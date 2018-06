ADATA XPG Spectrix D80 RGB uz pomoć tekućeg dušika do 5.531 MHz

ADATA je uspjela svoju XPG SPECTRIX D80 RGB memoriju uz pomoć snažnijeg sustava hlađenja potjerati do 5.531 MHz

ADATA je nedavno predstavila svoju najnoviju memoriju ta gamere - XPG SPECTRIX D80 RGB. Podsjetimo, radi se o DDR4 memoriji koja je dobila jedinstven, hibridni sustav hlađenja – zrakom i vodom.

Zahvaljujući tome, memorija bez problema dostiže brzinu do 3.000 MHz. No ADATA je istovremeno objavila i podatak kako uz vješte overclockerske ruke XPG SPECTRIX D80 RGB memorija može potegnuti i do 5.000 MHz.

No ovih dana uz pomoć nešto nabrijanijeg sustava hlađenja – tekućim dušikom, ADATA i MSI OC tim su oborili granicu od 5.000 MHz, potjeravši XPG SPECTRIX D80 RGB memoriju sve do 5.531 MHz.

Računalna konfiguracija koja je korištena za postavljenje svojevrsnog rekorda temeljila se na MSI-jevom matičnoj ploči – X2999 GAMING PRO CARBON, Intelovom Core i7-7740K procesoru te naravno ADATA-inoj memoriji XPG SPECTRIX D80 RGB.

Kako ne bi sve ostalo samo mrtvo slovo na papiru, ADATA će tijekom Computex 2018 sajma i uživo pokazati navedenu konfiguraciju i demonstrirati krajnje mogućnosti XPG SPECTRIX D80 RGB memorije.