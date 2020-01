AMD na CES-u 2020 - Prvi Ryzeni 4. generacije, 64-jezgreni Threadripper i RX 5600 XT

Glavna vijest s AMD-ove velike press konferencije u Las Vegasu su mobilni APU-ovi temeljeni na Zen 2 arhitekturi i 7-nanometarskom procesu. To ujedno znači da je riječ o prvim 7-nanometarski mobilnim x86 procesorima na svijetu koji zahvaljujući naprednom proizvodnom procesu donose mogućnost ugradnje 8-jezgrenih procesora u tanke laptope. Novi procesori nazivno pripadaju Ryzen seriji 4000, iako će arhitekturalno biti generaciju stariji od "pravih" stolnih Ryzena 4000 kada jednom stignu na tržište. To za AMD nije ništa novo budući da je jednaka filozofija imenovanja APU-ova korištena i do sada.

Iako se oslanjaju na 7-nanometarski proces i arhitekturu Zen 2, grafički dio novih APU-ova i dalje koristi arhitekturu Vega, iako smo očekivali da će AMD i ovdje napraviti prijelaz na moderniji RDNA koji pogoni Navi GPU-ove. Kompletan čip je načinjen od jedne pločice silicija, što je u skladu s pristupom na starijim APU-ovima. Za pretpostaviti je da je ovakav dizajn korišten zbog prostornih ograničenja unutar tankih laptopa. Mobilni Ryzen APU površinski je znatno manji od običnog Socket AM4 procesora. Uzgred rečeno, jedan od velikih benefita od prelaska na Zen 2 arhitekturu je i moćniji i optimiziraniji memorijski kontroler koji sada radi s LPDDR4X memorijom.

Ključne su zapravo performanse memorije budući da one imaju velik utjecaj na performanse integrirane grafike. Dakako, kod laptopa nisu bitne samo performanse, već i učinkovitost odnosno niska potrošnja energije. I u ovom su aspektu novi čipovi vrlo impresivni jer nude dvostruko više baterije u odnosu na Ryzen APU-ove serije 3000, 124% u odnosu na seriju 2000. 70% ovih dobitaka otpada na 7-nanometarski proces, a ostatak na optimizacije arhitekture.

Novi APU kojeg je AMD odlučio staviti u prvi plan tijekom prezentacije je Ryzen 7 4800U. Riječ je o najbržem 15-vatnom novom APU-u koji je unutar TDP-a od svega 15 W isporučuje 8 jezgri s taktom koji varira od 1,8 do 4,2 GHz te GPU s 8 Radeon jezgri odnosno 512 stream procesora. Uspoređen je s najbržim Intelovim 15-vatnim procesorom, 10-nanometarskim Ice Lakeom Core i7-1065G7 kojeg tuče u svim demonstriranim testovima, s tim da je najveća razlika u aplikacijama koje koriste više jezgri procesora.

Lisa Sue, AMD-ova generalna direktorica, na pozornici je demonstrirala i jedan od prvih novih laptopa s novom generacijom Ryzena. Lenovo Yoga Slim 7 je najlakši i najtanji laptop na svijetu koji u sebi ima procesor s osam jezgri. Prvi laptopi s novom generacijom Ryzen APU-ova stići će na tržište u prvom tromjesečju ove godine, a očekuje se da će kroz godinu na tržište stići preko 100 različitih modela.

Model Jezge / Threadovi Osnovni takt Maksimalni takt GPU CU / SP TDP AMD Ryzen 7 4800H 8 / 16 2.9 GHz 4.2 GHz 8 / 512 45 W AMD Ryzen 5 4600H 6 / 12 3.0 GHz 4.0 GHz 6 / 384 45 W AMD Ryzen 7 4800U 8 / 16 1.8 GHz 4.2 GHz 8 / 512 15 W AMD Ryzen 7 4700U 8 / 8 2.0 GHz 4.1 GHz 7 / 448 15 W AMD Ryzen 5 4600U 6 / 12 2.1 GHz 4.0 GHz 6 / 384 15 W AMD Ryzen 5 4500U 6 / 6 2.3 GHz 4.0 GHz 6 / 384 15 W AMD Ryzen 3 4300U 4 / 4 2.7 GHz 3.7 GHz 5 / 320 15 W

Osim 15-vatnih U-varijanti, AMD također nudi i 45-vatne H varijante procesora, namijenjene laptopima kod kojih su performanse na prvom mjestu. Trostruko viši TDP omogućava održavanje viših taktova dulje vrijeme, pa će H procesori vrlo često biti sparivani s diskretnom grafikom.

Radon RX 5600 XT

Nakon relativno neimpresivnog Radeona RX 5500 XT o kojem ste nedavno mogli pročitati naše dojmove, AMD je na CES-u predstavio još jednu novu karticu u obitelji RX 5000. Riječ je o modelu RX 5600 XT koji popunjava rupu između RX-a 5500 XT i RX-a 5700. AMD ovu novu karticu opisuje kao najbolji izbor za ultimativno 1080p igranje što će reći visoke postavke i visok framerate pri i dalje najpopularnijoj razlučivosti za igranje.

Nova kartica raspolaže s GPU-om koji ima 36 Compute Unita odnosno 2.304 stream procesora što jednako snažnijem modelu RX 5700. S druge strane, memorijsko sučelje je srezano s 256 na 192 bita, pa time i kapacitet memorije s 8 na 6 GB. I dalje se koristi GDDR6, ali na nešto nižoj brzini od 12 umjesto 14 Gb/s. Radni taktovi GPU-a značajno su smanjeni u odnosu na RX 5700 – Game Clock iznosi 1.375 MHz uz maksimalni Boost do 1.560 MHz. Za usporedbu, RX 5700 ima Boost do 1.725 MHz uz Game Clock od 1.625 MHz. Kartica je dizajnirana za prosječnu potrošnju pod opterećenjem od 150 W, pa dodatno napajanje osigurava samo jedan 8-pinski PCIe konektor. Najbitnije u cijeloj priči je vjerojatno cijena – preporučena je 279 USD što je u rangu Nvidijinog modela GTX 1660 Ti kojeg prema AMD-ovim testovima RX 5600 XT tuče za oko 10-15%. Nove kartice stižu na tržište 21. siječnja, pa ćemo tada dobiti priliku i provjeriti AMD-ove tvrdnje.

Nova kartica će također biti inkarnirana u mobilnom obliku, zajedno sa starijom sestrom RX 5700. Nazivi novih modela su Radeon RX 5600M i 5700M, no jedino što je za sada otkriveno od strane AMD-a je da stižu u prvoj polovici ove godine.

SmartShift - benefiti maksimalne sinergije

Tu se možemo nadovezati s dijelom prezentacije o novim H-verzijama APU-ova. Fokus je kao i u slučaju U-varijanti bio na modelu Ryzen 7 4800H koji je uspoređen ne samo sa mobilnim već i sa stolnim verzijama procesora. U 3DMarkovom testu mogućnosti procesora ovaj mobilni procesor nudi bolje performanse nego Intelov stolni Core i7-9700K. AMD je također bio zaposlen oko stvaranja tehnologije s kojom bi se dobila bolja sinergija mobilnog procesora i diskretne grafičke kartice. Ime tehnologije je SmartShift, a ona omogućava dinamičku alokaciju performansi zavisno o tipu aplikacije koja se izvodi. Konkretno, AMD se pohvalio s 10% višim framerateom odnosno 12% boljim CPU performansama u trenutnoj preliminarnoj verziji SmartShifta, s naznakom da će dobici biti još veći u konačnoj implementaciji.

Ta konačna implementacija očekuje se u drugom tromjesečju ove godine. Na pozornici je demonstriran jedan od novih laptopa koji podržavaju SmartShift – Dellov G5 SE, s početnom cijenom od 799 dolara. Riječl je o 15-inčnom laptopu koji u sebi ima jedan od novih H procesora, te Radeon RX 5600M diskretnu grafiku. Valja napomenuti da SmartShift radi isključivo s Radeon diskretnom grafikom, usprkos činjenici da će dobar dio novih Ryzen laptopa imati i GeForce grafičke kartice.

Kada govorimo o PC igranju, još jedna manja novost iz AMD-a su različiti certifikati za FreeSync monitore. Po novom ćemo imati obični FreeSync, FreeSync Premium s osvježavanjem od 120+ Hz i podrškom za Low Framerate Compensation (LFC), te FreeSync Premium Pro koji donosi i podršku za HDR. Dakle nešto vrlo slično sistemu certifikacije koji Nvidia ima za G-Sync monitore.

Iznenađenje za kraj

Kako to obično biva, u najboljoj maniri Stevea Jobsa, Lisa Sue za kraj je ostavila još jednu najavu. 7. veljače iz AMD-ovih tvornica na tržište stiže Ryzen Threadripper 3990X, prvi stolni 64-jezgreni procesor. Bio bi i serverski da već ne postoji 64-jezgreni AMD EPYC. Do sad najmoćniji Threadripper ima temeljni takt od 2,9 GHz, a maksimalni Boost takt od 4,3 GHz te čak 288 MB cachea. Preporučena cijena za ovaj monstruozno moćni procesor je 3.990 dolara što zapravo i nije pretjerana cijena s obzirom na broj jezgri i performanse koje nudi, a posebice ako usporedimo njegove mogućnosti s mogućnostima procesora koje nudi konkurencija iz Intela.

Na pozornici u Las Vegasu su performanse novog procesora uspoređene s performansama radne stanice temeljene na dva najmoćnija Intelova Xeon procesora, 28-jezgrena Xeona Platinum 8280. Jedan Threadripper 3990X je 30% brži odnosno za 30% manje vremena završava renderiranje scene u V-Ray Rendereru u odnosu na konfiguraciju s dva Xeona. I ne samo da je brži, već i troši znatno manje energije, te košta višestruko manje novca jer je za svaki od Xeona potrebno izdvojiti oko 10.000 dolara. Koliko je ovakav procesor odlična investicija za profesionalce koji mogu iskoristiti njegove performanse najbolje govori video prilog s ljudima iz tvrtke RED Studios, a koji stoje iza serije kamera RED koje su postale de-facto standard za video snimanje maksimalne kvalitete i razlučivosti.