Transkranijalna ultrazvučna stimulacija: liječenje mozga ultrazvukom

Desetljećima već zdravstveni radnici širom svijeta koriste ultrazvuk za praćenje razvoja fetusa i procjenu zdravlja unutarnjih organa. No u posljednje se vrijeme ultrazvučna tehnologija ubrzano iz pouzdanog dijagnostičkog alata pretvara u terapeutsku inovaciju za liječenje niza moždanih oboljenja i stanja, od boli, preko opsesivno-kompulzivnih poremećaja (OCD) i alkoholizma, do Parkinsonove bolesti, a sve to bez oslanjanja na lijekove ili operacije.

Precizno i neinvazivno

Istraživači Sveučilišta Plymouth, Sveučilišta Stanford i startupa Attune Neurosciences pokazali su da se ultrazvukom može precizno i ​​neinvazivno ciljati određena područja mozga.

Mogućnosti takozvane transkranijalne ultrazvučne stimulacije (TUS) predstavili su u časopisu PLOS Biology. Ova metoda može se, kažu, koristiti i za privremeno testiranje područja prije tretmana, kao neka vrsta "alata za traženje i spašavanje mozga".

Personalizirani tretmani

TUS liječnicima omogućava da pronađu izvore problema i poremećaja povezanih s mozgom prije nego što ih počnu liječiti, a to je već veliki iskorak prema budućim personaliziranim tretmanima.

Ova neiznazivna metoda može se koristiti i za testiranje područja prije tretmana University of Plymouth

Međutim, priznaju istraživači, na tom putu čeka nas niz složenih izazova s ​​kojima se treba pozabaviti prije nego što se TUS uvede u zdravstvene ustanove pa možda čak i u domove, kao dio kućne apoteke.

Alat za kućnu upotrebu

Naime, svaki od 8,2 milijarde mozgova i lubanja na planetu drugačiji je drugih, što zahtijeva prilagođavanje tehnike svakom pojedinom slučaju. To je teoretski izvedivo već sada no problem su zasad preveliki troškovi personalizacije. U međuvremenu, istraživači su razvili i testiraju TUS uređaj dovoljno malen i jednostavan da ga ljudi mogu koristiti kod kuće, umjesto da zbog pregleda obilaze bolnice.

Grafički prikaz tretmana Keith Murphy, Elsa Fouragnan

Razmišlja se i o tome kako da se fokusirani ultrazvuk integrirati s drugim tehnologijama kako bi se izravnom komunikacijom između mozga i vanjskih uređaja poboljšala točnost i učinkovitost sučelja.