Stop inzulinu: Kinezi dijabetičara izliječili matičnim stanicama

Kineski znanstvenici i tamošnji liječnici ponudili su tračak nade pacijentima koji se bore s dijabetesom. Naime, prvi put u svijetu dijabetes jednog pacijenta navodno je izliječen zahvaljujući terapiji matičnim stanicama. Pacijent, 59-godišnji muškarac koji je 25 godina živio s dijabetesom tipa 2, godinama je patio zbog komplikacija izazvanih ovom bolešću; 2017. presađen mu je bubreg, u međuvremenu je izgubio funkcije α i ꞵ stanica gušterače koje se nalaze u nakupinama, a poznatije su pod nazivom Langerhansovi otočići. Oni u zdrava čovjeka koji kontroliraju razinu glukoze u krvi pa je svakodnevno dobivao nekoliko injekcija inzulina.

Inovativna terapija

Inovativnu transplantaciju matičnih stanica pacijent je primio u srpnju 2021. Jedanaest tjedana nakon transplantacije više nije imao potrebu za vanjskim inzulinom, a doza oralnih lijekova za kontrolu razine šećera u krvi postupno je smanjena i potpuno ukinuta godinu dana kasnije. To znači da pacijent ne uzima inzulin već puna 33 mjeseca.

Pacijentove mononuklearne stanice periferne krvi transformirane u "stanice sjemena" i rekonstituirano tkivo otočića gušterače Hao Jin i sur.

Detalji ovog, zasad jedinstvenog slučaja detaljno su opisani u časopisu Cell Discovery, a zasluge za ovaj važan iskorak u liječenju dijabetesa staničnom terapijom podijelili su znanstvenici i liječnici niza institucija uključujući šangajske bolnice Changzheng i Renji te Centar za izvrsnost u znanosti o molekularnim stanicama Kineske akademije znanosti.

Transplantacija otočića

Dijabetes je kronično stanje koje utječe na način na koji naše tijelo pretvara hranu u energiju. Postoji nekoliko tipova dijabetesa, a najčešći je tip 2 od kojeg boluje gotovo 90 posto oboljelih. Uvelike je povezan s prehranom i razvija se tijekom vremena. Bez obzira na vrstu dijabetesa, neuspjeh u održavanju normalne razine glukoze u krvi tijekom vremena može dovesti do ozbiljnih nuspojava, uključujući bolesti srca, gubitak vida i bolesti bubrega.

Liječenje se trenutno oslanja na kontrolu tjelesne težine, pravilnu prehranu i redovito uzimanje lijekova, odnosno injektiranje inzulina freepik

Lijek za dijabetes nažalost još uvijek ne postoji, a liječenje se oslanja na kontrolu tjelesne težine, pravilnu prehranu i redovito uzimanje lijekova, odnosno injektiranje inzulina. Znanstvenici diljem svijeta istražuju transplantaciju Langerhansovih otočića kao obećavajuću alternativu, uglavnom stvaranjem stanica njima sličnih iz kultura ljudskih matičnih stanica.

Potraga za lijekom

Kineski znanstvenici učinili su veliki iskorak u regenerativnoj medicini, gdje se vlastite regenerativne sposobnosti tijela koriste za liječenje bolesti. Oni su programirali pacijentove mononuklearne stanice periferne krvi koje su transformirane u rekonstituirano tkivo otočića gušterače. To im je uspjelo ne samo u umjetno stvorenom okruženju nego i kod ljudi, odnosno zasad kod jednog pacijenta.

Otočići gušterače kontroliraju razinu glukoze u krvi Polarlys

Pokaže li se stanična terapija doista uspješnom to će, vjeruju kineski istraživači, "pacijente osloboditi tereta kroničnih lijekova, poboljšati zdravlje i kvalitetu života te smanjiti izdatke za zdravstvenu skrb". No, da bi se to postiglo bit će potrebne nove studije na više pacijenata.

Dijabetes u svijetu

Međunarodna dijabetička federacija (IDF) procjenjuje da 537 milijuna odraslih osoba u dobi od 20 do 79 godina ima dijabetes. Predviđa se da će ovaj broj narasti na 643 milijuna do 2030. i 783 milijuna do 2045. To znači da će do 2045. svaka osma odrasla osoba u svijetu imati dijabetes.

Širom svijeta više od pola milijarde odraslih osoba živi s dijabetesom IDF

Najveći broj ljudi s dijabetesom nalazi se u Kini, 140 milijuna, a životi njih čak 40 milijuna ovise o doživotnim injekcijama inzulina.

Federacija navodi i podatke za Hrvatsku, stanje kakvo je bilo te kakvo se očekuje u budućnosti. Procjenjuje se da će do sredine stoljeća broj stanovnika Hrvatske s dijabetesom pasti sa 218.800, koliko ih je bilo u 2011. na 193,900 u 2045. No, istovremeno će zbog smanjenja populacije broj oboljelih porasti s 5,2 na 5,9 posto.

Online procjena rizika

Zvuči porazno, ali IDF procjenjuje da čak 212 milijuna ljudi živi s nedijagnosticiranim dijabetesom, većinom tipa 2. Stoga su izradili online procjenu rizika od dijabetesa koja ima za cilj predvidjeti rizik pojedinca od razvoja dijabetesa tipa 2 u sljedećih deset godina.