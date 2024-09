Kuhinjska sol aktivira antitumorske stanice

Natrijev klorid bio je vrijedna roba kroz povijest. Kuhinjska sol, taj jeftin i neizostavan začin odavno je ušao i u naš svakodnevni jezik, a izreka "trljanja soli na ranu" uskoro bi, čini se, mogla dobiti i pozitivno značenje, i to ni više ni manje nego u terapiji raka.

Adoptivna terapija T-stanicama

Rak je u prošlosti obično značio smrt no istraživanja su posljednjih desetljeća znatno napredovala i značajno produžila vrijeme preživljavanja uz visoku kvalitetu života za mnoge vrste raka. Nedavno se tako i adoptivna terapija T-stanicama razvila u učinkovito sredstvo liječenja. Riječ je o tome da se određene bijele krvne stanice vlastitog tijela modificiraju tako da mogu prepoznati tumorske stanice i boriti se protiv njih. Na učinkovitost ove metode utječe metabolička aktivnost T stanica koja je obično potisnuta u imunosupresivnom okruženju tumora.

U adaptivnoj terapiji T-stanicama pacijentove vlastite imunološke stanice izoliraju se iz krvi, modificiraju i umnožavaju u laboratoriju i zatim ponovno unose u pacijenta kako bi uništavale tumorske stanice Anna Schroll/Leibniz-HKI

Istraživači njemačkog instituta Leibniz-HKI u Jeni sad su otkrili da učinkovitost antitumorskih lijekova T stanice povećavaju natrijevi ioni, komponenta natrijevog klorida. Oni su pokazali da tumori raka dojke imaju veću koncentraciju natrija nego zdravo tkivo i da T stanice posebno snažno djeluju protiv tumora kad neposredno okruženje ima višu koncentraciju natrija. Takvi pacijenti živjet će duže, tvrde istraživači.

Pojačan imunološki odgovor

Prethodna su istraživanja već pokazala da natrij regulira druge vrste T stanica uključenih u autoimune bolesti i alergije. Sada su istraživači pokazali da natrij pojačava i imunološki odgovor CD8 + T stanica koje mogu prepoznati i ubiti tumorske stanice ili stanice zaražene virusima u tijelu. Kako bi istražili učinak natrijevih iona na regulaciju gena i metabolički proces CD8 + T stanica oni su ljudske T-stanice tretirali solju i potom ih uzgojili s tumorima te proveli eksperimente na miševima s T stanicama.

Pregled molekularnog mehanizma hiperaktivacije T stanica natrijevim kloridom Leibniz-HKI

Sol je poboljšala metaboličku sposobnost CD8 + T stanica povećavajući unos šećera i aminokiselina, a time i proizvodnju energije u stanicama. Imunološke stanice tako su mogle bolje eliminirati tumorske stanice, pokazali su pokusi na kulturama stanica i miševima.

Ioni natrija povećavaju aktivnost natrij-kalijeve pumpe na staničnoj membrani T stanica. To dovodi do promjene membranskog potencijala, što zauzvrat povećava aktivaciju T-staničnog receptora. Ovo pojačanje signala olakšava imunološkim stanicama da učinkovitije ubijaju tumorske stanice, objašnjavaju istraživači. Sol također štiti T stanice od prebrzog iscrpljivanja; to je važno jer iscrpljene T-stanice postupno gube sposobnost borbe protiv stanica raka.

Ubojita funkcija T stanica

Istraživači preporučuju korištenje natrijevog klorida kao pozitivnog regulatora za "ubojitu" funkciju T stanica.

Imunološke stanice (ljubičaste i plave) napadaju tumorske stanice (crvene) u ljudskom tijelu. Visoko aktivne CD8+ T stanice tretirane natrijevim kloridom, prikazane ljubičastom bojom, pokazuju povećanu citotoksičnost i značajno oštećuju tumorske stanice Chang-Feng Chu/Leibniz-HKI

Dakako, pritom ne misle da bi pacijenti trebali dodatno dosoljavati hranu. Riječ je o procesu u kojem bi se imunološke stanice izlagale povećanoj koncentraciji soli izvan tijela koje bi postale aktivne protiv tumorskih stanica nakon što se daju pacijentima. Obična kuhinjska sol mogla bi podržati adaptivno prenesene T-stanice u borbi protiv raka, a možda i protiv zaraznih bolesti koje zahtijevaju obranu od zaraženih stanica. A tako bi, kažu, i izraz "trljati sol na ranu" dobio pozitivno značenje.