj izolaciji, već ste putem medija doznali da se u Wuhanu (Kina) nedavno (krajem 2019. godine) pojavila nova vrsta virusne bolesti, koja je po svojim epidemiološkim karakteristikama srodna s prethodnim „svjetskim pošastima“ iz 2003. i 2012., SARS-om i MERS-om.

Shematski prikaz građe i izgleda koronavirusa

Vrlo brzo je definiran uzročnik, virus iz skupine koronavirusa, srodnik uzročnicima SARS-a i MERS-a, pa iako još nema službeno ime, prijatelji ga zovu 2019-nCoV, što bi značilo „novi koronavirus, otkriven 2019.“, a bolest se kolokvijalno naziva „wuhanska bolest“ ili "wuhanska groznica". Utvrđene su desetine slučajeva i u drugim velikim kineskim gradovima, uključujući Peking, Šangaj i Guangzhou (pozdrav Vesni i Kristijanu).

Putnik koji je prije par dana sletio redovnom avio-linijom iz Kine u saveznu državu Washington je prvi dokazani slučaj u SAD-u, no identificirana su još četiri slučaja izvan Kine: u Japanu, na Tajlandu, u Južnoj Koreji i na Tajvanu.

Tko se razbolio?

Kod izbijanja novih epidemija postoji kao i kod nuklearne eksplozije „ground zero“, mjesto primarnog nastanka svih daljnjih nevolja. Ground zero je za 2019-nCoV poznat: prvi oboljeli su svi bili radnici ili kupci na tržnici ribe i morskih plodova u Wuhanu, glavnom gradu provincije Hubei u Kini. Bolest, prema dostupnim opisima vrlo nalik gripi, očitovala se općom slabošću, vrlo visokom temperaturom i upalom pluća s otežanim disanjem, a kod nekih oboljelih se sve zakompliciralo do razine akutnog zatajenja disanja – i smrti.

Tržnica ribe i morskih plodova u Wuhanu - početna točka širenja epidemije

Zamjenik ravnatelja kineske Nacionalne zdravstvene komisije Li Bin je novinarima jučer (22. siječnja) izjavio kako se broj slučajeva popeo na 560 i kako su se svi smrtni slučajevi dogodili u provinciji Hubei; do trenutka te objave umrlo je 17 ljudi (statistički nedovoljno za pouzdane zaključke, ali ugrubo rečeno – smrtnost je za sada oko 3%).

Procjenjuje se kako je do sada nekoliko stotina zaraženih osoba (kod kojih je u tijeku inkubacija, dakle još nemaju simptome bolesti) otputovalo u druge dijelove Kine i u druge zemlje, uključujući i već navedeni prvi slučaj prijavljen u SAD-u, što znači da se osim navedenih pet „izvan-kineskih“ u idućim danima može očekivati pojava novih slučajeva u svijetu.

Inkubacija traje oko 8 do 10 dana.

Što znamo o virusu?

Virus je izoliran i sekvenciran (imamo njegov genom), znamo da je posrijedi koronavirus. Većina virusa iz porodice Coronaviridae uzrokuje tek obične blage prehlade u trajanju od par dana, no neki koronavirusi ipak uzrokuju bolesti znatno teže od obične šmrcavice i dvodnevnog kašlja. Ako se vratimo na već spomenute infekcije SARS-om u Kini 2003. godine ili MERS-a na Bliskom Istoku 2012. godine, vidjet ćemo da su uzročnici u oba slučaja bili upravo koronavirusi.

Usporedivo s onih 3% umrlih od ukupnog broja dokazano oboljelih u dosadašnjem tijeku epidemije wuhanske groznice, SARS je imao smrtnost od 7.2%, a MERS preko 35%. Dodajmo još i usporedbu s upalom pluća uzrokovanom nama najbližom virusnom infekcijom - gripom, kod koje je u zadnjoj epidemijskoj sezoni smrtnost bila slična kao kod SARS-a, oko 6.9%.

U početku, kineske službe javnog zdravstva nisu bile sigurne može li se virus prenositi s osobe na osobu ili su ga svi „pokupili“ s istog izvora. No vrlo brzo je postalo jasno da se 2019-nCoV prenosi i s čovjeka na čovjeka (uključujući i dva zdravstvena djelatnike u bolnici u Wuhanu).

Za virus se pretpostavlja da je primarno "naseljen" u životinjama bliskim ljudima: šišmišima (za koje se pretpostavlja da su osnovni rezervoar "divljeg" soja virusa), mačkama i devama. Koronavirusi se direktnim kontaktom sa životinja rijetko (ali ipak!) mogu proširiti i na ljude. Wuhanski koronavirus je dakle "procurio" (epidemiološki izraz je "spillover") s primarnog prijenosa životinja-čovjek (zoonoza) na "klasični" način prenošenja s čovjeka na čovjeka bez daljnje potrebe za posredovanjem životinja u lancu širenja infekcije, što i nije tako rijetka pojava kako bi se moglo pomisliti.

Može li se epidemijski proširiti izvan Kine? U cijelom svijetu?

Budući da je virus i dalje prilično nov, o njemu se ne zna mnogo, uključujući i to koliko je uistinu kontagiozan, prenosiv i opasan. Za sada djeluje manje zarazno i manje fatalno od npr. ospica ili gripe, ali je to i dalje dovoljno za zabrinutost i za potrebu epidemiološkog nadzora.

Uz suvremenu globalnu zrakoplovnu povezanost, svjetska epidemija (pandemija) jeste moguća, zbog čega ga epidemiološke službe većine država vrlo pozorno prate i usko surađuju. Upravo je najavljeno da će u pet zračnih luka u SAD u koje najčešće dolaze putnici iz Wuhana – San Francisco (SFO), New York (JFK), Los Angeles (LAX), Atlanta (ATL) i Chicago (ORD) – biti organiziran polukarantenski sustav s pregledima putnika.



Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upravo danas (23. siječnja) održava hitni sastanak u vezi s virusom 2019-nCoV, na kojem će biti odlučeno treba li izbijanje tretirati kao hitno stanje u javnom zdravstvu, a ako jest, koje će se koordinirane akcije poduzeti na globalnoj razini.

Što nam je činiti?

Kao i u drugim slučajevima potencijalne epidemije u određenoj državi ili regiji Centar za kontrolu bolesti (CDC) je izdao level-2 upozorenje, što znači da putnici trebaju "provoditi pojačane mjere opreza".

Kako god vam ovo zvučalo, prijevod na „narodski jezik“ je jednostavan: ukoliko putujete u provinciju Hubei ili sâm grad Wuhan, tada

izbjegavajte kontakt s bolesnim ljudima i životinjama i općenito životinjama bilo koje vrste, živim ili mrtvim (uključujući meso za prehranu koje nije temeljito termički obrađeno);

često perite ruke;

budite spremni odgovoriti na pitanja o svom zdravlju i povijesti putovanja na aerodromima kroz koje prolazite i kada se s puta vratite u Hrvatsku.

CDC napominje da opasnost od težeg oblika bolesti najviše prijeti "...starijim osobama i osobama s kroničnim zdravstvenim stanjima", te je u tom slučaju razumno preispitati svoje planove putovanja. Među do sada umrlima, praktički svi pacijenti su pripadali navedenim skupinama starijih ili već otprije bolesnih osoba.

Izbjegavanje panike

Samo bez panike: jučerašnja fotografija iz wuhanskog javnog prijevoza (fala ti Kiki na ovoj sliki!)

Osim svega navedenog, ne znamo puno više. Očekujte da će idućih dana CDC objaviti više informacija i eventualno ažurirati upozorenja o putovanjima kako se situacija „na terenu“ bude razvijala. U nekoliko laboratorija u Kini i SAD-u je u tijeku intenzivno proučavanje građe i antigenskih svojstava koronavirusa 2019-nCoV, u cilju iznalaženja najučinkovitijih terapijskih mogućnosti, a eventualno i izrade djelotovornog cjepiva.

Do tada, nastojte što više izbjegavati žutotiskovne, flambojantne i „nećete-vjerovati-što-se-tada-desilo“ naslove, te ostanite bistre glave i racionalno rezonirajte imajući na umu da je – čak i u (realno gledajući posve nemogućem scenariju) masovnijem izbijanju „domaće“ epidemije – koronavirusna infekcija višestruko manje opasna bolest od gripe.

​ Igor „Doc“ Berecki je pedijatar je na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Od posla se opušta antistresnim aktivnostima: od pisanja svojevremeno popularnih tekstova i ilustracija u tiskanom izdanju časopisa BUG, crtkanja grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, te fejsbučkog blogiranja o craft-pivima, životnim neistinama i medicinskim trivijama, sve do pasioniranog kuhanja posve probavljivih jela i sviranja slabo probavljivog bluesa.