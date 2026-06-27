Prije nekoliko dana, negdje između prvog ciklusa stenjanja klima-uređaja i desetog beskorisnog tuširanja hladnom vodom, postalo je jasno da je tema za tekst zrela, reš-pečena i lagano karamelizirana. Vani je onaj tip ljeta koje više manje izgleda kao godišnje doba, a više kao tehnička greška u sustavu za održavanje globalne klimatizacije. Termometar se hvali brojkama, asfalt pokazuje svoj ljigavi temperament, a mozak nam javlja da bi najradije prešao u poštedni način rada.

Preko ruba izdržljivosti

Ljetna vrućina je naizgled banalna pojava: nije teatralna kao poplava, ne dolazi medijski spektakularno poput El Nina, ne grmi niti sijeva, ne čupa stabla ni krovove i općenito ne izgleda kao apokalipsa. Ona samo leži na gradu i ljudima kao predebela mačka na pregrijanom laptopu i ne miče se. Zato i jeste opasna: doima se tek kao nelagoda, a zapravo je podmukao biološki napad na naš tjelesni sustav.

U sadašnjem europskom toplinskom valu taj je napad postao vrlo konkretan. Zapadna Europa bilježi ekstremne temperature, zatvaranja škola, poremećaje prometa, probleme s elektroenergetikom i zdravstvena upozorenja. Reuters je krajem lipnja 2026. opisao „Omega” toplinski val koji je Francuskoj donio temperature iznad 40 °C, Parizu lipanjski rekord od 40,9 °C, a Pissosu 44,3 °C [1]. To više nije meteorološka fusnota za kraj dnevnika, nego podsjetnik da je Europa najbrže zagrijavajući kontinent na Zemlji, s trendom zagrijavanja više nego dvostruko bržim od globalnog prosjeka [2].

No, ključni problem nije samo u tome što je vani 38, 40 ili 44 °C. Problem počinje onda kada ljudsko tijelo više ne može odbacivati toplinu koju čak i bez vanjskog grijanja neprestano stvara iznutra. U tim trenucima čovjek prestaje biti sofisticirani proizvod evolucije, a postaje hodajuća znojna vreća vode, soli, proteina koja je u pokušajima da se ne skuha iznutra sklona donošenju prilično pogrešnih odluka.

Termometar govori brojku, a tijelo čuje prijetnju

Ljudsko tijelo nije pasivna masa kostiju, mišića i iznutrica koja neaktivno prati promjene vanjske temperature. Ono je toplokrvni, metabolički aktivan sustav koji stalno proizvodi toplinu. Čak i u potpunom mirovanju, dok samo sjedimo, dišemo i proklinjemo meteorologe, naše stanice proizvode i troše energiju: srce pumpa, jetra kemijski obrađuje milijune molekula u sekundi, mozak guta glukozu kao pijani student mastan burek u tri ujutro, mišići održavaju tonus, bubrezi filtriraju, crijeva rade svoje crijevne poslove...

A sve to proizvodi toplinu. Metabolizam nije romantična riječ za „životnu energiju”, nego golemi biokemijski pogon u kojem se dio energije pretvara u koristan rad, a dio u toplinu. U mirovanju je to toplina reda veličine jedne jače stare žarulje. No, tijekom fizičkog rada ili tjelovježbe metabolička toplinska proizvodnja višestruko raste. Kada se čovjek kreće po suncu, nosi teret, radi na gradilištu, trči, kosi travu ili samo pokušava doći do trgovine preko popločanog trga koji ima ambiciju postati wok-tava, u tijelu se pali dodatna unutarnja peć.

U normalnim uvjetima čak ni ta dodatna peć nije problem, jer ljudsko tijelo ima sofisticiran sustav hlađenja. Hipotalamus, maleni ali šefovanju sklon dio mozga, stalno nadzire temperaturu unutrašnjosti tijela. Kada primijeti da se sustav zagrijava, šalje naredbe autonomnom živčanom sustavu: proširi krvne žile u koži, pojačaj znojenje, ubrzaj cirkulaciju, prebaci toplinu iz unutrašnjosti prema površini. Koža tada postaje termodinamički stroj do kojega krvotok iz unutrašnjosti tijela dovodi toplinu koja se potom u okoliš odašilje svim poznatim fizikalnim načinima prenošenja topline: konvekcijom, zračenjem i, najvažnije, isparavanjem znoja.

Taj sustav je impresivan po svojoj učinkovitosti, ali ipak nije svemoguć. Ugodna stabilnost unutarnje tjelesne temperature od oko 37 °C, uz normalne dnevne varijacije, postoji samo dok je gubitak topline barem približno jednak njezinu stvaranju i primanju. Kada okoliš postane prevruć, prevlažan (ili oboje), ta se ravnoteža narušava. Tijelo tada ne „osjeća nelagodu” zato što je razmaženo, nego zato što ulazi u termodinamički disbalans.

Suha i vlažna vrućina: dva različita neprijatelja

Jedna od najvažnijih stvari u cijeloj priči jest da 40 °C nije uvijek isto što i 40 °C. Četrdeset stupnjeva u suhom zraku i četrdeset stupnjeva u vlažnom zraku nisu braća blizanci. Možda su iz iste obitelji, ali jedan je dosadni, ali podnošljivi rođak iz Sahare, a drugi je psihopat iz parne kupelji.

U suhom zraku znoj može isparavati. A upravo je isparavanje glavni rashladni trik ljudskog tijela. Da bi voda prešla iz tekućeg u plinovito stanje, mora „pokupiti” toplinsku energiju s površine kože. Zato nas znojenje hladi samo ako znoj s nas isparava. Ako se znoj samo cijedi niz leđa, skuplja u gaćama i obući i pretvara jednobojnu majicu u mokro šarenilo, njegov rashladni učinak je slabiji. Estetski učinak je, doduše, nezaboravan, ali estetika ovdje ionako nije tema.

Vlažan zrak je pun vodene pare. Što je relativna vlažnost viša, to znoj (koji se pokušava pretvoriti u - pogađate - vodenu paru) teže isparava. Tijelo tada počinje lučiti sve više znoja, ali se sve manje hladi. To je kao da se u automobilskom motoru na zračno hlađenje upali ventilator hladnjaka, ali netko preko svega stavi mokru deku i podmuklo namigne: „Sretno, frende.”

Zato su kombinacije temperature i vlage opasna stvar. Meteorološki i fiziološki korisna mjera za to je temperatura vlažnog termometra, odnosno wet-bulb temperature. Ona pokazuje najnižu temperaturu do koje se površina može ohladiti isparavanjem vode u danim uvjetima topline i vlage. Dugo se u klimatskim raspravama spominjala granica od 35 °C temperature vlažnog termometra kao približna gornja granica ljudskog preživljavanja. Iza te granice, čak i zdrava osoba u sjeni, uz vodu i mirovanje, više ne može dovoljno učinkovito gubiti toplinu znojenjem.

Rad Jennifer Vanos i suradnika u Nature Communications iz 2023. naglašava da klasični prag od 35 °C ne uzima dovoljno u obzir dob, odjeću, izloženost suncu, razinu aktivnosti, aklimatizaciju i zdravstveno stanje. Drugim riječima, ta granica opisuje gotovo laboratorijskog čovjeka: zdravog, mirnog, aklimatiziranog, u sjeni, bez odjeće i bez osobnih problema. Dakle, biće koje u stvarnom životu uglavnom ne postoji, osim možda kao statistički nudist u klimatološkom modelu [3].

S tim je povezan i popularni izraz „feels like” (osjetna temperatura) kojim se također pokušava opisati kako kombinacija topline i vlage djeluje na ljudsko tijelo, ali uključuje dodatne čimbenike poput vjetra i sunčevog zračenja, dok je temperatura vlažnog termometra preciznija fiziološka mjera granica hlađenja znojenjem.

Krvotok kao sustav centralnog hlađenja

Kada se tijelo zagrijava, krvne žile u koži se šire (pojava poznata kao vazodilatacija). To je u fiziološkom smislu pametan potez: više krvi dolazi do površine, više topline može otići u okoliš. Ali svaka pametna fiziološka odluka ima cijenu. Ako puno krvi odlazi prema koži, srce mora jače raditi da održi tlak i opskrbu unutarnjih organa. Puls raste, cirkulacija se napreže, a kod ljudi s bolestima srca i krvnih žila taj napor može biti ozbiljan.

Zato vrućina nije samo „problem znojenja”. Ona je i kardiovaskularni stres. Srce u vrućini ne radi samo svoj uobičajeni posao, nego dobiva dodatnu smjenu u rashladnom pogonu. Mora pumpati više krvi prema koži, nadoknađivati gubitak tekućine znojenjem i održavati tlak u sustavu koji se vazodilatacijom širi. Kod zdravih mladih ljudi to uglavnom prolazi bez drame. Kod starijih, kroničnih bolesnika, dehidriranih, pothranjenih ili onih koji uzimaju lijekove za tlak, srce, mokrenje ili psihičke bolesti, margina sigurnosti brzo se smanjuje.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da ekstremna vrućina pogoršava kardiovaskularne, respiratorne, bubrežne, metaboličke i mentalne bolesti, te povećava rizik od akutnog oštećenja bubrega [4]. To je vrlo važno jer smrt od vrućine ne izgleda kao filmska scena u kojoj netko kaže „previše je vruće” i teatralno se sruši na pločnik kao da mu je pregorio osigurač. Mnogo češće vrućina do kritične granice pogoršava već postojeći zdravstveni problem: srčano popuštanje, aritmiju, infarkt, moždani udar, bubrežno zatajenje, pogoršanje KOPB-a, delirij, dekompenzaciju kronične bolesti.

Vrućina je stoga podmukli ubojica kojem se često ne pripisuju pripadajuće zasluge.

Bubrezi, sol i voda

Znojenje je učinkovito, ali skupo. Znojem se gubi voda, ali i elektroliti, ponajprije natrij i kloridi, a u manjoj mjeri kalij i druge tvari. Ako se tekućina ne nadoknađuje, volumen krvi pada. Krv postaje relativno koncentriranija, tlak može padati, srce mora ubrzavati, a bubrezi dobivaju manje protoka. U blažim slučajevima nastaju žeđ, slabost, glavobolja, vrtoglavica i umor. U težim slučajevima dolazi do kritične hipotenzije, poremećaja svijesti i akutnog bubrežnog oštećenja.

Tu nastaje i jedna od praktičnih zamki: osjećaj žeđi nije uvijek pouzdan. Stariji ljudi često imaju slabiji osjet žeđi. Mala djeca ne znaju jasno reći što im se događa. Kronični bolesnici mogu već imati ograničenu sposobnost kompenzacije. Diuretici, neki antihipertenzivi, antikolinergici, antihistaminici, antipsihotici, antidepresivi i niz drugih lijekova mogu utjecati na termoregulaciju, znojenje, tlak, bubrežnu funkciju ili sposobnost osobe da prepozna rizik.

Zato se u vrućini ne pregrijava samo koža. Pregrijava se cijela interna logistika organizma: voda, sol, tlak, bubrezi, srce, mozak i hormonski odgovori. Ako je tijelo država, toplinski val je izvanredno stanje u kojem istodobno štrajkaju vodovod, elektroprivreda, promet, zdravstvo i meteorološka služba.

Hidracija ili hidratacija? U medicinskom i fiziološkom smislu pravilno je govoriti o hidraciji: dobroj hidraciji organizma, lošoj hidraciji, dehidraciji, rehidraciji i nadoknadi tekućine tijekom vrućine. S druge strane, hidratacija, ta riječ popularizirana u medijima i reklamama, a posljedično u svakodnevnom govoru je kemijski pojam koji označava vezanje vode i nastanak hidrata. Primjer je kloral-hidrat, spoj nastao hidratacijom klorala, nekoć korišten kao sedativ i hipnotik, a danas poznatiji kao tvar s ozbiljnim toksičnim potencijalom. Ukratko: čovjeka treba hidrirati, a kemikalije se hidratiraju. Po mogućnosti ne u istom eksperimentu.

Mozak u sauni

Posebno je zanimljivo, a često potcijenjeno, djelovanje vrućine na mozak i psihu. Svatko tko je ikada na 38 °C u stanu bez klime pokušao suvislo razmišljati dobro zna da u tim uvjetima kognitivne funkcije nisu bistre i žustre nego se razvlače kao žvakaća guma na vrelom betonu. Rečenice postaju duže, misli kraće, memorija zamućenija, tolerancija tanja. Čovjek ne postaje nužno gluplji, ali mu se operativni sustav ponaša kao stari laptop s otvorenih 37 tabova i jednom prašnjavom ventilacijskom rešetkom.

Vrućina remeti san, osobito kada noćne temperature ostaju visoke. A san nije luksuzni dodatak životu, nego osnovni servisni interval mozga. Ako se tijelo noću ne uspije ohladiti, idući dan počinje s toplinskim i neurološkim dugom. Umor, razdražljivost, slabija koncentracija, sporije donošenje odluka i veća sklonost pogreškama nisu psihološka slabost, nego očekivana posljedica fiziološkog opterećenja. Što više temperatura raste u plus, to brže mentalne funkcije odlaze u minus.

Kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i ljudi s neurološkim ili psihijatrijskim bolestima vrućina može izazvati ili pogoršati smetenost, delirij, agitaciju i poremećaj svijesti. Kod multiple skleroze, primjerice, povišena temperatura može privremeno pogoršati neurološke simptome. Kod demencije se može smanjiti sposobnost da osoba prepozna žeđ, opasnost ili potrebu za hlađenjem. Kod osoba koje uzimaju psihofarmake dodatni problem mogu biti poremećaji znojenja, sedacija, smanjena reakcija na žeđ ili promijenjen krvni tlak.

Toplina, ukratko, nije samo meteorološki problem. Ona postaje neurobiološki značajan faktor okoliša.

Toplinska iscrpljenost i toplinski udar

U svakodnevnom govoru se sve ovo stavlja pod zajednički naziv „toplinski / toplotni udar”. No, medicinski gledano, korisno je tu skupnu „narodnu“ dijagnozu razvrstati u nekoliko stupnjeva i podvrsta bolesti povezane s vrućinom.

Toplinski grčevi nastaju najčešće pri naporu u vrućini, uz gubitak tekućine i soli. Bolni su, neugodni i upozoravaju da sustav više ne radi uredno. Toplinska iscrpljenost ozbiljniji je stupanj: osoba se obilno znoji, slaba je, blijeda ili crvena, vrtoglava, mučna, može imati glavobolju, ubrzan puls, žeđ, pad tlaka, osjećaj da će se srušiti. Tjelesna temperatura može biti povišena, ali termoregulacija još nije potpuno kolabirala.

Toplinski udar je u medicinskom smislu još teža kategorija i predstavlja hitno, potencijalno smrtonosno stanje koje nastaje kada unutarnji mehanizmi izgube kontrolu nad termoregulacijom, pa tijelo više ne uspijeva održavati radnu temperaturu. Pri toplinskom udaru temperatura tijela može unutar samo 10 do 15 minuta naglo narasti do 41 °C pa i više. Simptomi toplinskog udara uključuju konfuziju, promijenjeno mentalno stanje, nerazgovijetan govor, gubitak svijesti, napadaje epileptičkog tipa i vrlo – naravno – visoku tjelesnu temperaturu [5].

Važno je naglasiti jednu stvar: osoba s toplinskim udarom ne mora nužno biti suha, dehidrirana. U klasičnim opisima spominjala se vruća i suha koža, ali kod toplinskog udara povezanog s naporom znojenje može biti obilno. Zato čekanje da se netko „prestane znojiti” kako bi se tek tada proglasio toplinski udar može biti opasna pogreška. Promjenu stanja svijesti kod pregrijane osobe treba shvatiti kao alarmantni znak, a ne kao nečiji umor ili nervozu zbog toga što je prevruće.

Toplinska iscrpljenost ili toplinski udar? Toplinska iscrpljenost: obilno znojenje

slabost, vrtoglavica, mučnina

glavobolja

ubrzan puls

žeđ

grčevi u mišićima

osoba je obično pri svijesti i može surađivati Toplinski udar: poremećaj svijesti, smetenost, delirij

nerazgovijetan govor

napadaji, gubitak svijesti ili koma

vrlo visoka tjelesna temperatura

koža može biti suha, ali može biti i znojna

stanje je hitno i potencijalno smrtonosno Kod sumnje na toplinski udar ne čeka se da „prođe samo od sebe”; osobu treba odmah hladiti i pozvati hitnu medicinsku pomoć.

Djeca, stariji i kronični bolesnici

Vrućina nije demokratska kategorija i ne pogađa sve jednako, ma koliko brojka koju pokazuje termometar bila jednaka za sve. Djeca, osobito mala djeca, imaju drukčiji omjer površine tijela i mase, drukčiji postotak tjelesne tekućine u tkivima, a izravno ovise o odraslima po pitanju dovoljnog unosa tekućine, načina odijevanja. Znatno brže mogu dehidrirati i ne znaju uvijek jasno izraziti simptome. Isto tako, stariji ljudi imaju prirodno slabiji osjet žeđi, slabiju termoregulaciju, češće kronične bolesti i češće lijekove koji ometaju prilagodbu na vrućinu.

A i kronični su bolesnici – bez obzira na životnu dob – posebno ranjivi: osobe sa srčanim bolestima, hipertenzijom, šećernom bolešću, kroničnim bubrežnim bolestima, KOPB-om („astma“), neurološkim bolestima, demencijom, psihijatrijskim bolestima, pretilošću ili smanjenom pokretljivošću. Tu su i trudnice, radnici na otvorenom, sportaši, beskućnici, ljudi koji žive sami, siromašniji građani u stanovima bez hlađenja, kao i oni koji si ne mogu priuštiti klima-uređaj ili su ga kupili ali si ne mogu priuštiti račun za struju koji dolazi nakon očajničkog korištenja klimatizacije.

Poseban paradoks vrućine u suvremenom okolišu jest da sposobnost preživljavanja sve više ovisi o infrastrukturi. Klima-uređaj više nije samo simbol komfora, nego u mnogim situacijama medicinski uređaj koji glumi da je kućanski aparat. Ali klima traži struju, struja traži stabilnu mrežu, mreža se pregrijava, elektrane ovise o vodi i hlađenju, a toplinski valovi često opterećuju sustav baš onda kada je najpotrebniji.

Noć koja nije spas

Najopasniji toplinski valovi nisu nužno oni s najvećom dnevnom temperaturom, nego oni u kojima noć ne donosi olakšanje. Dnevni maksimum je medijski atraktivan broj, ali noćna temperatura je često fiziološki presudna. Ako temperatura noću ne padne dovoljno, stanovi se ne rashlade, zidovi nastavljaju isijavati toplinu, san postaje plitak i isprekidan, a tijelo ne dobiva priliku resetirati se na početne postavke.

To je posebno važno u gradovima. Beton, asfalt, fasade, krovovi i promet upijaju toplinu tijekom dana, a noću je polako vraćaju u okoliš. Grad tada postaje termoakumulacijska peć s urbanističkim ambicijama. Parkovi, drvoredi, zelene površine i vodene površine nisu samo ukras za razglednice i predizborne brošure, nego elementi javnog zdravstva. Hlad nije estetska kategorija. Hlad je infrastruktura.

U siromašnijim dijelovima gradova često ima manje zelenila, više asfalta, lošije izolacije i manje dostupnog hlađenja. Tako toplinski val postaje i socijalni fenomen. Ista meteorološka pojava za jednu osobu znači neugodan dan u klimatiziranom stanu, za drugu neprospavanu noć u potkrovlju, za treću smjenu na suncu, a za četvrtu hitni prijem.

Što tijelo odavno zna, a moderna civilizacija tek treba naučiti?

Evolucija je čovjeku dala solidan sustav hlađenja, ali ne i neograničenog kapaciteta. Znojenje, širenje krvnih žila, ubrzanje pulsa, žeđ, smanjenje aktivnosti i traženje hlada nisu znakovi slabosti, nego pametni biološki odgovori. Problem je što moderna civilizacija često organizira život kao da ti odgovori nisu važni. Radi se po rasporedu, putuje se po rasporedu, betonira se po investicijskom planu, škole rade po kalendaru, sportski događaji po sponzorskim ugovorima, a tijelo po fizikalnim zakonima. Od svih tih sustava, tijelo je najmanje sklono pregovorima.

Zato će prilagodba na toplinske valove morati biti ozbiljnija od savjeta da se „pije dovoljno tekućine”. Voda je važna, ali nije čarobna. Ako je osoba satima na suncu, ako ne može spavati, ako uzima lijekove koji ometaju termoregulaciju, ako živi u stanu koji se noću ne hladi, ako radi fizički posao ili ima srčanu bolest, boca vode je korisna, ali nije civilizacijski plan.

Trebat će hladniji gradovi, više drveća, pametnije radno vrijeme, bolje izolirane zgrade, dostupni rashlađeni prostori, ozbiljni planovi za starije i kronične bolesnike, brže javnozdravstvene reakcije, obrazovanje koje ne zvuči kao letak iz čekaonice i medicina koja toplinski stres shvaća kao stvaran rizik, a ne kao sezonsku smetnju.

Kako se ponašati, zna li se što?

Naravno da se zna. Problem je samo u tome što se ljudi tijekom toplinskog vala često ponašaju kao da je tijelo kućanski uređaj s tvornički ugrađenim neograničenim jamstvom, pa ga se može ostaviti na suncu, zaliti kavom, alkoholom i optimizmom, a ono će već nekako izdržati. Neće uvijek.

Prvo pravilo je dosadno, ali zato funkcionira: ne treba se praviti hrabrim pred termodinamikom. Fizikalni zakoni nemaju osobito razvijen smisao za pregovore, a Sunce se ne impresionira tvrdnjama: „Ja baš volim kad mi je toplije”. Kada se najavljuje toplinski val, teže poslove, hodanje po gradu, trčanje, košenje trave, fizički rad i sve druge aktivnosti koje tijelo pretvaraju u peć s nogama treba premjestiti u rane jutarnje ili kasnije večernje sate. Podnevno i rano poslijepodnevno sunce nije vrijeme za dokazivanje karaktera, nego za spuštene rolete, hlad, odmor i civiliziranu količinu lijenosti.

Drugo pravilo glasi: hladovina nije slabost, nego terapijska mjera. Boravak u klimatiziranom prostoru, hladu, rashlađenoj prostoriji, knjižnici, trgovačkom centru, ordinaciji, domu zdravlja ili bilo kojem prostoru u kojem tijelo može prestati panično odbacivati toplinu nije luksuz nego prevencija bolesti. Stan tijekom dana treba braniti od sunca kao malu privatnu tvrđavu: spustiti rolete, zatvoriti zavjese, smanjiti nepotrebno paljenje pećnice, štednjaka, računala i svih drugih kućnih sprava koje se ponašaju kao da potajno rade za pustinjski lobi. Noću, ako je vani hladnije nego unutra, treba otvoriti prozore i pokušati izvući iz zidova ono što su tijekom dana upili kao betonska memorijska pjena.

Treće pravilo: hidracija je važna, ali nije čarobni štit. Vodu treba piti redovito, prije nego što žeđ postane signal da je sustav već počeo štedjeti na rashladnoj tekućini. Kod jačeg znojenja, fizičkog rada ili duljeg boravka na vrućini korisno je nadoknaditi i sol, bilo hranom, juhom, mineralnom vodom ili oralnim rehidracijskim pripravkom, ovisno o okolnostima. Nije pametno cijeli dan živjeti samo na kavi, pivu, gemištu, energetskim napitcima i slatkim sokovima, koliko god taj jelovnik zvučao kao tužna festivalska gastronomija. Alkohol širi krvne žile, remeti procjenu rizika i potiče gubitak tekućine; kofein u većim količinama nije idealan saveznik; jako zaslađena pića često više glume osvježenje nego što fiziološki pomažu.

Četvrto pravilo: tijelo treba fizički hladiti. Lagana, široka, svijetla odjeća nije modni savjet iz časopisa, nego način da se smanji toplinsko opterećenje. Šešir, kapa, sunčane naočale i zaštita kože od sunca nisu znak da je netko turist u vlastitom gradu. Hladan ili mlak tuš, mokra krpa oko vrata, prskanje kože vodom, ventilator uz oprez da ne puše u potpuno pregrijanu osobu kao fen za ljudsko pečenje, hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone – sve su to načini da se toplina brže odvede s mjesta gdje ne bi trebala boraviti.

Peto pravilo: rad na vrućini mora imati pauze, vodu i hlad. Radnik na suncu nije radni stroj s ugrađenim hladnjakom, nego čovjek čiji se organizam pokušava ne pregrijati. Što su temperatura, vlaga, zaštitna odjeća, fizički napor i izloženost suncu veći, to moraju biti češći odmori u hladu ili rashlađenom prostoru. Novi, neaklimatizirani radnici posebno su rizični jer tijelu treba vrijeme da se privikne na vrućinu. „Još samo ovo da završimo” jedna je od onih rečenica koje u toplinskom valu mogu zvučati radno etično, a fiziološki glupo.

Šesto pravilo: provjeravati ljude koji se možda ne mogu sami dobro zaštititi. Starije osobe, kronični bolesnici, mala djeca, trudnice, osobe s demencijom, psihijatrijskim bolestima, invaliditetom, smanjenom pokretljivošću ili oni koji žive sami ne bi smjeli ostati prepušteni vlastitoj termoregulacijskoj sudbini. Telefonski poziv, kratki obilazak, provjera imaju li vode, radi li klima, mogu li rashladiti prostor i jesu li smeteni ili neuobičajeno pospani nisu društvena finoća, nego javnozdravstvena mjera u kućnom izdanju.

Sedmo pravilo: automobil na suncu je limena peć. Dijete, stariju osobu, psa ili bilo koje živo biće ne ostavlja se u parkiranom automobilu „samo na minutu”. Ta minuta se u stvarnosti razvuče, kabina se zagrije brže nego što se savjest snađe, a posljedice mogu biti smrtonosne. Kod toplinskog vala automobil treba promatrati kao pećnicu s volanom.

Osmo i najvažnije pravilo: poremećaj svijesti je alarm. Ako je osoba na vrućini smetena, pospana, dezorijentirana, govori nerazgovijetno, tetura, ima napadaj, prestaje surađivati, gubi svijest ili se ponaša „čudno”, to nije trenutak za filozofsku raspravu o tome je li pojela dovoljno slano. Treba je odmah premjestiti u hlad, skinuti višak odjeće, početi aktivno hladiti vodom, mokrim ručnicima, lepezom, ventilatorom ili hladnim oblozima, i pozvati hitnu medicinsku pomoć. Kod sumnje na toplinski udar vrijeme se ne troši na čekanje da „malo dođe k sebi”. Što se prije započne hlađenje, to su veće šanse da mozak, srce, bubrezi i ostatak unutarnje ekipe ne naplate punu cijenu pregrijavanja.

I još jedna napomena za kraj: toplinski udar nije vrućica. To nije stanje u kojem je hipotalamus podigao termostat zbog infekcije, pa će ga riješiti antipiretik. Paracetamol i ibuprofen nisu rješenje za osobu koja se pregrijala jer tijelo ne uspijeva odvesti toplinu. Tu ne treba „skidati temperaturu” kao kod gripe, nego fizički hladiti čovjeka i liječiti hitno stanje.

Drugim riječima: piti, hladiti se, usporiti, skloniti se, ne raditi gluposti, paziti na slabije i ozbiljno shvatiti smetenost. To nije spektakularno, nije tehnološki futuristički i ne zvuči kao revolucionarni biohack. Ali u toplinskom valu upravo takve obične, dosadne i razumne mjere najčešće rade razliku između neugodnog ljeta i prijema u hitnu službu.

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