Ballistix Sport AT, nova memorija za ljubitelje Asusovih TUF Gaming matičnih ploča

Ballistix je predstavio nove memorijske module – Sport AT koji su posebno dizajnirani za Asusove matične ploče iz serije TUF Gaming

Prošlog tjedna je održan Computex 2018 sajam na kojemu je veliki broj izlagača predstavio svoje najnovije proizvode za sezonu 2018./2019. Među njima se našla i tvrtka Ballistix koja je predstavila svoje najnovije Sport AT memorijske module.

Ova serija je izrađena posebno za Asusove matične ploče iz TUF Gaming serije. Istina, dotična će uredno raditi i na matičnim pločama drugih proizvođača, poput MSI-ja, Gigybatea i drugih, ali će se vizualno najbolje uklopiti s matičnim pločama iz TUF Gaming serije.

Ballistix navodi kako će se nova Sport AT memorija moći nabaviti u memorijskim modulima do kapaciteta 16 GB te kako kupci mogu očekivati performanse do 3.000 MT/s.

Na svojim službenim internetskim stranicama Ballistix navodi kako će moduli brzine 2.666 MHz raditi na 1,2 V i pri latencijama od 16-18-18, dok će najbrži moduli (3.000 MHz) raditi na višem naponu od 1,35 V te pri latencijama 17-19-19.

Ballistix Sport AT memorija pokrivena je doživotnim jamstvom. Detaljnije specifikacije dostupne su ovdje.