G.Skill predstavio 256 GB memorijski kit Trident Z Neo

Nedavno je AMD u prodaju pustio svoj najnoviji procesor iz serije Ryzen Threadripper. Podsjetimo, radi se o procesoru Threadripper 3990X koji je ponio titulu prvog 64-jezgrenog procesora na svijetu.

No, da bi procesor bio funkcionalan za rad mu je potrebna i memorija. I to oveća količina, jer nema nekog prevelikog smisla ovakav procesor upogoniti sa 16 GB RAM-a. No, s 256 GB RAM-a bi se već moglo živjeti.

G.Skill je stoga unutar serije Trident Z Neo predstavio 256-gigabajtni memorijski kit. Radi se o DDR4 memoriji brzine 3.600 MHz i latencija CL16-20-20. Memorijski kit se sastoji od osam memorijskih modula kapaciteta 32 GB koji rade na 1,35 V.

Za testiranje i validiranje memorije G.Skill je upotrijebio Asusovu matičnu ploču. Točnije, model ROG ZENITH II EXTREME ALPHA. Detaljnije informacije vidljive su na priloženom screenshotu.

Memorija za razliku od procesora još nije dostupna za kupnju. Proizvođač je najavio kako s prodajom namjerava započeti tijekom drugog kvartala 2020. godine. Cijena za sada nije poznata.