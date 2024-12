U 2025. želim da razvoj regenerativna medicine dosegne 'warp' brzinu

Ne, ovo nije znanstvena fantastika. Zamjena istrošenog, oštećenog ili izgubljenog tjelesnog materijala već danas se čini kao sasvim izgledna budućnost. Vijesti govore same za sebe: posljednjih tjedana saznali smo da su stvorene pretpostavke za izradu ljudske kralježnice u laboratoriju i da stomatolozi testiraju pionirski lijek koji će potaknuti rast treće generacije zuba. Britanci su razvili "biokooperativni regenerativni materijal” koji potiče zacjeljivanje slomljenih kostiju, a Šveđani pak otkrili molekulu koja pomaže crijevima da zacijele i suzbija rast tumora u debelom crijevu.

Protetika nove generacije

Regenerativna medicina još je u povoju, ali to ne znači da se u laboratorijima najvećih kompanija i najuglednijih sveučilišta već naveliko ne modeliraju matične stanice koje bi se mogle isprogramirati tako da izrastu u nove, funkcionalne udove. Puno se nade polaže i u 3D bioprinting, tehnologiju koja bi mogla omogućiti stvaranje složenih tkiva i organa, uključujući i, zašto ne, cijele ruke ili noge. U međuvremenu, velikim koracima grabi i protetika nove generacije, sve sofisticiranija i bolje integrirana s ljudskim tijelom. Nekima od njih upravlja se mislima, a radi se i na protetici osjetljivoj na dodir.

Znanstvenici su dosad uspješno otisnuli različita tkiva, uključujući kožu, hrskavicu i kosti. Regenerativna medicina pokazala uspjeh u obnovi srčanog mišića nakon infarkta i živčanog tkiva nakon ozljede. Riječ je o samo naizgled malim koracima koji bi u konačnici mogli donijeti velike koristi čovječanstvu

Integracija tehnologija

Nadati se da bi već u novoj godini iz laboratorija mogli izaći složeniji organi poput jetre ili bubrega bilo bi najblaže rečeno naivno. No, to ne znači da se ne razmišlja o mogućnostima transplantacije 3D printanih organa koji bi jednog dana doista mogli postati standardni operativni zahvat. Ova tehnologija ima potencijal revolucionirati medicinu, smanjiti liste čekanja za transplantacije i omogućiti personaliziranu medicinu. Eto, u Hrvatskoj je lani obavljeno 300 transplantacija: presađen je 141 bubreg, 48 srca, 12 pluća, 108 jetri i pet gušterača. I upravo je toliko pacijenata dobilo priliku za novi život. Liste čekanja nažalost su puno duže, a broj ljudi kojima bi se tako mogao produljiti život i vratiti dostojanstvo globalno se mjeri u milijunima.

Regenerativna medicina jedno je od mogućih rješenja ovog problema. Nova nada krije se u integraciji umjetne inteligencije i automatizacije, staničnog inženjeringa i raznih metoda reprogramiranja. Put do cilja dakako nije lak, a do rezultata se stiže nizom postupnih tehnološka poboljšanja i novih platformi dizajniranih za razvoj terapija matičnim stanicama.

Tkivni inženjering i nanomedicina

Regenerativnom medicinom istraživači žele poboljšati prirodne mehanizme popravka, a to se može postići primjenom nekoliko naprednih tehnologija širokog spektra, od transplantacije organa, preko tkivnog inženjeringa i primjene tehnologije skela, do terapija matičnim stanicama, razvojem organoida i konstrukcijom umjetnih tkiva uz pomoć nanomedicine. Umjetna inteligencija, bežična razmjena podataka, meki inteligentni biomaterijali i živa robotika sposobna za samooporavak, sve nas to čeka u nekoj doglednoj budućnosti. Ta budućnost doduše neće stići odmah, ali neke sitne koračiće u tom smjeru trebali bismo vidjeti već 2025. Samo neka ih bude što više.